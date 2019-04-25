Грабили за 45 секунд: Вынесен приговор члену вооруженной банды спецназовцев, укравших миллионы из ювелирных салонов

В четверг, 25 апреля, в Волгоградском областном суде вынесли приговор спецназовцу Александру Демченко. Тому самому, который являлся правой рукой главаря известной банды грабителей ювелирных магазинов.

Напомним, в нее входили трое бойцов, имевших навыки разведывательной и диверсионной деятельности. Боевой опыт позволял грабителям в течение пяти лет находиться на свободе, обчистив в общей сложности 27 ювелирных салонов и магазинов по всему югу России.

К каждому преступлению спецназовцы подходили тщательно готовились, как к настоящей операции. Заранее, за два месяца (именно столько времени чаще всего хранится видео в ювелирных магазинах), приходили в салон, смотрели на образцы, количество охранников, продавцов, пути отхода. Выбирали маршруты по проселочным дорогам, чтобы не попадать в зону видимости камер наблюдения. К месту назначения приезжали на автобусах (так же и уезжали - не светили личные машины), пересаживались в «Ниву» главаря, сотовые телефоны с собой не брали, а тем более не разговаривали. После «дела» сжигали всю одежду (чаще всего форму дорожных рабочих, маски, панамы), а оружие прятали в тайнике. "Доход" был всегда большим - до 800 тысяч рублей каждому за ограбление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/705366" frameborder="0"></iframe> Азов: задержание спецназовца Александра Демченко.

Главарь банды Дмитрий Сафронов и Александр Демченко. Фото: стоп-кадр программы "Расследование Эдуарда Петрова"/Телеканал «Россия 1»

ДЕМЧЕНКО ВЫПУСТИЛ ВОСЕМЬ ПУЛЬ В ПАТРУЛЬНУЮ МАШИНУ

Но даже люди, имеющие боевую подготовку, прокалываются. Последним стало нападение на ювелирный магазин в Камышине Волгоградской области (потому и суд проходит там), во время которого украли украшений на пять миллионов рублей. Действовали также строго по схеме: залетели в масках и камуфляжной форме, один встал на входе, второй с оружием контролировал продавцов и охранника, третий за 45 секунд собрал украшения, после чего все вместе выскочили.

Вот только охранник оказался мужиком не из робкого десятка. Он побежал за ними, казалось бы, упустил, но дети подсказали цифры номера и цвет автомобиля, в которую сели «дяди в масках». Зеленую «Ниву», которая мчалась по встречке, заметили сотрудники ДПС. Началось преследование. Азовчанин Александр Демченко, сидевший на заднем кресле, стал стрелять (как позже выяснилось - восемь раз) через стекло по машине с мигалками.

- Несмотря на то, что в служебном автомобиле было прострелено колесо, сотрудники не растерялись и продолжили движение, только огнестрельное ранение в голову полицейскому, который в тот момент находился за рулем, не позволило задержать преступников, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Полицейскому, который управлял машиной ДПС, очень повезло. Несколько пуль пролетело рядом, а последняя, после которой он вынужден был остановиться, задела по касательной.

- Сначала ничего не понял, - позже признался журналистам старший лейтенант Александр Серов. - Но повезло, конечно. Пуля прошила бровь, остановившись в кости.

СПЕЦНАЗОВЦЕВ ПОМОГ ВЫЧИСЛИТЬ ТРАКТОРИСТ

Тогда бандитам удалось уйти, но на поиски преступников были брошены лучшие силы правоохранительных органов. Помог тракторист, который вспомнил, что вытаскивал зеленую "Ниву" из колеи, а перед этим потребовал показать водительское удостоверение. Он запомнил фамилию из документа.

- Спецназ брал Дмитрия Сафронова дома, сначала он забаррикадировался с оружием, угрожал, что расправится с супругой и ребенком, потом выстрелил в себя, - позже раскрыли детали операции полицейские. - Перед этим сказал жене, что за решетку не хочет, как и сдавать имена друзей-подельников, а если попадется живым, то расколется.

При задержании ветеран МВД Дмитрий Сафронов застрелился. Но стражам порядка удалось вычислить круг его близких друзей-подельников (по звонкам и общим снимкам). Третий участник банды - разведчик, а в мирной жизни тренер Евгений Худайбергенов сейчас в ожидании приговора. Он, как и Александр Демченко, вину свою признал, попросив суд рассматривать его дело в особом порядке (это дает ему надежду на мягкий срок).

- По приговору Волгоградского областного суда Демченко назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию.

Третий участник банды - тренер Евгений Худайбергенов. Фото: стоп-кадр видео МВД России

Десятки килограммов похищенного золота так и не нашли, хотя следователи очень старались. Во время допроса правая рука главаря Александр Демченко признался, что никогда не знал скупщиков. Вопросы поисков оружия, липовых номеров на машину, продажи драгоценностей замкнул на себя Дмитрий Сафронов. А они не спрашивали, памятуя поговорку про тех, кто крепче спит.