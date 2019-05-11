К пляжному сезону готовы: ТОП-15 купальников королев красоты
Не за горами пляжный сезон, а многие ростовские королевы красоты уже открыли его, демонстрируя идеальные формы в откровенных нарядах. Они охотно позируют в купальных костюмах не только на фоне заграничных морей, но и у бортиков бассейнов. Подписчики с благодарностью комментируют тот или иной образ, щедро осыпая девушек лайками и комплиментами.
ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА
Вот уже несколько лет она гордо носит титул первой российской красавицы-блондинки. Только в Инстаграм у нее столько поклонников, что хватит на целый город. Даже после того, как самая сексуальная блондинка России стала матерью, она не потеряла своей привлекательности, а даже наоборот. Чего стоит одно ее фото, сделанное спустя несколько месяцев после родов. На нем ростовчанка поражает своей подтянутой фигурой.
Кстати, не стеснялась Виктория и своего интересного положения. На ее страничке в соцсетях есть фото в купальнике, сделанное, когда блондинка была на седьмом месяце беременности. Сейчас она находится в Майами и наслаждается жизнью и материнством на полную катушку.
ТАТЬЯНА КОТОВА
Эта знойная блондинка из небольшого поселка Ростовской области стремительно ворвалась в мир шоу-бизнеса после победы в конкурсе «Мисс Россия». Ее не просто заметили, а пригласили в самую желанную группу отечественной эстрады «ВИА Гра».
Правда, пробыла она там не долго, а пустилась в сольное творчество. Интерес к своим песням Татьяна нередко подогревает смелыми снимками в купальниках. Да таких, что глаз не отвести. Чего стоят только вот эти последние.
МАРИЯ ЛИМАН
Сексапильная брюнетка-ростовчанка уже давно знакома подписчикам сразу нескольких популярных мужских журналов. Мировую известность она приобрела после съемок в календаре Playboy. Тогда она стала единственной россиянкой, украсившей выпуск. Дальше фото Марии стали появляться и в российском глянце, а сама она мелькать в ТОК-шоу и сериалах. Львиная доля снимков в ее Инстаграм - в нижнем белье.
Но не менее откровенны и пляжные наряды. Вот, к примеру, купальник, в котором она позирует вместе цитрусовыми и комментирует: «Жизнь это не только лимоны». Не менее экстравагантный купальник, в котором она появилась на заграничном курорте - шик и блеск модели видно на расстоянии.
ЮЛИЯ ЕФИМОВА
Несмотря на то, что в конкурсах красоты Юлия никогда не участвовала, ее внешность - предмет обожания тысяч поклонников по всему миру. Заслуживают еще большего восхищения и результаты, которые Чемпионка Европы по плаванию-2018 показывает на дорожке. Для нее купальники, можно сказать, униформа, ведь в них она и тренируется, и выступает.
При этом для пляжа красотка непременно выбирает что-то экстравагантное - так, чтобы сразу видно - на шезлонге чемпионка.
ВЛАДА ЧИГИРЕВА
Еще одна пловчиха из Ростова-на-Дону - Русская русалка Влада Чигирева. Спортсменка-синхронистка в составе российской сборной уже стала Олимпийской чемпионкой. Но не в ее характере почивать на лаврах.
Влада много тренируется, завоевывает новые титулы и медали, а в перерывах между соревнованиями радует народ снимками в купальниках на пляжах и в бассейне. Судя по тем нарядам, которые есть в гардеробе Чигиревой, со вкусом у нее явный порядок.
ВАЛЕНТИНА РАСУЛОВА
Ну, и наконец, Валентина Расулова. Ростовчанка несколько лет назад получила международную корону, выиграв конкурс красоты «Мисс Интерконтиненталь». И, надо сказать, таких красавиц с волей к победе только поискать: на одном из международных состязаний Расулова боролась за корону со сломанной ногой, шагая по подиуму на 13-саниметровых каблуках. Правда, об этом она узнала только по возвращению в Россию: когда конечность сильно опухла и на нее невозможно было наступать.
Зато сейчас Валентина живет на два города - в Москве и Дубаи. И радует подписчиков своего микроблога фото, частенько сделанными на солнечном курорте. Кажется только одних купальников у модели несколько десятков, а по ним можно с легкостью составлять каталог пляжной моды.
Высокий низ купального костюма и сверхоткровенный верх - эти два главных тренда наступившего сезона, безусловно, не оставят равнодушными ни одного мужчину на пляже. Правда, при этом, конечно, если вы - обладательница идеального тела. А за своим ростовские красотки следят регулярно - тренируется почти ежедневно и к тому же контролируют питание, о чем регулярно рассказывают на своих Интернет-страничках. И, как результат, получают заслуженные десятки тысяч лайков от поклонников.
ИСТОЧНИК KP.RU