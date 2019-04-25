Донской парламент предлагает Правительству РФ расширить рамки программы господдержки по жилью для молодых семей

Состоявшееся в четверг, 25 апреля, девятое по счету заседание Законодательного собрания Ростовской области 6-го созыва оказалось богатым на инициативы, разработанные в стенах донского парламента — с участием экспертов, общественности, представителей профильных ведомств и, понятное дело, самих депутатов ЗС.

«ПЯТЬ ЛЕТ ОТСТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ, НЕ УСПЕЛИ — И ДО СВИДАНИЯ!»

Прежде всего — это, конечно, принятое донскими законодателями обращение в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева с предложением расширить рамки действия госпрограммы по поддержки жилья молодыми семьями.

Суть вот в чем.

Участие в этой со всех сторон хорошей программе, благодаря которой предоставляется оплата части приобретаемого или строящегося жилья за счет федерального бюджета, ограничено возрастом — и это логично: раз речь идет о «молодых» — значит, до 35 лет.

Но проблема в том, что в этом деле есть, что тоже понятно, очередность — и длится она зачастую не год, и не два, и даже не три-четыре.

- Программа привлекательна, молодые семьи становятся в очередь, но федеральные деньги ограничены и поэтому семья может стоять в очереди на получение данной поддержки до пяти лет, - пояснила председатель комитета ЗС РО по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина. - А участие в ней жестко ограничено, и если одному из супругов исполняется 36 лет, то семья автоматически выбывает из этой программы. На наш взгляд получается несправедливое отношение к молодым семьям.

Так вот, для исправления этой самой несправедливости донской парламент и решили обратиться в Правительство РФ с просьбой внести изменения в действующую государственную программу. Депутаты Заксобрания предлагают несколько смягчить возрастной ценз, чтобы и те семьи, которые более пяти лет простояли в очереди, могли рассчитывать на государственную поддержку даже в том случае, когда одному из супругов исполнится 36 лет.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

Другая социальная инициатива касается увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной войны, для чего придется тоже редактировать федеральное законодательство, но адресатом предложения, подготовленного парламентариями Ростовской области, в этот раз определена Государственная дума.

Дело в том, что на сегодняшний день существует такая мера соцподдержки, как изготовление и установка - за счет госказны - надгробных памятников для умерших участников Великой Отечественной. Но и тут есть свой порог — это касается тех, кто скончался не ранее 12 июня 1990 года. А вот для тех героев-освободителей, которые ушли из жизни до этой даты, таких гарантий не предусмотрено.

Между тем, есть неумолимая и строгая, в данном случае, статистика: по информации военкомата Ростовской области (акцентируем внимание — только Ростовской области, а сколько по всей стране?), только в 2018-м было зарегистрировано несколько десятков обращений родственников ветеранов, умерших до 12 июня 1990 года, с просьбой о финансовом содействии в установке или замене надгробных памятников: у самих людей на это, во-первых, зачастую нет денег, плюс, опять же, уместен вопрос о справедливости.

- По данным военного комиссариата региона, средства на эту меру поддержки есть, однако их нельзя направить на тот промежуток времени, который не обозначен в законе, - рассказал председатель комитета ЗС РО по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, ГО и ЧС генерал в отставке Григорий Фоменко. - Поэтому перед нами не стоит вопросов стоимости и финансирования, просто мы должны, даже обязаны, как законодатели, вынести этот вопрос на рассмотрение Заксобрания и направить дальше на федеральный уровень.

Собственно, это и было сделано на 9-м заседании Заксобрания.

УПОР — НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОКРАЩЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

И еще три законодательных предложения, обращения по которым были одобрены донским парламентом в четверг, 25 апреля, относятся к экономической сфере.

Во-первых, это инициатива, адресованная спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьеру Дмитрию Медведеву, по предоставлению особого статуса морским портам Ростова-на-Дону и Азова, которые, собственно, стали «морскими» в 2009-м и, соответственно, получили «в нагрузку» правила и нормы, касающиеся всех прочих морских портов.

Все бы хорошо — уровень и так далее, но это повлекло за собой, по мнению экспертов, неоправданное усиление нормативно-технических требований, а вместе с ними — и финансовых затрат на строительство и содержание портовых гидротехнических сооружений, рейдов, якорных стоянок при их эксплуатации.

Так вот, депутаты ЗС РО выступают с инициативой, во-первых, провести комплексную ревизию действующего законодательства, чтобы закрепить новое понятие – «морской порт с речным режимом эксплуатации», определив, соответственно, особенности их функционирования, во-вторых, конкретизировать экологические требования к подобным портам, а в-третьих — предусмотреть, в рамках госпрограммы РФ под названием «Развитие транспортной системы», возможность создания условий для строительства современного экономически эффективного нового флота.

Под последним имеется в виду, что такой флот должен иметь экономичные судовые энергетические установки и малую осадку для перевозки грузов по мелководным рекам с глубинами в пределах полутора метров. Плюс, считают специалисты, необходимо установить на Азово-Донском морском канале лазерные створы в целях обеспечения безопасности мореплавания и регулярно производить работы по углублению дна.

- Устьевые порты Ростова-на-Дону и Азова, фактически расположенные на акватории реки Дон, юридически стали морскими, и на них распространяются правила, которые действуют на всех морских портах, а они зачастую просто невыполнимы, - отметил вице-спикер донского парламента Александр Скрябин, возглавляющий комитет по строительству. - Для Дона характерны течения, наносы и, соответственно, требования к движению судов здесь совершенно другие. Плюс - нормы по экспертизе, по экологии, по безопасности, которые налагаются при строительстве объектов, чрезмерны и ведут к значительному удорожанию. Например, у нас не бывает отливов и приливов, но учитывать их мы обязаны.

Во-вторых, донские парламентарии обращаются в Правительство РФ, в Госдуму и Совфед с просьбой пересмотреть правила ценообразования на оптовом рынке электроэнергии: в настоящее время оптовая цена электроэнергии для ЮФО оказалась самой высокой в европейской части страны, и энерготарифы для подавляющего большинства промпредприятий на 15-40 процентов выше, чем в других федеральных округах.

- При этом Ростовская область, например, это энергопрофицитный регион, и у нас около 70 процентов всей электроэнергии производится нашей АЭС, а это очень дешевая электроэнергия, - отметил председатель комитета по экономике ЗС Игорь Бураков.

И, наконец, третья нормотворческая идея заключается в перенастройке существующего режима территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Таковых в донском регионе три — бывшие шахтерские города Гуково, Зверево и Донецк. По мнению парламентариев Дона, сегодня есть ряд факторов, существенно сдерживающих их развитие.

Как пояснил депутат Бураков, подготовлены пять ключевых поправок, позволяющих добиваться за счет ТОСЭРов более эффективных результатов.

Это — пролонгация срока возможного предоставления новым резидентам этих территорий льгот по платежам страховых взносов на 10 лет вместо нынешних трех, затем — замена действующего узкого перечня разрешенных промышленных видов деятельности на краткий список запрещенных (это упростит «вход» в моногорода), далее — предоставление возможности стать резидентами индивидуальным предпринимателям и распространение на моногорода режима свободной таможенной зоны, а также введение моратория на тематические проверки ТОСЭР в течение трех лет с того момента, когда резидент отчитался о выполнении минимальных требований о вложении инвестиций и создании рабочих мест.