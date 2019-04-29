Жители Ростовской области продолжают жаловаться депутатам ЗС РО на несправедливость мусорной реформы

В Законодательном собрании Ростовской области состоялась общественная дискуссия по наболевшим, прямо скажем, вопросам новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала в донском регионе, как и по всей России, с 1 января нынешнего года.

В этой встречи приняли участие и непосредственные исполнители этой реформы, получившей в народе название «мусорной», то есть — представители региональных операторов, каковых в регионе сегодня восемь, и контролирующие их деятельность чиновники (в том числе министр ЖКХ Андрей Майер и замгубернатора Сергей Сидаш), и делегаты от общественности, и, разумеется, сами депутаты.

Причина обсуждения в таком формате очевидна - к парламентариям, как сообщил вице-спикер донского парламента Александр Скрябин (он же возглавляет комитет по строительству и ЖКХ, собственно, и инициировавший эту дискуссию), продолжают поступать в большом количестве жалобы от населения.

- Есть, - отметил он, - и много вопросов по новой системе обращения с ТКО, и, вместе с тем, немало конструктивных предложений.

Кстати, по его словам, профильный комитет с начала реформы приступил к мониторингу ситуации — и уже в январе в рабочем порядке депутаты рекомендовали областному министерству жилищно-коммунального хозяйства выпустить, по крайней мере, методические буклеты — с телефонами горячих линий всех операторов плюс с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы по сути преобразований.

- Такие буклеты были изданы, а в марте на заседании комитета мы заслушали информацию о промежуточных итогах реализации на Дону новой системы — и в результате пришли к решению вынести данный вопрос на широкое общественное обсуждение, - пояснил Скрябин.

Никто, подчеркнул он, не спорит, что эта реформа имеет благие начинания, и вопрос, вообще-то, находится на личном контроле у губернатора Василия Голубева, однако сегодня задача состоит в том, чтобы, во-первых, снять наиболее острые вопросы, а во-вторых, сделать все, чтобы был эффект от произошедших изменений.

По словам министра ЖКХ Андрея Майера, в Ростовской области ежегодно образуется 2 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, а до 1 января 2019 года услуга по обращению с отходами гарантировала, по большому счету, только вывоз мусора. Теперь же, пояснил он, ответственность за полный цикл обращения с ТКО возложена на регионального оператора — и теперь именно в его обязанности входят все ключевые вопросы по мусору, то есть — его сбор, перевозка, переработка (или обезвреживание), а также утилизация (это, к слову, ключевой момент).

Соответственно, оплата услуг регионального оператора значится в квитанции отдельной строкой.

Вместе с тем, акцентировал внимание участников круглого стола Александр Скрябин, есть, на самом деле, значительное количество проблемных моментов, с которыми обращаются жители Ростовской области. И среди них он особо выделил, во-первых, порядок установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов, во-вторых, формирование тарифов в этой сфере, а в-третьих, конечно, сам ход строительства операторами мусороперерабатывающих комплексов.

- Люди считают, что методика формирования нормативов накопления ТКО, мягко говоря, несовершенна, а существующие сегодня тарифы на вывоз и утилизацию мусора завышены, - подтвердили представители общественности, участвовавшие в обсуждении темы. - Кроме того, беспокоит и возможное ухудшение экологической ситуации в районах строительства полигонов утилизации отходов и мусороперерабатывающих заводов.

Александр Скрябин, подводя итоги встречи, подчеркнул, что все поступившие предложения и замечания будут обобщены профильным комитетом донского парламента и учтены при выработке в дальнейшем законодательных решений.