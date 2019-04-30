Конец весны эксперты считают оптимальным временем для покупки квартиры

Ежемесячные поездки по лучшим объектам города пользуются большой популярностью у читателей «Комсомолки». Путешествуя с нами и напрямую общаясь с проверенными застройщиками, люди экономят массу времени и сил в поисках именно своего идеального варианта.

Кстати, конец весны - это один из самых благоприятных периодов года для приобретения квартиры в новостройке. В марте-апреле традиционно растут предложение и спрос, в то время как цены в целом остаются стабильными. А вот после майских праздников рынок традиционно затихает и летом уходит в своеобразный отпуск.

Учитывая при покупке недвижимости сезонность, нужно обращать внимание и на другие моменты, в частности - на репутацию застройщика. Для своих туров мы выбираем только проверенных застройщиков, имеющих большой опыт работы и отличные рекомендации. Именно такие объекты мы и отправились смотреть в центре города и СЖМ.

ЖК «Измаильский парк»: комфорт на чистом воздухе

Адрес: пер. Измаильский, 39, 41, 43

Класс жилья: комфорт

Технология: кирпичные дома, газифицированные

Застройщик: ООО «Альянс-200»

Конец весны эксперты считают оптимальным временем для покупки квартирыФото: Юлия ЛАНДЫШ

Цены: 1-комн. от 40 кв. м - 2,36 млн руб., 2-комн. от 50,9 кв. м - 3,000 млн руб., 3-комн. от 86,2 кв. м - 5,0 млн руб.

В географическом центре города, но в то же время в укромном уголке, в роще возле ТЦ «Горизонт», за последние пару лет вырос «Измаильский парк», и застройщик планирует продолжать развивать район. Сейчас идет подготовительный процесс новой очереди строительства. Жилой комплекс комфорт-класса состоит из нескольких полностью кирпичных домов средней этажности. Территория закрытая, охраняемая, с видеонаблюдением и подземным автопаркингом, детскими площадками, озеленением и даже фонтаном. В сданном доме работают собственный фитнес-клуб, детский развивающий центр, пекарня. Это особый уютный мир, куда приятно приезжать после трудового дня.

Вокруг жилого комплекса раскинулась городская роща, так что из окон открываются прекрасные виды. В двух шагах отсюда на пр. Нагибина находится вся необходимая инфраструктура: ТЦ «Горизонт», аквапарк, детские сады, школа. Нам удалось пообщаться с теми, кто уже живет в «Измаильском парке». О своем доме они отзываются только положительно.

Конец весны эксперты считают оптимальным временем для покупки квартирыФото: Юлия ЛАНДЫШ

- У нас тихо, уютно, и все делается для людей, - рассказала жительница дома Людмила Александровна Шаповал из кв. 92. Живем в городе, но по сути на природе - за окнами роща, в которой можно гулять и просто легко дышится. А главное - это безопасность, ведь весь комплекс полностью закрыт и под охраной. Нравится фонтан внутри двора, а детская площадка с мягким покрытием - это отдельный мир для наших деток. Конечная остановка маршрутки №2а на Центральный рынок теперь прямо перед домом, и ходят они чаще, чем другие в городе. Дома кирпичные, а не облицованные кирпичом, отопление свое, поквартирное, потолки три метра. Соседи доброжелательные. У нас не муравейник с людьми, а просторные квартиры и чистый воздух. Мне очень нравится наш «Пряничный домик», такие еще надо поискать!

Жилой район Суворовский: все включено

Адрес: ул. Петренко

Класс жилья: стандарт

Технология: панельная, блочная, каркасно-монолитная, вентилируемый фасад

Застройщик: Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки»

Цены: студия от 26 кв. м - от 1,23 млн руб., 1-комн. от 27,3 кв. м - от 1,26 млн руб., 2-комн. от 53,2 кв. м - от 2,37 млн руб., 3-комн. от 71,2 кв. м - от 2,99 млн руб.

Конец весны эксперты считают оптимальным временем для покупки квартирыФото: Юлия ЛАНДЫШ

В жилом районе Суворовский, одном из крупнейших в городе, реализуется концепция комплексного освоения пространства под девизом «все включено». Во-первых, квартиры сдаются с полной отделкой «под ключ», а во-вторых, параллельно со строительством жилья ведется развитие инфраструктуры. Заложены два парка, создан комплекс искусственных озер, благоустроены пешеходные аллеи и велотрасса, работают торговый центр, продовольственный рынок, филиалы банков, салоны красоты, службы доставки еды и различные магазины. Открылась новая поликлиника со взрослым и детским отделениями, два детских сада, почти готов третий. Строится школа на 1 340 мест, которая уже 1 сентября примет первых учеников.

Кстати, сейчас готовится к сдаче дом с улучшенной отделкой - ЖК «Мозаика», расположенный в самом центре Суворовского. Его особенность - вентилируемый фасад, заметно улучшающий энергоэффективность жилья (сокращаются затраты на отопление и кондиционирование). Чисто эстетически он выигрышно смотрится за счет яркого цветового решения. Срок сдачи ЖК «Мозаика» запланирован на 4 квартал 2019 года, а всего в этом году в Суворовском планируется заселить шесть домов.

КОММЕНТАРИЙ

Специалист АН «Дон МТ-недвижимость» Светлана Корниенко:

- Если вы ищете хорошую квартиру по приемлемой цене, то обратите внимание на жилой комплекс комфорт-класса «Северные высотки». Это оптимальное решение для тех, кто устал от стремительного ритма города, но не хочет отказываться от его преимуществ. Расположенный в самом центре Северного жилого массива, он со всех сторон окружен зелеными зонами. Район с отличной инфраструктурой, удобной транспортной развязкой в любую часть города. Закрытая территория с видеонаблюдением, подземный паркинг, большая детская площадка, личные кладовые. В пользу «Северных высоток» говорит и надежный статус застройщика. А цены вполне приемлемые. Очень удобно, что все квартиры доступны в трех вариантах отделки: стройвариант, чистовая отделка и ремонт под ключ.

Конец весны эксперты считают оптимальным временем для покупки квартирыФото: Юлия ЛАНДЫШ

КСТАТИ

Ипотечный консультант банка «Кубань Кредит» Ирина Киченко: «Ипотека без первоначального взноса – это реально»

- Банк «Кубань Кредит» предлагает большой выбор ипотечных программ. Благодаря выгодным условиям вы можете приобрести квартиру, дом с земельным участком или коммерческую недвижимость. Наибольшей популярностью у населения пользуется программа «Новостройка от партнеров», которая позволяет оформить ипотечный кредит без первоначального взноса всего от 8,5% годовых. В Ростове-на-Дону приобрести на таких выгодных условиях можно квартиры с отделкой в жилых комплексах «Суворовский» и «Платовский». Купить квартиру в ипотеку можно как в строящемся доме, так и в сданном в эксплуатацию.

Конец весны эксперты считают оптимальным временем для покупки квартирыФото: Юлия ЛАНДЫШ

Не менее популярны программы «Квартира для студента», и «Квартира для пенсионера». Первоначальный взнос отсутствует, а ставка от 8,5% годовых. Основанием для участия в программе «Квартира для студента», является наличие в семье школьника старше 8 класса, студента или будущего студента высшего или средне специального учебного заведения, а так же для молодых ученых и преподавателей, приобретающих недвижимость в указанных регионах. Заявка может быть подана самим студентом или его родственником в любом офисе Банка «Кубань Кредит».

В целом хочу отметить, что для тех, кто хочет решить свой жилищный вопрос, на сегодняшний день существует реальная возможность это сделать.

ДОСЛОВНО

Участник тура Виктор Викторович Шеронов:

- Я был наслышан о жилом комплексе «Белый ангел» и очень рад, что представилась возможность увидеть его своими глазами. Конечно, в первую очередь он привлекает своей необычной архитектурой - это здание на набережной смотрится внешне очень эффектно. То, что жилой комплекс премиум-класса, тоже сразу видно. Безукоризненно оформленные холлы, бесшумные лифты, потрясающие виды на Дон. Большое спасибо «Комсомолке» за возможность поучаствовать в «Туре по новостройкам»! Отличная организация поездки.