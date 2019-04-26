2019-04-26T10:49:15+03:00
Общество

«А деньги? А деньги освоили!»: Главу поселения осудили на 2 года за прием капремонта воинского мемориала, которого не было

Бывший чиновник будет отбывать наказание в колонии общего режима
Ольга КУПОРОВА
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Мемориал еще не отремонтированМемориал еще не отремонтированФото: СУ СК России по РО
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Бывший глава Новоцелинского сельского поселения не смог оспорить приговор суда, который отправил его за решетку на два года. Чиновник попался на злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге при ремонте мемориального комплекса погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

- Следствием и судом установлено, что Олег Голушкин, являясь главой муниципального образования, незаконно подписал справки о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3 - автр), в которых содержались недостоверные сведения о полном выполнении работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта - «Капитальный ремонт мемориального комплекса погибшим воинам в ВОВ 1941-1945 гг», - пояснили суть обвинения в СУ СК России по Ростовской области.

Глава поселения принял "ремонт" мемориала Фото: СУ СК России по РО

Глава поселения принял "ремонт" мемориалаФото: СУ СК России по РО

Это был муниципальный контракт на ремонт, а глава не мог не видеть, что мемориал находится в плачевном состоянии, но он подписал бумаги, «приняв» у подрядчика объект после «капремонта». Ущерб, естественно, уже подсчитали. Бюджет Целинского района потерял 1 291 463 рублей, а Новоцелинскоое сельское поселение - 75 165, а «также существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства».

Местные власти обещают, что приведут в порядок памятник Фото: СУ СК России по РО

Местные власти обещают, что приведут в порядок памятникФото: СУ СК России по РО

Несмотря на то, что это дело длится уже четвертый год, мемориал, который отремонтировали только по бумагам, продолжает находится в плачевном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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