20 апреля состоялся наш традиционный «Беби кросс» - соревнования для юных бегунов в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Фестиваль «Беби кросс» проводится во многих городах России, в Ростове-на-Дону мы организуем его уже третий год подряд. Горожане с удовольствием откликаются на призыв принять участие в веселых стартах. А помогают нам провести этот увлекательный турнир замечательные партнеры, с продукцией которых можно было познакомиться прямо во время праздника.

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Торговая марка «Бибиколь» угощала своим вкусным и полезным детским питанием на основе натурального новозеландского цельного козьего молока и экологичных продуктов с европейским сертификатом Organic. В ассортимент входят адаптированные молочные смеси, каши с пребиотиками для нормализации кишечной флоры, а также фруктовые и овощные пюре с творожком и йогуртом. Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок рос здоровым, а качественная еда в этом играет ключевую роль.

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Компания «СиЭс Медика Ростов-на-Дону» представила японскую медицинскую технику OMRON, эксклюзивным дистрибьютором которой она является на территории Ростовской области. Это тонометры, небулайзеры, электронные термометры, жироанализаторы, шагомеры, весы и электронные массажеры. Компания также представляет собственную торговую марку CS Medica KIDS - современные приборы для комфортного и безопасного ухода за детьми: подогреватели детского питания, стерилизаторы, электрические зубные щетки, силиконовые щетки, прорезыватели, термометры.

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

За столиком медицинской лаборатории «ИНВИТРО» гостей праздника угощали леденцами и шоколадками, дарили банданы и календари, а также напоминали о том, как важно следить за своим здоровьем. «ИНВИТРО» предлагает более 1 800 видов лабораторных исследований, а также услуги инструментальной и компьютерной диагностики, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье на протяжении всей жизни. Результаты исследований признаются всеми медицинскими учреждениями России и за рубежом.

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Еще один наш партнер - академия развития интеллекта «Амакидс» - приготовила для юных гостей мастер-класс по работе со счетами. Слушатели этой школы изучают ментальную арифметику, которая развивает математическое мышление, и либерику - авторскую методику скорочтения. Программы рассчитаны для детей от 5 до 16 лет. Ребята, посещающие «Амакидс», уже через три месяца занятий считают быстрее калькулятора, запоминают информацию с первого раза, учатся с удовольствием и уверены в своих силах.

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Именно таких будущих лидеров вместе с их родителями мы и собрали на свой «Беби кросс»! Предоставление помещения и поддержку волонтеров взяла на себя Академия физкультуры и спорта Южного федерального университета. Соревнования прошли в большом спортивном зале Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ. В перерывах между забегами участникам дарили хорошее настроение юные исполнители из театра-студии эстрадной песни «Сиреневый дождь». Для мам была организована забавная интеллектуальная викторина, а папы принимали самое активное участие в роли болельщиков.

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В жюри мы пригласили очаровательных представительниц мира спорта и красоты. Юных бегунов судили кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, вице-чемпионка Аксая по фитнес-бикини среди мастеров, фитнес-тренер и дважды мама Анастасия Сагайдачная, а также модель и официальное лицо ГТО в Ростовской области Людмила Матуа. Результаты участников фиксировали настоящие арбитры с секундомерами - студенты академии физкультуры и спорта ЮФУ. Так что, несмотря на юный возраст спортсменов, у нас все было по-взрослому!

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

По правилам соревнований нужно было преодолеть дистанцию длиной шесть метров. Участники поделились на три возрастные категории. Безусловно, самая сложная для судейства - это малыши в возрасте от 6 месяцев до года.

В Ростове-на-Дону прошел «Беби кросс»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В возрастной категории от 1 года до 2 лет конкуренция была самой высокой - сразу 11 участников претендовали на победу. Оказывается, это целое искусство - бежать по своей дорожке четко вперед. Некоторые ребята решили пойти своим путем и устремились в обратном направлении! В результате был зарегистрирован «рекорд наоборот»: одному из участников удалось преодолеть дистанцию за 1 минуту 30 секунд - это максимальное время в ходе всего «Беби кросса».

Самая старшая возрастная категория от 2 до 3 лет порадовала стабильными результатами. Удивительно, но двухлеткам не удалось побить рекорды годовасиков, хотя многие основательно подготовились. Одного из участников родители нарядили в тельняшку и десантный берет, так что сразу стало понятно - это серьезная заявка на победу! Но конкуренты тоже не подкачали: кто-то брал скоростью, кто-то - смекалкой, остальные - харизмой. Но самое главное, что никто не остался без наград!

Четыре призера в специальных номинациях получили подарки от «ИНВИТРО»: «Самый маленький участник», «Самый нарядный участник», «Самый спокойный участник» и «Самая активная мама». Кроме того, все маленькие спортсмены, а не только призеры, унесли домой сувениры и дипломы участника от «Комсомольской правды» и наших партнеров.

КОНКРЕТНО

Победители «Беби кросса - 2019»

Возрастная категория от 6 месяцев до 1 года:

1 место - Кирилл Еремеев, 11 месяцев

2 место - Александр Магеров, 9 месяцев

3 место - Эллина Тарасова, 8 месяцев

Возрастная категория от 1 года до 2 лет:

1 место - Артем Ахмедов, 1 год 11 месяцев

2 место - Дмитрий Слабухин, 1 год 8 месяцев

3 место - Егор Гребан, 1 год 7 месяцев

Возрастная категория от 2 до 3 лет:

1 место - Дмитрий Грабко, 2 года 8 месяцев

2 место - Григорий Залесов, 2 года 11 месяцев

3 место - Михаил Мартышков, 2 года 8 месяцев