«Впереди — еще огромный объем работы»: Василий Голубев отчитался перед донским парламентом об итогах 2018 года

На девятом заседании Законодательного собрания 6-го созыва губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с теперь уже ставшим традиционным отчетом о проделанной облправительством работе в 2018 году.

Как и всегда, опять же, доклад главы региона содержал в себе массу статистических данных и сравнительных характеристик.

Что примечательно — ключевое событие минувшего года, чемпионат мира по футболу, пять матчей которого приняла южная столица на своем новом стадионе «Ростов-Арена», прозвучал в речи губернатора всего пять раз — когда он говорил, в частности, о росте оборота розничной торговли и платных услуг во время мундиаля (на 5,5 и 3 процента соответственно), об индустрии туризма (турпоток увеличился в этот период на 14 процентов — до 1,3 млн человек) и, собственно, о развитии спорта (214 зрителей посмотрели игры ЧМ на «Ростов-Арене», подготовлены шесть тренировочных площадок, где теперь занимаются свыше трех тысяч человек).

Остальное - подробный анализ социально-экономического развития Дона и сфер жизни области: промышленности, АПК, инвестиций, малого и среднего бизнеса, строительства, ЖКХ, дорожной отрасли, социальной сферы, культуры и так далее.

Так, он сообщил о росте практически всех основных экономических показателей развития Ростовской области по итогам 2018 года. Например, валовой региональный продукт вырос за год на 1,3 процента (до 1,4 трлн рублей), индекс промпроизводства — на 9,7 процента, собственные доходы регионального бюджета — почти на 14 процентов (до 178,4 млрд рублей).

Вместе с тем, Василий Голубев отметил снижение показателей по ряду направлений — в частности, по сельскому хозяйству (на 9,6 процента — это последствия засухи и эпидемии птичьего гриппа) и по объему инвестиций (на 67 млрд рублей, что тоже, в общем-то, объяснимо: как раз перед ЧМ были завершены крупные инфраструктурные проекты с большим финансовым «весом»).

- Отчетный 2018-й – год для всех нас необычный, - подчеркнул Голубев. - Утверждена Стратегия-2030 – документ, определяющий приоритеты развития донского региона на долгосрочную перспективу, разработаны новые государственные программы. Утверждены 48 региональных проектов, направленных на реализацию 11 национальных проектов. И они, как часть нацпроектов, сгруппированы в три блока и актуализированы в апреле, и на данный момент три блока выглядят следующим образом: «Экономический рост» – 13 проектов (шестилетний бюджет – 8,7 млрд рублей, в том числе на 2019 год – 1,5 млрд рублей, «Комфортная среда для жизни» – 11 проектов (до 2024 года – 82,9 млрд рублей, в том числе на 2019 год – 15 млрд) и самый масштабный блок «Человеческий капитал» – 24 проекта (95,4 млрд рублей на шесть лет, включая 17,4 млрд в 2019-м).

Вместе с тем, резюмировал губернатор, впереди предстоит еще огромный объем того, что нужно сделать.

Депутаты приняли отчет главы региона, признав, таким образом, работу губернатора и его команды в 2018-м удовлетворительной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вот как прокомментировали доклад Василия Голубева лидеры фракций донского парламента.

КПРФ

- С точки зрения фракции КПРФ проделанная работа видна, - отметил депутат Евгений Бессонов. - Но она будет по-настоящему видна, когда жители области увидят снижение цен на тарифы, на продукты первой необходимости, увидят желаемые результаты по «мусорной» реформе и по другим проблемам. Ростовская область увеличила собираемость налогов, да – мы в числе лидеров. Но почему, например, в Ростовской области есть АЭС, а тариф на электроэнергию у нас самый большой в ЮФО? Мы считаем, губернатор должен уделить этому внимание. Кроме того, тариф на газ может быть либо снижен, либо в бюджет Ростовской области должна поступать часть платежей жителей региона за газ. И крупные компании также должны участвовать в решении главных задач Ростовской области. Только активное общество может изменить ситуацию к лучшему.

ЛДПР

- Цифры в отчете, конечно, положительные, но если говорить о частностях, то некоторые из них нас удивили, - выразил точку зрения своей партии Евгений Федяев. - Так, например, на поддержку донских моногородов Гуково, Донецк и Зверево выделено в прошлом году более 2 млрд рублей, а в 2019-м на эти же цели планируется еще больше денег – 2,7 млрд. При этом до сих пор, несмотря на такие колоссальные вложения, в городе Гуково остаются серьезные проблемы с водоснабжением. Отсюда возникают вопросы к правительству региона. С учетом острой ситуации, которая сложилась с повышением акцизов на бензин, с принятия пенсионной и мусорной реформ, становится не понятным решение правительства Ростовской области об увеличении в 2018 году взносов на капремонт на 40 процентов. Все это вкупе может привести к резкому недовольству людей. Много вопросов возникает у нас к проблемам развития АПК: согласно отчету губернатора, за последние несколько лет на развитие молочной и мясной продукции потрачено из бюджета несколько миллиардов рублей. Но что мы видим, заходя в наши магазины? Цены на молоко за последние годы выросли в несколько раз. Затем — глава региона сказал, что Ростовская область занимает шестое место в России по объемам производства молока. Однако, судя по прилавкам наших магазинов, донская молочная продукция представлена там не более, чем на 20 процентов от реализуемого объема.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

- При всех положительных тенденциях, которые упоминал сегодня губернатор, есть еще и масса проблем, которые сегодня в области надо решать, - считает Сергей Косинов. - Одна из главных проблем - излишняя централизация финансовых средств на уровне региона. Пришла пора пересмотреть бюджетную и кредитную политику области в отношении муниципалитетов - дать им больше свободы и часть налогов оставлять на местах для того, чтобы они могли лучше решать текущие местные задачи. Есть проблема с состоянием дорог: при всем видимом улучшении состояния региональных дорог, у нас сегодня нет улучшения по муниципальным, особенно в городах, и ямочный ремонт ситуацию никак не спасет. Необходимо переходить к целевым долгосрочным программам. Вот взять и привести в порядок все дороги, например, в городе Шахты. Сначала в одном отдельно взятом городе. В следующем году это будет другой город и так далее. По сельскому хозяйству есть вопросы - сельхозкооперация за пять лет действия соответствующего закона не переломила ситуацию к лучшему. Кроме того, надо заниматься тарифами монопольных поставщиков тех или иных услуг, привлекать к этой работе правоохранительные органы, прокуратуру. В целом же понятно, что глава региона владеет ситуацией. Но нам надо занять сегодня более принципиальную позицию во взаимодействии с федеральным центром.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- Очевидно, что Ростовская область является одним из регионов-лидеров России, - подчеркнул председатель ЗС РО и секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко. - И очевидно, что масштабные изменения, которые произошли в 2018 году, связанные с транспортной, дорожной инфраструктурой, с развитием социальной сферы, заслуживает положительной оценки. Мы хорошо понимаем наличие проблем, которые, безусловно, признаем, и отдаем себе отчет в том, что не все гладко, что в этой ситуации неприемлемы парадные отчеты. Но при этом мы должны понять главное – текущие проблемы, которые возникают в жизни, в отдельных сферах экономики, в социальной сфере, не должны заслонять общий важный результат, которого достигла Ростовская область. Это касается развития промышленного производства, дорожной и транспортной инфраструктуры, роста экономики в целом, создания новых рабочих мест, ввода в эксплуатацию новых школ, новых детских садов, капитального ремонта и реконструкции больниц и поликлиник. Одним словом, это развитие всех тех сфер, которые волнуют людей и влияют на повседневную жизнь каждого жителя Ростовской области. Уверен, что жители Дона объективно оценивают усилия губернатора и облправительства региона. Несомненно, что у Ростовской области очень хорошие перспективы. Прежде всего, потому что у нас стабильная управленческая команда, хороший экономический потенциал, большие возможности в развитии социальной сферы, которые нам предоставляют, прежде всего, национальные проекты, реализация которых начинается в стране, в том числе на территории Ростовской области. Открывающиеся перспективы вселяют уверенность в то, что развитие донского края продолжится и будет еще более эффективным и впечатляющим.