2019-04-25T14:37:09+03:00
Общество

На Соборной площади разгоняют всех торговцев и любителей припарковать машину поближе к рынку

Территорию планируют благоустроить к приезду Патриарха
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Проезд и парковка закрытыПроезд и парковка закрытыФото: Виктор ГОВОРОВ
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На Соборной площади начались изменения. С помощью полицейских закрыли привычную парковку возле остановок общественного транспорта, куда заезжали торговцы и покупатели. Водителям предлагают воспользоваться платной, той, которая находится с другой стороны рынка.

- С теми, кто не согласен, общаются полицейские, - рассказал ростовчанин Николай Проценко. - Машина с мигалками постоянно дежурит.

В администрации пояснили, что площадь ждет кардинальное преображение. Она станет большой пешеходной зоной и местом отдыха. Там, где сейчас ограждение, а люди вынуждены идти по коридорчику, появятся уличная мебель и зелень. Причем обещают полное концептуальное изменение. Официально это звучит так: «на Соборной площади планируется создать благоустроенное общественное пространство, чтобы жители и гости города могли комфортно провести время, отдохнуть. Обновленная площадь должна органично вписаться в реконструированную часть Соборного переулка».

Эти работы будут идти параллельно с реконструкцией Станиславского. До осени дорожники должны завершить ремонт на участке от Семашко до Буденновского (в общей сложности предстоит обновить 550 метров уличной территории).

К осени должны появится новая уличная мебель и зелень Фото: Виктор ГОВОРОВ

К осени должны появится новая уличная мебель и зеленьФото: Виктор ГОВОРОВ

Известно, что все работы должны закончить к октябрю, когда в Ростов-на-Дону прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он освятит кафедральный собор донской столицы после многолетней реставрации. Церемония состоится 27 октября нынешнего года.

Водителям предлагают парковать машину за Станиславского Фото: Виктор ГОВОРОВ

Водителям предлагают парковать машину за СтаниславскогоФото: Виктор ГОВОРОВ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Соборная площадь - самая старая площадь города. Она появилась в конце XVIII века, когда Солдатская слобода Ростова-на-Дону стала интенсивно заселяться, вследствие чего появилась территория, где организовался рынок. В феврале 1781 года рядом с этим местом было начато строительство деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, освященной в сентябре этого же года.

В апреле 1890 года благодарные ростовчане установили на Соборной площади памятник Александру II, но в 20-х годах прошлого столетия его снесли. Спустя 70 лет практически на том же месте был возведён памятник Святителю Димитрию Ростовскому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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