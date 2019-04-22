«Плакать в сториз, молиться, пиариться на кровавом происшествии не хочу»: блогер из Ростова-на-Дону рассказала, как обстоят дела на Шри-Ланка

Серия Пасхальных терактов на острове Шри-Ланки заставляет туристов внимательно пересмотреть свои планы на отдых. Сообщается примерно о 500 пострадавших, а среди погибших числится уже 290 человек. Известно, что прогремело около восьми взрывов, в том числе в католических храмах, где шли праздничные службы. Один теракт удалось предотвратить. Говорят, что задержаны больше двух десятков подозреваемых. В настоящее время их на причастность к ЧП проверяет местная полиция.

victoria.planetter У нас начался несезон на юге. Пару дней хмурилось по вечерам, а вчера вечером полил дождь.

Ростовчанка Виктория Планеттер (так он называет себя в соцсетях, - прим. автр.) рассказала о том, как сейчас обстоит ситуация на острове. Молодая женщина переехала в Шри-Ланку несколько лет назад туристкой, познакомилась и вышла замуж за местного жителя. Сейчас у них двое детей.

- Спасибо всем, кто беспокоится обо мне! Это ценно, что вы помните и переживаете за меня. Не пропаду, - написала она в своем Инстаграм. - Теракты были не в нашем районе. От нас далеко. У нас все хорошо. Сидели весь день дома. О новостях мне сообщал муж. Я сама не смотрю. Неприятно...

Молодая женщина рассказала, что после ЧП уже с шести вечера воскресенья, 21 апреля, правительство ввело комендантский час, ближайшие три дня все будет закрыто.

victoria.planetter Виктория с супругом.

Кстати, ростовчанка лишь чудом не оказалась в эпицентре ЧП. Как раз в понедельник, 22 апреля, они планировали отправиться в Коломбо, чтобы продлить визу ее маме, которая гостит у молодой интернациональной семьи.

Известный блогер сообщает своей семитысячной армии подписчиков, что на острове отрубили все соцсети. Но ей удалось все же выйти в Сеть, чтобы успокоить своих поклонников и родственников.

- Комментировать, стенать, скорбить, плакать в сториз, молиться, пиариться на кровавом происшествии не хочу, - завершила она его. - Никому это не поможет и не воскресит мертвых. Помолчать - это лучшее, что я сейчас могу сделать.

victoria.planetter Как же наши люди любят халяву...

К слову, обычно в это время на Шри-Ланке сезон дождей и здесь бывает мало туристов. Виктория также старается уехать на это время в Ростов-на-Дону к родственникам.

- Но в этот раз решила остаться. Дел в России пока нет. А на Шри будут. Надеюсь проект мой пойдет хорошо, - сообщила она.

Молодая мать мечтает о том, чтобы построить на острове эко-бунгало. Для того она продала квартиру в России. За эти деньги купила землю в туристической зоне, 150 метров до пляжа. Но все равно нужна помощь, то есть народное финансирование. Взамен желающие могут получить от нее какой либо презент - это могут быть открытка, чай или специи с острова, консультации о планировании отдыха или аренда будущего бунгало. Кроме того, она обещает вести видео-блог о том, как происходит все строительство.

- В мечтах это большая, зеленая территория с эко-бунгало, - пишет она. - Где постоянно тусуют люди с общими интересами: зож, эко, веган, рав, йога и тому подобные продвинутые люди. Уютная атмосфера, мастер-классы, игры, вечера у костра под гитару, ресторан сыроедческий кухни и еще много крутых идей.

victoria.planetter У меня всегда есть план Б. И план С и бесконечное множество планов.

Кстати, сама молодая женщина уже десять лет сыроедка.

- Мне так хочется уже заняться классным делом и начать строить свое идеальное место! - делилась она планами до печальных на Шри-Ланке событий. - Создать уютное пространство и принимать там гостей.

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Отменять ли поездку, разумеется, каждый решит сам. Посольство России на острове рекомендует тщательно взвешивать решение: «Ситуация в аэропорту Коломбо контролируются правоохранительными органами, введены усиленные меры безопасности. Рекомендуем российским туристам воздержаться от посещения Коломбо. (подробности)