В Ростовской области наращивают объемы поддержки малого и среднего бизнеса

- Какие возможности для развития своего бизнеса могут использовать предприниматели Ростовской области?

Благодаря специальным программам, действующим на федеральном, региональном и местном уровнях, у предпринимателей есть возможность воспользоваться льготным финансированием (кредитами, займами, лизингом, субсидиями). В Ростовской области создана и продолжает формироваться инфраструктура поддержки субъектов МСП, что дает дополнительные возможности для финансирования бизнеса.

Иногда, чтобы оптимизировать свои затраты, найти более дешевые ресурсы, выстроить умело бизнес-процессы, предпринимателю нужны квалифицированные консультации и обучение. Эти услуги, в основном бесплатно, могут предоставлять организации, входящие в региональную инфраструктуру поддержки бизнеса. В этом году такие услуги предприниматели начнут получать в одном месте по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Седова, 6/3, бизнес-центр «Балканы», 1 этаж. Планируется, что в сентябре начнут работу центр «Мой бизнес», в котором постоянно будут находиться представители от каждой организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, и коворкинг «Точка кипения» - где предприниматели смогут получить полезную информацию на конгрессных мероприятиях и завести деловые знакомства.

- Планируется ли Гарантийным фондом расширение доступных вариантов поддержки бизнеса? Что планируется предпринимать помимо выдачи гарантийных обязательств?

Основная функция Гарантийного фонда - предоставление поручительств субъектам предпринимательской деятельности - останется. Усилия будут сосредоточены на поиске новых партнёров и разработке актуальных гарантийных продуктов. Сейчас работаем над упрощением перечня документов для принятия решения о поддержке субъектов МСП, оформляющих кредиты до 5 млн.руб. Ещё один вид нашей деятельности – консультирование предпринимателей по кредитным продуктам АО «МСП Банк» в качестве его агента. Банк реализует программу стимулирования кредитования малых и средних предприятий по льготным ставкам в пределах 8,9%-10,6% годовых. Кредитные продукты ориентированы на различные категории предпринимателей и цели финансирования. При необходимости можем выступить поручителем. Консультационные услуги и помощь в формировании заявки на кредит бесплатны. Как правило, продукты Банка рассчитаны на приоритетные категории предпринимателей, а для таких и у нас есть своя льгота – сниженные процентные ставки вознаграждения за поручительство.

Фото: Гарантийный фонд

- Существует мнение, что кредитная поддержка лишает бизнес свободы развития. Согласны ли вы с этим утверждением?

Пожалуй, нет. Краудфандинг и краудинвестинг ещё не так развиты в нашей стране и не подходят абсолютно для каждого проекта. Льготные микрозаймы и лизинг ограничены стоимостью в 5 млн.руб. Поэтому кредитование и гарантийная поддержка в этих условиях скорее возможность, чем угроза. Главное для предпринимателя - найти недорогое финансирование и повести себя грамотно и ответственно с финансовой точки зрения, чтобы не допустить дефолта. По многим клиентам мы видим, что они постоянно пользуются кредитными средствами, что дает им возможность развивать бизнес.

- Какова наиболее эффективная стратегия построения бизнеса в существующих реалиях Южного региона?

При построении бизнеса у предпринимателя должен быть план на длительный срок по развитию предприятия, учитывающий местные ресурсы (правовые, финансовые, кадровые, инфраструктурные) и изменения в экономике, связанные с различными аспектами деятельности организаций на рынке, а в некоторых случаях - с политическими санкциями против России. Например, некоторые предприниматели из Ростова-на-Дону регистрируют свой бизнес в сельских территориях или в моногородах. Это дает возможность снизить затраты на уплату налогов и использовать другие преференции регионального и местного уровня.

Фото: Гарантийный фонд

- Каких знаний и навыков не хватает современным предпринимателям больше всего?

Мы всё ещё наблюдаем недостаток финансовой грамотности, неумение эффективно управлять бизнес-процессами, включая своевременное внесение изменений в маркетинговую политику. При большом желание все это можно исправить. Помимо услуг в этой области различных образовательных учреждений, отдельных тренеров и консультантов, есть хорошие программы, которые разработаны на федеральном уровне, финансируются из федерального бюджета, а реализуются в регионах. Это программы АО «Корпорация МСП», реализуемые Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства и ДГТУ: «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама – предприниматель». Это отдельные семинары и тренинги сертифицированных тренеров по оптимизации налогообложения, по продвижению товаров и услуг, по составлению и ведению личных и производственных финансовых планов и многое другое. Часть таких практико-ориентированных тренингов оплачивает Гарантийный фонд, что дает возможность обучения предпринимателей и их работников не только в Ростове-на-Дону, но и в других муниципальных образованиях Ростовской области. Только в этом году по нашему заказу прошло более 10 таких тренингов в разных городах и районах области.

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