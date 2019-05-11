К пляжному сезону готовы: ТОП-15 купальников королев красоты

Не за горами пляжный сезон, а многие ростовские королевы красоты уже открыли его, демонстрируя идеальные формы в откровенных нарядах. Они охотно позируют в купальных костюмах не только на фоне заграничных морей, но и у бортиков бассейнов. Подписчики с благодарностью комментируют тот или иной образ, щедро осыпая девушек лайками и комплиментами.

rasulova_valentina Какая вам больше нравится фотография

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА

Вот уже несколько лет она гордо носит титул первой российской красавицы-блондинки. Только в Инстаграм у нее столько поклонников, что хватит на целый город. Даже после того, как самая сексуальная блондинка России стала матерью, она не потеряла своей привлекательности, а даже наоборот. Чего стоит одно ее фото, сделанное спустя несколько месяцев после родов. На нем ростовчанка поражает своей подтянутой фигурой.

lopyrevavika I can tell a lot about a person by what they choose to see in me

Кстати, не стеснялась Виктория и своего интересного положения. На ее страничке в соцсетях есть фото в купальнике, сделанное, когда блондинка была на седьмом месяце беременности. Сейчас она находится в Майами и наслаждается жизнью и материнством на полную катушку.

lopyrevavika Тут, например #7monthspregnant

ТАТЬЯНА КОТОВА

Эта знойная блондинка из небольшого поселка Ростовской области стремительно ворвалась в мир шоу-бизнеса после победы в конкурсе «Мисс Россия». Ее не просто заметили, а пригласили в самую желанную группу отечественной эстрады «ВИА Гра».

kottova Сегодня необычный день !

Правда, пробыла она там не долго, а пустилась в сольное творчество. Интерес к своим песням Татьяна нередко подогревает смелыми снимками в купальниках. Да таких, что глаз не отвести. Чего стоят только вот эти последние.

kottova С каких привычек начинаете свой день?

МАРИЯ ЛИМАН

Сексапильная брюнетка-ростовчанка уже давно знакома подписчикам сразу нескольких популярных мужских журналов. Мировую известность она приобрела после съемок в календаре Playboy. Тогда она стала единственной россиянкой, украсившей выпуск. Дальше фото Марии стали появляться и в российском глянце, а сама она мелькать в ТОК-шоу и сериалах. Львиная доля снимков в ее Инстаграм - в нижнем белье.

liman_maria Счастье не в Лимонах

Но не менее откровенны и пляжные наряды. Вот, к примеру, купальник, в котором она позирует вместе цитрусовыми и комментирует: «Жизнь это не только лимоны». Не менее экстравагантный купальник, в котором она появилась на заграничном курорте - шик и блеск модели видно на расстоянии.

liman_maria С любовью из Дубай

ЮЛИЯ ЕФИМОВА

Несмотря на то, что в конкурсах красоты Юлия никогда не участвовала, ее внешность - предмет обожания тысяч поклонников по всему миру. Заслуживают еще большего восхищения и результаты, которые Чемпионка Европы по плаванию-2018 показывает на дорожке. Для нее купальники, можно сказать, униформа, ведь в них она и тренируется, и выступает.

pryanya93 Главное не намокнуть до... а вообще если честно не люблю я плавать в дождь... /

При этом для пляжа красотка непременно выбирает что-то экстравагантное - так, чтобы сразу видно - на шезлонге чемпионка.

pryanya93 Beach day

ВЛАДА ЧИГИРЕВА

Еще одна пловчиха из Ростова-на-Дону - Русская русалка Влада Чигирева. Спортсменка-синхронистка в составе российской сборной уже стала Олимпийской чемпионкой. Но не в ее характере почивать на лаврах.

chigirevavlada Следуем ли мы каким-либо диетам В первую очередь хочу сказать, что это все индивидуально

Влада много тренируется, завоевывает новые титулы и медали, а в перерывах между соревнованиями радует народ снимками в купальниках на пляжах и в бассейне. Судя по тем нарядам, которые есть в гардеробе Чигиревой, со вкусом у нее явный порядок.

chigirevavlada Пока мои посты будут носить характер вопрос-ответ , поэтому если есть интересующие вас темы - не стесняйтесь, пишите их в комментарии

ВАЛЕНТИНА РАСУЛОВА

Ну, и наконец, Валентина Расулова. Ростовчанка несколько лет назад получила международную корону, выиграв конкурс красоты «Мисс Интерконтиненталь». И, надо сказать, таких красавиц с волей к победе только поискать: на одном из международных состязаний Расулова боролась за корону со сломанной ногой, шагая по подиуму на 13-саниметровых каблуках. Правда, об этом она узнала только по возвращению в Россию: когда конечность сильно опухла и на нее невозможно было наступать.

rasulova_valentina признавайтесь , кто уже как и я не может втянуть животик? #майские

Зато сейчас Валентина живет на два города - в Москве и Дубаи. И радует подписчиков своего микроблога фото, частенько сделанными на солнечном курорте. Кажется только одних купальников у модели несколько десятков, а по ним можно с легкостью составлять каталог пляжной моды.

rasulova_valentina Последний день перед моим днём рождения.

Высокий низ купального костюма и сверхоткровенный верх - эти два главных тренда наступившего сезона, безусловно, не оставят равнодушными ни одного мужчину на пляже. Правда, при этом, конечно, если вы - обладательница идеального тела. А за своим ростовские красотки следят регулярно - тренируется почти ежедневно и к тому же контролируют питание, о чем регулярно рассказывают на своих Интернет-страничках. И, как результат, получают заслуженные десятки тысяч лайков от поклонников.