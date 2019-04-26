"Роль Аксиньи преградила Быстрицкой путь дальше в кино"

В день смерти легендарной актрисы Элины Быстрицкой "Комсомолка" связалась с режиссером Климом Лаврентьевым. В советские годы Клим Анатольевич учился и работал в Ростове-на-Дону, затем его поглотила организационная деятельность в Союзе кинематографистов России. Работа свела его с Элиной Авраамовной, они часто встречались, созванивались. По просьбе "КП" известный документалист поделился своими воспоминаниями об этой выдающейся женщине.

- Она была архистрогая к себе и к своему творчеству. Она не выносила никакой пошлятины. Для нее театр был не отдушиной, а просто жизнью, - рассказал Лаврентьев. - В последние несколько лет, когда она уже не могла играть, мы разговаривали с ней по телефону, и говорить было тяжело, потому что я не знал, чем ей помочь, когда она осталась без театра... И меня всегда поражало, что в разговорах она никогда не возвращалась к кинематографу. Зная, что я из Ростова, она никогда не говорила со мной по поводу "Тихого Дона".

На съемках "Тихого Дона". Фото предоставлено отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Каменского района.

Роль в фильме Сергея Герасимова прославила Быстрицкую, но стала ее камнем преткновения на дороге в голубой экран, считает режиссер.

- Ее знаменитая Аксинья преградила ей путь дальше в кино. Все роли, что она сыграла после, были хорошими, но не... Понимаете, я ее называл "Бабочкин в юбке". У нее такая же ситуация, что у Бабочкина. Когда мы вспоминаем про него - это Чапаев и больше ничего. Хотя у него были еще несколько фильмов и блестящие роли в театре. Так получилось: Бабочкин - это Чапаев, Быстрицкая - это Аксинья.

Элина Быстрицкая. 2013 год.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Лавреньев назвал смерть актрисы серьезной потерей. Он особо отметил, что эта легендарная женщина была участником Великой Отечественной войны.

- Вспоминаю различные торжественные мероприятия, на которых принято надевать свои награды. Так вот, у нее на груди не было "пустышек", каких-то медалек, значков организаций. У нее были настоящие боевые награды, и она носила их с необыкновенным достоинством. Добавлю, что она была бескомпромисной женщиной. Если в чем-то уверена, переубедить невозможно. Но это было не упрямство. Если ты пытался с ней спорить, она доказывала тебе, что права. Можно сказать, что это был жизненный опыт и, безусловно, опыт войны. Я вот прямо сейчас с вами разговариваю и вспоминаю, как в конце спектакля подхожу к рампе, дарю ей цветы...

Клим Лаврентьев, заместитель председателя Союза кинематографистов РФ. Фото: crimeafilm.ru

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