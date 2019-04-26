«А деньги? А деньги освоили!»: Главу поселения осудили на 2 года за прием капремонта воинского мемориала, которого не было

Бывший глава Новоцелинского сельского поселения не смог оспорить приговор суда, который отправил его за решетку на два года. Чиновник попался на злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге при ремонте мемориального комплекса погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

- Следствием и судом установлено, что Олег Голушкин, являясь главой муниципального образования, незаконно подписал справки о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3 - автр), в которых содержались недостоверные сведения о полном выполнении работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта - «Капитальный ремонт мемориального комплекса погибшим воинам в ВОВ 1941-1945 гг», - пояснили суть обвинения в СУ СК России по Ростовской области.

Глава поселения принял "ремонт" мемориалаФото: СУ СК России по РО

Это был муниципальный контракт на ремонт, а глава не мог не видеть, что мемориал находится в плачевном состоянии, но он подписал бумаги, «приняв» у подрядчика объект после «капремонта». Ущерб, естественно, уже подсчитали. Бюджет Целинского района потерял 1 291 463 рублей, а Новоцелинскоое сельское поселение - 75 165, а «также существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства».

Местные власти обещают, что приведут в порядок памятникФото: СУ СК России по РО

Несмотря на то, что это дело длится уже четвертый год, мемориал, который отремонтировали только по бумагам, продолжает находится в плачевном состоянии.

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