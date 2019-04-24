2019-04-24T11:13:54+03:00
Общество

Как полицейский из Ростова-на-Дону смог похитить сейф с ценностями на 10 млн рублей

Экс-участковый Владимир Полчков объявлен в федеральный розыск
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемый Владимир Полчков объявлен в федеральный розыскПодозреваемый Владимир Полчков объявлен в федеральный розыскФото: СОЦСЕТИ
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Само преступление, где в роли главного злодея и похитителя богатств выступил полицейский, произошло в сентябре прошлого года. Но о ней скромно умалчивали. Пока в суд не передали документы на взятие под стражу бывшего участкового.

- В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Первомайским районным судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Заочно - потому что полицейского уже нет в России. Скорее всего, подался в соседнее государство, как и его коллеги из отдела полиции Первомайского района, избившее добровольца, который проверял аптеки на продажу лекарств наркоманам.

ЗАБРАЛ СЕЙФ НА ГЛАЗАХ КОЛЛЕГ

Подозреваемого зовут Владимир Полчков. Полицейский со стажем. Рассказывают, что на улицу Думенко участковый прибыл по вызову - у дома № 1 обнаружили закрытый металлический сейф. Полицейский, вместо того, чтобы действовать по инструкции - сфотографировать, оформить изъятие, забросил его в патрульную машину, и ретировался. Это случилось на глазах у нескольких человек (благодаря чему чуть позже эта вся история и всплыла).

На сейф у него были планы. Он вывез его безлюдное место, где вскрыл монтировкой. Внутри оказались редкие монеты, деньги и документы на вступление в наследство. Судя по дальнейшим событиям, страж порядка боролся с искушением не долго. Содержимое забрал, а ящик привез на обочину, где он изначально был обнаружен, сфотографировал открытым, мол, приехал, а там вот чего - все похищено до нас.

СЕЙФ ИЗ БОГАТОГО ДОМА

В это время другие полицейские расследовали кражу из дома, хозяин которого скончался. «Медвежатники» почистили коттедж, утащив с собой сейф, где, как знали наследники, лежали документы, деньги, а главное - редкие монеты.

Вскоре сопоставили пропажу сейфа и с найденным на улице Думенко (согласно одной из версии, грабители испугались чего-то и выбросили его, чтобы их не взяли с поличным). Опять же начали разбираться, общаться со свидетелями, тут-то и выяснилось, что изначально сейф был закрытым, а по документов выходило, что обнаружен открытым, без денег, монет и документов. Решили допросить участкового, а он уже успел уволиться, на звонки не отвечал, а потом выяснилось - не просто уехал, а рванул из страны. Тогда-то сразу все встало на свои места.

- Владимир Полчков раньше работал в автоинспекции, - рассказали коллеги из правоохранительных органов. - Женат, ребенок, машина. Обычный, но личные качества не очень, в разведку с ним идти не хотелось... Проработал в городской инспекции не долго. Насколько помним, не прошел аттестацию, потом перевелся в участковые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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