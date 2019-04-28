В храмах Ростова-на-Дону состоялись праздничные Пасхальные богослужения

Во всех храмах южной столицы и донского региона в ночь с 27 на 28 апреля состоялись Пасхальные богослужения — в честь праздника Светлого Христова Воскресения.

Главная служба, по традиции, состоялась в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, куда доставили Благодатный огонь, сошедший в Великую Субботу Страстной седмицы в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Благодатный огонь доставили в южную столицу. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону епархии.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил праздничный крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

А перед началом крестного хода глава донской митрополии обратился ко всем верующим с архипастырским словом.

В Кафедральном соборе отслужил глава донской митрополии Меркурий. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону епархии.

- Каждый человек, который соприкасается с тайной Воскресения Христова, принимает в себя начала вечной жизни, он становится другим, преображается, наполняется божественной благодатью, он уже не умирает, но вступает в общее Воскресение, - отметил митрополит Меркурий. - Мы имеем уникальную возможность быть вместе с Богом, соприкоснуться с тайной Его Воскресения, войти в плоть этой тайны и, войдя в храм одними, приняв свидетельство о Воскресшем Христе, выйти уже другими, сильными, стойкими, твердыми, победившими в себе зло, потому что до нас его победил Господь и Спаситель наш Иисус Христос, Воскресший из мертвых. Христос победил смерть, воскрес из мертвых. И никакие доводы, аргументы или даже чудеса не нужны христианину, потому что этот свет Христов, воссиявший из гроба, светит в каждом христианском сердце. Я приветствую вас с наступлением Пасхи Господней. Я молюсь о том, чтобы Господь благословил всех нас, чтобы дал нам внутренние силы принять этот свет и свидетельствовать о нем, потому что в нем есть истина, и путь, и наша жизнь.

Пасхальное Евангелие прочитали на нескольких языках. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону епархии.

Кстати, Пасхальное Евангелие было прочитано на нескольких языках: Меркурий начал чтение о воплощении Слова Божия на русском языке, далее сослужащее духовенство продолжило — на иврите, латинском, греческом, английском, немецком, французском, испанском, украинском, китайском, грузинском, армянском языках.

В Пасхальную ночь на соборной площади пришли сотни православных. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону епархии.

Также было оглашено Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором предстоятель РПЦ поздравил верующих с праздником.