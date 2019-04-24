2019-04-24T09:33:51+03:00
Общество

На «Юге Руси» испекли кулич по старинному рецепту

Вот и подходит к своему апофеозу Великий пост. А апофеоз этот - Пасха Христова - праздник праздников, главное событие в христианском календаре
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Фото: "Юг Руси"Фото: "Юг Руси"
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Главным этот праздник является потому, что своими крестными страданиями Христос даровал людям главный дар. Дар свободы от рабства смерти, свободы войти в Царствие Небесное и стать таким, каким и замыслил первого человека Адама Господь. Стать не только образом, но и подобием Божьим. В этом-то и есть великая радость Пасхи Христовой.

А где такая великая радость, там и великое празднество. Исстари на православной Руси одним из символов пасхальной радости служит кулич. Но откуда же он взялся, откуда взялось само слово «кулич», и что он символизирует? Давайте разбираться.

Сам кулич символизирует церковный квасной хлеб артос, который стоит в Царских Вратах каждой церкви с понедельника по субботу Светлой Седмицы. Артос - это символ того хлеба, который апостолы после Воскресения Христова оставляли Христу за трапезой как символ того, что Христос воистину воскрес и пребывает посреди Церкви. А поскольку семья - это малая Церковь, в православных семьях возник обычай выпекать такой домашний артос, или кулич.

Теперь что касается происхождения самого названия «кулич». Версий существует несколько, но наиболее достоверной представляется та, которая предполагает происхождение слова «кулич» от греческого «колликс», что означает «круглый хлеб». Тут надо отметить, что, конечно, в старину никаких специальных форм для изготовления кулича в большинстве русских домохозяйств не было. Пасхальный хлеб выпекали в печи подовым способом. Т.е. по форме он был таким же круглым, как и хлеб обычный. Формы для изготовления кулича, которые мы знаем сегодня, появились только в 18-м веке и окончательно утвердились в России в веке 19-м. Именно такой кулич решили воссоздать к Пасхе на ростовском хлебозаводе «Юг Руси». Это предприятие, которое сочетает современное оборудование и передовую культуру производства с бережным отношением к традициям хлебопечения.

Фото: "Юг Руси"

Фото: "Юг Руси"

- Мы на ростовском хлебозаводе «Юг Руси» решили испечь куличи по рецепту, по которому их пекли еще в позапрошлом веке, - сообщил директор по развитию хлебозавода «Юг Руси» Дмитрий Кислов. - Такой рецепт мы нашли в книге «Образцовая кухня», изданной в 1892 году.

Фото: "Юг Руси"

Фото: "Юг Руси"

Этим рецептом хлебозавод делится и с нашими читателями.

Для приготовления куличей по старинному рецепту вам понадобится 100 г масла, 5 яиц, 250 мл молока, 3 рюмки шафранной настойки, 40 г дрожжей, 120 г мелкого сахара, стакан изюма и лимонных цукатов и муки - сколько потребуется. Все ингредиенты для приготовления кулича должны быть теплыми!

Видео, рассказывающее о том, как «Юг Руси» эти куличи готовил, вы можете посмотреть, зайдя на @khlebugrusi в Facebook и на khleb_ug_rusi в Instagram.

У хлебозавода «Юг Руси» получилось вот так:

Фото: "Юг Руси"

Фото: "Юг Руси"

Теперь этот кулич пополнит дружное семейство пасхальных куличей «Юга Руси», которые уже успели полюбиться во всех городах и весях, куда они поставляются.

Фото: "Юг Руси"

Фото: "Юг Руси"

Значительная часть произведенных по старинному рецепту куличей будет пожертвована предприятием на благотворительные нужды.

А что получилось у вас? Делитесь фотографиями своих куличей и своими рецептами в социальных сетях с хэштегом #куличюгруси. И, главное, не забудьте поделиться своей пасхальной радостью и своими куличами с ближними.

С наступающим вас Великим и Мироспасительным праздником Пасхи Христовой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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