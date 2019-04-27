«Вареные яйца хранить не более 36 часов»: В Роспоребнадзоре Ростовской области рассказали, как выбрать продукты к Пасхе

В региональном Управлении Роспотребнадзора решили нанести превентивный удар и заранее рассказать, как правильно выбирать продукты к праздничному столу, чтобы не отравиться. Речь идет о предстоящей Пасхе - празднике, который в этом году будут отмечать в воскресенье, 28 апреля.

О КУЛИЧАХ

- К качеству муки надо относиться очень серьезно: пакеты с мукой не должны быть с нечитаемой маркировкой, подмокшие или деформированные, - предупреждают в ведомстве. - Мука с истекшим сроком годности может быть и затхлой, и горчить из-за происходящих в ней процессов окислительной порчи, а также возможного появления плесени.

А при покупке готовых куличей обращайте внимание на срок годности продукта, отдавайте предпочтение выпечке из натуральных ингредиентов, в состав которых входят сахар, но не подсластители, сливочное масло, а не маргарин и яйца, а не яичный порошок.

О ТВОРОГЕ

Главное блюдо делают и из него. Специалисты напоминают: творог является скоропортящимся продуктом питания и требует особых условий хранения, а также имеет короткий срок годности.

- Воздержитесь от покупки и употребления сомнительных молочных продуктов, с поврежденной упаковкой, реализуемых с нарушением температурного режима, без маркировочных ярлыков с информацией о продукте, в том числе о сроке годности, дате изготовления и наименовании изготовителя, - советуют в Управлении.

Главное блюдо праздничного стола.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЯЙЦА

А вот при выборе яиц нужно обратить внимание на состояние скорлупы, воздушной камеры, желтка и белка. Кстати, качество яйца определяется при помощи специального прибора — овоскопа. И, в соответствии с санитарными требованиями, все торгующие яйцами предприятия должны его иметь.

Важно знать, что не имеют права продавать яйца со следами помета, крови, содержимого яйца на скорлупе. Поэтому обращайте на это внимание, и, конечно, не покупайте с рук и машин.

Нужно помнить, что срок хранения диетических яиц до семи суток, столовых - до 25 дней. А вот согласно санитарным правилам, вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.

Кстати, перед использованием яйцо следует тщательно промыть с мылом, варить его не меньше десяти минут, так как плохо проваренные или слабо прожаренные могут вызывать сальмонеллез - острую кишечную инфекцию, которая поражает органы пищеварения.

Медики советуют: в случае появления признаков отравления не стоит заниматься самолечением, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью. Это поможет избежать более серьезных последствий.

Главное блюдо праздничного стола.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Чем правильно красить яйца

Вообще, это принято делать в Чистый четверг, но многие хозяйки оставляют такое важное дело на выходные, когда есть время заняться творчеством с чувством, с толком, с расстановкой.

- Для окрашивания яиц следует использовать только разрешенные к применению пищевые синтетические красители, приобретая которые, внимательно изучите маркировку с информацией о товаре, - советуют эпидемиологи.

И добавляют, что в качестве природных красителей для окрашивания яиц можно использовать не только луковую шелуху. Прекрасно подойдут краснокочанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, ягоды черники и клюквы.

Святить куличи - давняя традиция.Фото: Олег УКЛАДОВ

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