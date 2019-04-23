«Без сильной оппозиции власть сама станет слабой»

...О ПРЕДЛОЖЕНИИ ВОЙТИ В РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СР»

- В принципе, само решение о том, чтобы стать первым замом председателя регионального отделения «Справедливой России» поступило ко мне примерно месяц назад: я давно знаком с Михаилом Васильевичем (Емельяновым, депутатом Госдумы от Ростовской области, первый зампредом фракции «Справедливая Россия» в федеральном парламенте, - прим. ред.), у нас хорошие отношения - мы сотрудничаем плотно в последние лет шесть-семь, мне понятна позиция и политика партии. То есть я не просто пришел на этот пост как бы в неизвестность, а взвесив предварительно все «за» и «против», - это вполне продуманное решение. У меня было время все обдумать. Плюс я получил хороший опыт в руководстве Федерации бокса ЮФО, шесть лет управлял ей: думаю, это тоже пригодится в новом моем качестве.

...О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ ПАРТИЯ ВЛАСТИ?

- Понятно, что «Единая Россия» - партия власти, у нее очень большие возможности. С другой стороны, во-первых, те, кто в ней состоит, все-таки обладают меньшей возможностью выражать собственное мнение, в отличие, скажем, от оппозиции: там меньше дискуссии, в которой, вообще-то, рождается истина, во-вторых, мы видим, чего добилась «ЕР» двадцатью годами своей работы. Нужны перемены - мирные, спокойные, но они нужны. А градус в народе, мне кажется, сегодня перегрет. И «Справедливая Россия» - это не только красивое название со словом «справедливость», но еще и определенная свобода действий. К тому же, если взять сегодня резонансные высказывания некоторых представителей партии власти, то возникает ощущение, что у них, образно говоря, сдают нервишки. Народ начинает требовать, идет зачастую не тем путем, какой указывает «ЕР». Но нельзя, конечно, мазать всех одной краской - везде есть и хорошие люди, и не очень, однако вопрос в том, насколько это выявляется, как борется та же партиями с такими индивидуумами.

...ОБ ИНСТИТУТЕ ВЫБОРОВ

- На самом деле, большой вопрос об эффективности сегодняшнего института выборов - на мой взгляд, его надо менять в корне. Зачастую говоришь людям слово «выборы», а в ответ видишь у них недоверие в выборы, в эту систему. Любая партия должна поставить себе в повестку дня цель: вернуть эту веру в выборы, в честность. Вот когда смогут побеждать люди из народа безо всяких там властных ресурсов, тогда получится изменить систему, вернуть эту веру. Нам надо убедить людей, что у них реально есть возможность влиять на ситуацию в регионе, в стране: менять депутатов и прочих выборных политических деятелей.

...О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОППОЗИЦИИ

- Наверное, когда оппозиция говорит, что, мол, у партии власти большинство в парламенте, ЗС РО и так далее, поэтому мы не можем адекватно противостоять им, они нас задавливают - это все-таки в какой-то мере оправдание своего собственного неуспеха. Уверен, что и в «Единой России» есть адекватные люди, способные оценить правильность того или иного нужного законопроекта, начинания и поддерживать. И у меня нет сомнений, что если звучит от оппозиции конструктивная критика, она может и должна быть услышана. Вопрос, может быть, времени. Без сильной оппозиции партия власти сама тоже будет слабой.

...О КРИТИКЕ

- Если посмотреть в целом, то мы вынуждены констатировать: да, есть партия власти - и чего она добилась? Где есть прорыв? В социальной сфере или еще где-то? Это ведь риторические вопросы, ответы на них очевидны. Но дело-то в другом. Можно обозначать эти недочеты, указывать на них, а можно предлагать, как изменить ситуацию. И «Справедливая Россия» - это хорошая площадка: порядка тридцати депутатов в Государственной думе, два депутата - в Законодательном собрании Ростовской области, около ста сорока депутатов в муниципальных собраниях и думах. Нам предстоит найти компромиссы, которые смогут объединить различные слои населения и возрастные группы.

...О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕМЕН В ЭКОНОМИКЕ

- Без сильной экономики никак не получится сделать сильное государство - иначе за счет чего платить пенсии, обеспечивать нужды медицины, образования и так далее? Могу привести аналогии со спортом: чтобы вырастить хорошего спортсмена, нужно потратить десять лет, а чтобы вырастить, образно говоря, бизнесмена, нужно для начала создать для этого условия. У нас ведь только 15 процентов хотят заниматься предпринимательством. А почему? Потому что это тяжело и половина действующих коммерсантов ходят фактически по «минному полю», и никто не считает нужным расставить им флажки, за которые заступать нельзя, иначе это будет нарушением того или иного закона. И никто не чувствуют себя защищенным - я знаю, о чем говорю. Да, есть бизнесмены, прямо скажем, нечистые на руку, и они должны нести наказание за свои нарушения. Но есть и другие примеры - вот, скажем, как это случилось у новочеркасского бизнесмена Юрия Осипенко, - сколько лет он провел в СИЗО непонятно за что. Отсюда вывод: нужны еще и перемены в судебной системе, где есть состязательность, есть справедливость.

...О ПЕРЕМЕНАХ

- Я не говорю, что вот сию минуту, с места в карьер с моим участием начнутся резкие перемены. Мне еще потребуется определенное время, чтобы во всем разобраться, вникнуть в детали. Но в целом, основные моменты ясны и сегодня. Перемены будут - это точно.

...О СОБСТВЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ

- Я вырос в большой семье, у нас шестнадцать братьев и сестер, прекрасно знаю, что такое нужда. Но, с другой стороны, сегодня моя семья владеет крупным бизнесом - более тысячи сотрудников, мы смогли выстроить нормальную, доверительную систему, в которой самый рядовой работник имеет возможность донести свои мысли и идеи до руководства. Сейчас мир живет в век интернет-технологий, есть разнообразные варианты выстроить эффективные коммуникации. У меня телефон включен 24 часа в сутки, и такого, пожалуй, не было, чтобы кто-то не смог попасть ко мне на разговор: если секретарь мой не запишет на прием, это означает просто увольнение для самого секретаря.