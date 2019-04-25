Какой тюнинг автомобиля попадает под запрет
В целях улучшения своего автомобиля многие владельцы прибегают к тюнингу. Одни хотят сделать машину мощнее или усовершенствовать заводские характеристики, другие - создать более красивый внешний вид. С 1 июня 2019 года вводятся в действие новые правила, которые будут жестко регламентировать эту процедуру.
Согласно Правилам внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств делать различные улучшения в автомобиле теперь можно будет только после обращения в аккредитованную лабораторию и получения разрешения в Госавтоинспекции.
Что нужно сделать, чтобы тюнинг разрешили
Как только автовладелец определится с тем, что он хочет сделать со своим автомобилем, он должен:
1). Обратиться в аккредитованную лабораторию за получением заключения технической экспертизы и предоставить специалистам автомобиль для осмотра. Пока действует порядок, по которому в случае мелких изменений достаточно прислать документы на оборудование и его фотографии, но с 1 июня такая возможность упраздняется.
2). С полученной в лаборатории справкой нужно обратиться в Госавтоинспекцию, где выдадут необходимое разрешение, если нет никаких нареканий.
3). После внесения усовершенствований в конструкцию автомобиль нужно будет еще раз показать специалистам лаборатории, чтобы проверить его безопасность.
4). Затем пройти техосмотр и получить диагностическую карту.
5). На завершающем этапе обратиться в органы ГИБДД с пакетом необходимых документов для получения свидетельства и перерегистрации автомобиля.
Какая лаборатория может проводить экспертизу
Согласно новому положению экспертизу сможет производить только аккредитованная лаборатория, если она:
- включена в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;
- аккредитована на оценку соответствия ТР ТС 018/2011;
- имеет в области аккредитации оценку соответствия единичных транспортных средств и приложение № 9 к ТР ТС 018/2011.
Заключения от лабораторий, не соответствующих данным условиям, будут органами ГИБДД отклоняться.
Почему в выдаче разрешения могут отказать
В Положении указан большой перечень оснований, почему в выдаче разрешения на внесение изменений могут отказать. Здесь и предоставление неполного комплекта необходимых документов, и несоответствие данных действующему законодательству, и сомнения в репутации автомобиля. Также в этом списке такие причины, как нахождение транспортного средства в розыске, неудовлетворительное заключение лаборатории о безопасности автомобиля и многие другие.
Какой тюнинг точно не согласуют
- Если изменения в конструкции авто затронут идентификационный номер и существует риск его уничтожения.
- Если запланированные изменения заведомо не соответствуют требованиям регламента о безопасности транспортных средств.
- Если тюнинг повлечет увеличение разрешенной максимальной массы и (или) изменение его базы (при отсутствии одобрения типа транспортного средства с аналогичными характеристиками).
- Если задумана замена кузова автомобиля (или его частей) и эти изменения не предусмотрены заводом-изготовителем.
- Не будет согласована и установка грузоподъемного оборудования для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов (если нет оценки по типу транспортного средства).
Согласовывать внесение изменений в конструкцию не потребуется, если устанавливаются компоненты, предназначенные изготовителем для этого автомобиля, и они имеют соответствующую документацию, или производится серийное внесение изменений.
Во всех остальных случаях улучшения для автомобилей необходимо согласовывать, иначе инспектор ГИБДД может запретить эксплуатацию такого тюнингованного транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU