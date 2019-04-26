2019-04-26T10:09:22+03:00
Общество

Поступи правильно: как после школы получить хорошую профессию

Что нужно знать о выборе вуза, когда стартует приемная компания, самое важное для абитуриентов 2019
Наталья ВЕСНИНА
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Поступи правильно: как после школы получить хорошую профессиюПоступи правильно: как после школы получить хорошую профессиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Выпускники 2019 года отсчитывают последние недели до окончания 11-го класса. А вслед за Последним звонком им предстоит серьезное испытание – единый государственный экзамен.

Уровень конкуренции сейчас среди абитуриентов заметно увеличился. Поэтому выбирать вуз и направления подготовки нужно очень тщательно, трезво оценивая его статус и свои возможности.

Какой же выбрать вуз для поступления? В какие сроки подать документы и как работают приемные комиссии? Какой проходной балл требуется на разных экзаменах? Об этом можно прочитать в новом материале «Комсомольской правды» https://www.kp.ru/best/rostov/abiturient_2019/

ИСТОЧНИК KP.RU

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