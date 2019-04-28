Путевка в детский лагерь Ростов-на-Дону 2019: размер компенсации, кому положены и где получить. Как рассказали в региональном министерстве труда, в Ростовской области отдых и оздоровление детей организуется круглый год, но все таки большая часть детей отправится в здравницы в летнее время. Сами детские лагеря активно к этому готовятся и в скором времени откроют свои двери. известно, что только в этом году планируется оздоровить, а также организовать временную занятость около 500 тысяч детей.

О ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ

Так, по данным министерства, на сегодняшний день на Дону действуют 913 оздоровительных организации, это на шесть больше, чем годом ранее. Львиная доля из них - 874 лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений. Есть еще 13 санаторных, 23 загородных стационарных и три палаточных лагеря. Так, загородные и санаторные детские лагеря в смену одновременно готовы принять более 12,5 тысячи детей. Многие здравницы расположены в парковых зонах, на побережье Таганрогского залива Азовского моря, имеют собственные оборудованные пляжи.

В министерстве говорят, что все оздоровительные организации имеют соответствующее материально-техническое оснащение, охраняемую территорию, а условия проживания соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. К тому же, приняты все необходимые меры для безопасного и эффективного пребывания детей в оздоровительных организациях.

На сегодняшний день на Дону действуют 913 оздоровительных организации, это на шесть больше, чем годом ранее.Фото: Евгения ГУСЕВА

О ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

Кстати, одной из самых популярных форм детского отдыха и оздоровления остаются лагеря дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях. Во-первых, они приближены к месту проживания детей, а, во-вторых, малозатратны для родителей. Планируется, что только в этом год там отдохнут и наберутся сил более 97 тысяч детей.

В самих пришкольных лагерях будут созданы оптимальные условия, организуют временную занятость в свободное от учебы время.

Уже разработаны и специальные программы, ориентированные на воспитание здорового образа жизни, развитие разносторонних способностей и интересов детей в различных видах деятельности. Программы включают в себя культурно-массовые, спортивные мероприятия, экскурсии в музеи, заповедники, посещение театров, кинотеатров, библиотек и парков.

КОМУ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ

Как рассказали специалисты, право на получение бесплатной путевки имеют дети из малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Что же касается компенсации за самостоятельно приобретенную путевку, то ее можно получить за путевки, купленные в текущем финансовом году и за отчетный финансовый год в санаторные и оздоровительные лагеря, расположенные на территории России. Правом получения компенсации можно воспользоваться как до отдыха ребенка, так и после его оздоровления. А компенсации выплачиваются в размере не более средней стоимости путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам Ростовской области, утвержденной решением областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей (см. ниже).

Так, при расчете компенсации стоимости путевки учитывается количество дней пребывания детей в оздоровительной организации. А в течение года ребенок не может находится в санаторном лагере больше 24 дней, а в оздоровительном свыше 21 дня.

Одной из самых популярных форм детского отдыха и оздоровления о остаются лагеря дневного пребывания при школах.Фото: Евгения ГУСЕВА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Для получения путевки в санаторные лагеря и оздоровительные лагеря один из родителей ребенка должен прийти в орган социальной защиты населения по месту регистрации ребенка. А вот законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и воспитывающихся в приемных семьях, с заявлением следует обращаться в органы управления образованием. Здесь также примут заявление на получение бесплатной путевки от родителей одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях. При этом вместе с заявлением, которое пишется на месте, представляется и пакет документов. Их нужно уже иметь при себе

Пока дети отдыхают, родители экономят.Фото: Евгения ГУСЕВА

КОНКРЕТНО

Кому выплачивается компенсация и в каком размере:

100 % стоимости путевки - родителям детей из малоимущих семей;

90 % стоимости путевки - родителям детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума;

50 % стоимости путевки - родителям детей из семей, не относящихся к вышеназванным категориям;

100 % стоимости путевки - законным представителям детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях;

50 % стоимости путевки - организациям, закупившим путевки, и организациям, имеющим на балансе санаторные лагеря, оздоровительные лагеря, на оздоровление детей граждан, работающих в этих организациях.

Многие здравницы расположены в парковых зонах, на побережье Таганрогского залива Азовского моря, имеют собственные оборудованные пляжи.Фото: Евгения ГУСЕВА

ДЕНЕЖКИ

Средняя стоимость детской путевки на 2019 год составляет:

- в загородные стационарные оздоровительные лагеря – 709,21 рублей на одного ребенка в сутки (21 день – 14 893,41 руб.);

- в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 921,75 руб. на одного ребенка в сутки (24 дня – 22 122,00 руб.).

ВАЖНО

Какие документы нужны

- Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

- Копия свидетельства о рождении ребенка либо паспорт гражданина РФ для ребенка, достигшего возраста 14 лет.

- Копия документа о доходах семьи заявителя для малоимущих семей и семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения.

- Справки по формам № 070/у «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение» или № 070/у-04 «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение».

В Ростовской области отдых и оздоровление детей организуется круглогодично, при этом все таки большая часть детей отправится в здравницы в летнее время.Фото: Евгения ГУСЕВА

А ТАКЖЕ

Для предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные путевки*

- Подлинники документов, подтверждающих факт оплаты путевки (кассовый чек, приходный кассовый ордер и другие платежные документы).

- Подлинник путевки - в случае обращения до получения ребенком оздоровительных услуг.

- Подлинник обратного талона к путевке - в случае обращения после получения ребенком оздоровительных услуг.

- Копия лицевого счета, открытого в Сбербанке.

*Представляются дополнительно.