Ростовчане объявили награду за информацию о дебошире, напавшем на них в зоопарке

Ростовчане в социальных сетях ищут дебошира, который напал на отца семейства во время посещения зоопарка. В городских пабликах опубликовано видео инцидента. Все произошло 25 апреля в 17:35. Супруги мирно гуляли с детьми, наблюдали за животными, как вдруг увидели возмутительную картину.

- Мужчина перелез через ограждение и стал кормить животное, вопреки всем запрещающим табличкам, - рассказала жена пострадавшего. - Супруг сделал замечание, мужчина оказался пьяным, отреагировал неадекватно и кинулся на мужа (тот был с коляской), повалил на землю и несколько раз удалил в лицо. После спешно удалился вместе со своей спутницей.

Избитый отец семейства. Стоп-кадр из видео Владимира Хромец из группы ВК "Подслушано на Западном | Ростов-на-Дону".

Женщина успела заснять дебошира на видео, а потом направила камеру на своего мужа, лежащего на земле и держащегося за лицо. Возмущенная семья объявила вознаграждение за информацию о дебошире. Позже в соцсетях появилась информация, что его уже нашли. Теперь мужчине придется ответить за свой поступок.

В полиции Ростова "Комсомолке" прокомментировали, что потерпевшие написали заявление, проводится проверка.