Пять наивных вопросов о новом сити-менеджере Ростова-на-Дону

1.Кто будет исполняющим обязанности сити-менеджера?

Этот человек уже определен решением городской думы Ростова-на-Дону, которая приняла отставку Виталия Кушнарева: первый замглавы администрации южной столицы — Алексей Логвиненко.

К слову, этот 44-летний чиновник, уроженец Таганрога, был назначен на свой пост буквально два месяца назад, до этого он трудился некоторое время в коммерческих структурах, а еще ранее — целых двадцать лет - одним из руководителей управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области.

2.Какова процедура назначения сити-менеджера?

Особых хитростей в этом деле нет. Мэрия объявляет конкурс по определению того, кто готов ее возглавить.

Затем выдвигаются кандидатуры претендентов (в первый раз, когда сити-менеджером стал Сергей Горбань, нашлось шестеро желающих, во второй, когда победил Виталий Кушнарев, — уже восемь).

Проходит конкурс в четыре этапа.

За первые два отвечает конкурсная комиссия, состоящая из десяти человек, одну половину из которых делегирует губернатор Ростовской области, вторую - гордума.

На первом этапе рассматриваются сами документы, предоставляемые кандидатами, на втором претенденты представляют свою программу, отвечают на вопросы членов комиссии и проходят тестирование.

После чего определяются «финалисты» - два человека, которым предстоит еще два барьера: сначала состоится выяснение, кто из этих двоих больше достоин, затем выносится рекомендация, а дальше уже городская дума утверждает кандидатуру на пост.

3.Претенденты на пост сити-менеджера?

А вот это — интрига. Эксперты, опрошенные «КП», выдвигают разнообразные версии и предположения, единого мнения нет.

Но все сходятся в том, что это должен быть человек, умеющий управлять такой огромной махиной, каковой является южная столица — крупнейший город ЮФО, региональный центр с населением, составляющим четверть всех жителей Ростовской области, а еще — с солидным багажом проблемных точек.

Так вот, новый градоначальник должен будет выстроить работу так, чтобы минимизировать негативный фон в преддверии губернаторских выборов, которые состоятся осенью 2020-го. И на это у него — всего полтора года.

- Есть версия о возможности рокировки: Виталий Кушнарев возглавляет региональную структуру Газпрома, а Владимир Ревенко, который сейчас является руководителем этой структуры, переходит на пост главы горадминистрации Ростова-на-Дону, - говорит директор Центра региональных социально-экономических исследований Дмитрий Абросимов. - Есть еще вариант, что мэрию возглавит Виктор Гончаров, который сегодня является первым заместителем губернатора, это очень опытный политик и чиновник.

Кстати, с очень большой долей вероятности работу в мэрии покинут многие нынешние руководящие чиновники. К примеру, зам Кушнарева по организационным и кадровым вопросам Дмитрий Мамелко, работавший прежде его помощником, уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

4.Сколько зарабатывает сити-менеджер?

Вообще конкретные данные по оплате труда главы администрации Ростова-на-Дону — это целый ряд различных составляющих: оклад, премии, коэффициенты.

Поэтому все познается легко в сравнении.

Итак, сколько Виталий Кушнарев сумел заработать в 2018-м, мы уже вряд ли узнаем: обычно декларацию за отчетный период сити-менеджеры южной столицы подают в середине мая.

Но, скажем, за 2017-й он отчитался о годовом доходе в 2,9 млн рублей — это на 200 тысяч больше, чем он заработал в 2016-м (с учетом того, что основную часть того года он провел в должности министра транспорта РО).

У его предшественника Сергея Горбаня заработок был выше — 3,1 млн рублей (речь идет о доходе в 2015-м, за 2016-й он, соответственно, декларацию не подавал).

5.Когда объявят имя нового сити-менеджера?

По Уставу Ростова-на-Дону, решение о проведении нового конкурса по определению нового градоначальника должна принять городская дума в течение 30 дней после сложения полномочий прежнего сити-менеджера.

То есть следует ожидать, что это случится в мае.

Затем будет назначена дата проведения конкурса, а уже потом дума примет решение о назначении главы администрации. По всей видимости, это произойдет в середине июня.