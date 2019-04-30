В Турции российских моряков с арестованного за долги судна Streamline не отпускают на родину, заперев их на борту сухогруза

Шестеро членов экипажа сухогруза Streamline, принадлежащего турецкой компании и арестованного за долги в порту Стамбула, по-прежнему не могут вернуться на родину, сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» коллега моряков.

- Связь с ними плохая, переписываемся через мессенджер, в основном, поэтому информация обрывочная, - рассказал он. - Но известно, что местные морские власти их уже длительное время даже не выпускают на берег, мотивируя это тем, что нельзя оставлять судно без присмотра. А там два человека уже длительное время жалуются на состояние здоровья. При этом судовладелец на контакт не выходит — у него там, вроде как серьезные финансовые проблемы. Плюс он ведь еще должен нашим ребятам деньги за работу — там почти 150 тысяч долларов «зависли» по зарплате.

По его словам, разбирательством по ситуации занимается турецкий адвокат, нанятый самими моряками, а питание им на борт доставляют курьеры.

Между тем, источник «КП» в Российском профсоюзе моряков назвал ситуацию неоднозначной:

- Там все как-то сложно закрутилось, - отметил наш собеседник. - От юристов, предложенных профсоюзом, экипаж почему-то отказался, решили взять своего. Ну это еще ладно — не понятно совсем, отчего они не уехали обратно в Россию, как это сделали ранее капитан и боцман судна? Как это — им не дают спуститься на сушу? Вообще-то существует международное законодательство, и если оно нарушается, должны уже подключаться дипломаты. Может быть, речь идет о том, что нельзя все одновременно сойти на берег? Но точных данных о том, что там происходят, у нас нет.

Он полагает, что часть экипажа добровольно осталась на судне, чтобы добиться возврата долга по заработной плате.

История с судном Streamline получилась, к слову, детективная. Ранее оно принадлежало компании из Центральной Америки, потом его вроде как продали турецкой фирме, которая отправила его из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт — и в доках этого порта Streamline и встал на якорь.

При этом, выходит, что новый судовладелец еще и успел сдать его в аренду другой турецкой же компании — и здесь уже все начинается с оговоркой «якобы». Потому что этот арендатор обратился с иском об аресте судна, поскольку не получил причитающихся ему (опять же, якобы) почти двухсот тысяч долларов, потраченных на ремонт.

Вместе с тем, есть также сведения о том, что аренда была (якобы) оформлена по поддельным документам — следовательно, долги признавать судовладелец (тот самый, в которому предъявляют претензии по невыплате жалования моряки, из-за чего они дважды объявляли голодовку и даже грозились перекрыть пролив Босфор) не желает.

Примечательно также, что капитан Streamline Бахман Багиров действительно вернулся на родину еще в начале апреля — как и еще несколько членов экипажа, но шесть человек все так же остаются на борту.