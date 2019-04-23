Новые автобусы, Левобережный парк, улица Станиславского: что сделал Виталий Кушнарев для Ростова-на-Дону

Виталий Кушнарев был выбран конкурсной комиссией на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону в ноябре 2016-го года. Он не был котом в мешке - за предыдущие десять лет Виталий Кушнарев сделал головокружительную карьеру от сотрудника администрации Белокалитвинского района до министра транспорта Ростовской области. Сегодня, 23 апреля, он подал в отставку. Что он успел сделать для города и его жителей?

2016 год

Декабрь - сити-менеджер официально признался в том, что у городских властей отсутствует возможность привлекать к административной ответственности тех владельцев машин, которые не захотели платить за парковку. С тех пор ростовчане практически массово стали байкотировать систему.

2017 год

Февраль - градоначальник, подводя итоги 100 дней работы, заявил о планах построить на левом берегу гандбольный дворец. «Гандбол Арене» быть, но построят не на левом берегу, а на Каяни.

Август - после масштабного пожара у Театральной площади участвовал в организации помощи людям. Для них было организовано временное жилье, помощь в получении выплат и оформлении документов.

Октябрь - на встрече с погорельцами Виталий Кушнарев заявил о том, что они не смогут в частном порядке восстановить свои дома, чем вызвал массу негативных мнений. Через год территория действительно поменяла статус с «общественно-рекреационной зоны» на «общественно-культурную». Пострадавшие получили компенсации и, по своему усмотрению, выбрали спальные районы города. На месте сгоревших домов планируют построить большой сквер, пешеходную зону, детсад и театр кукол.

Ноябрь - в Ростов-на-Дону поступили первые автобусы из крупной партии, закупленной на 1 миллиард рублей перед ЧМ-2018. Этот проект лично курировал Виталий Кушнарев.

2018 год

Весна - Виталий Кушнарев неоднократно подчеркивал, что его главная задача - подготовка Ростова-на-Дону к Чемпионату мира по футболу. Город действительно изменился, похорошел (позже губернатор назвал работу «положительной», но, объективности ради стоит отметить, что здесь не только заслуга градоначальника). Но не все было гладко - притчей во языках стала реконструкция улицы Станиславского. Виталий Кушнарев отправил своего заместителя лично курировать ход работ, не помогло (позже последний уволился). Зато - большое спасибо - появился парк «Левобережный».

Апрель - на Большой Садовой надумали заменить желто-красную плитку, которую положили при предыдущем сити-менеджере Сергее Горбане. Единый и гармоничный стиль главной улицы решили создать уже с помощью другого цвета - серого. Это вызвало большое количество шуток жителей Ростова-на-Дону.

Декабрь - Виталий Кушнарев публично вступился за своего заместителя Владимира Сакеллариуса, увольнения которого добивалась прокуратура, выявив конфликт интересов (сын Сакеллариуса являлся учредителем управляющей компании).

- После увольнения Сакеллариуса я посчитал возможность обжаловать этот вердикт, - пояснил Виталий Кушнарев. - В итоге Владимир Сакеллариус вернулся на работу. Прокуратура намерена добиваться отставки - это ее право. Какое бы решение не вынес суд, мы его исполним.

2019

Март - назначен новый первый заместитель (предыдущий - Александр Скрябин — ушел в Заксобрание РО). Кандидатура 44-летнего Алексея Логвиненко вызвала удивление, так как он все-таки не управленец, а полицейский - проработал в правоохранительных органах два десятка лет. Теперь именно он будет исполнять обязанности градоначальника.

ДОСЛОВНО

"Встряхнулись, флаг снова подняли, и вперед, работать дальше"

- Критика — индикатор нашей работы, деятельности власти, - сказал Виталий Кушнарев на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года. - В городе ведь осталась масса проблем, часть из которых досталась мне в наследство — та же тема по обманутым дольщикам, допустим. И все решить сразу невозможно. Наверное, я об этом однажды говорил губернатору, если ничего не делать, то и критики будет меньше. С другой стороны — еще и так совпало, что целым рядом проблемных моментов пришлось заниматься одновременно — по той же транспортной реформе, допустим: мы ведь начали ей заниматься еще весной и хотели после ЧМ сразу активизироваться, но УФАС пять раз отменяло нам торги (по выбору подрядчиков на маршруты. - прим. ред.), перевозчики тоже жалобы подавали. Плюс полигон (мусорный. - прим. ред.) тоже добавил... Но я с людьми встречаюсь, регулярно встречи провожу — иногда, честно вам скажу, больно (выслушивать), потому что все пропускаю через себя. Но что делать? Потом — встряхнулись, флаг снова подняли, и вперед, работать дальше.

(Декабрь 2018 года во время пресс-конференции)