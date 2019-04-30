Места для шашлыков в Ростове-на-Дону 2019: где можно пожарить мясо на углях. Не секрет, что майские праздники - традиционное время для отдыха на пикниках. Большинство ростовчан стараются провести выходные подальше от городской суеты, поближе к природе и свежему воздуху. Тем более, что в черте города разводить открытые костры не разрешается, максимум - мангал, угли и не меньше, чем в пяти метрах до жилых домов и других зданий. Поэтому многие все же решают выбрать коммерческие площадки, или отправиться на собственную дачу. В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали, как выбирать продукты, в том числе и для шашлыка, чтобы не испортить праздник.

Места для шашлыков в Ростове-на-Дону 2019: где можно пожарить мясо на углях.Фото: Евгения ГУСЕВА

КАК ВЫБРАТЬ МЯСО И ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ БРАТЬ МАРИНОВАННОЕ

Что касается шашлыка, то специалисты советуют: "Не экономьте время и не покупайте уже замаринованное мясо для шашлыка: во-первых, нельзя определить состав маринада, а во - вторых, нельзя правильно оценить качество мяса".

- В маринад могут быть добавлены усилители вкуса, консерванты и другие пищевые добавки, - говорят эксперты. - Очень важно, чтобы мясо для шашлыка было свежим.

Поэтом, по словам эпидемиологов, важно обращать внимание на внешний вид мяса. Так, свежее охлажденное мясо - сухое. Его цвет должен быть равномерным, с глянцевым блеском. На мясе не должно быть слизи, крови или жидкости. Поверхность его должна быть слегка увлажненной и не липкой, а мясной сок - прозрачным. Очень важным показателем свежести является и консистенция мяса. У свежего мяса она плотная, упругая и ровная. запомните: у свинины цвет свежего мяса на срезе розового цвета, а у говядины и баранины - красного.

Ну, и наконец.

- Не употребляйте в пищу недожаренный шашлык, он может стать причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций, - предупреждают санитарные врачи. - Правда, и пережаривать мясо тоже не следет, ведь в таком случае увеличивается количество вредных канцерогенных веществ.

Большинство людей стараются провести выходные подальше от городской суеты, поближе к природе и свежему воздуху.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРЕДЕЛ ДЛЯ ГОТОВЫХ БЛЮД НА ПРИРОДЕ - ДВА ЧАСА

Но майские пикники это не только шашлык, но и другие продукты. И к их выбору нужно отнестись внимательно.

- Количество продуктов необходимо рассчитывать, исходя из числа отдыхающих и продолжительности отдыха, - учат в Роспотребнадзоре Ростовской области. - Отдавайте предпочтение пищевым продуктам, не требующим особых условий хранения. При закупке обращайте на дату изготовления, срок годности и условия хранения. После вскрытия упаковки продукты готовые к употреблению, должны быть использованы немедленно.

Готовьте по мере необходимости, не оставляйте приготовленную пищу при температуре окружающей среды более чем на два часа, не допускайте хранение пищевых продуктов на солнце.

Кстати, необходимо использовать кухонные принадлежности для приготовления: отдельные для сырых продуктов и готовых блюд, а также продуктов, употребляемых без термической обработки. Нужно использовать только чистую посуду для сервировки, а также следить за чистотой рук и не забывать о влажных салфетках.

Ну, и конечно, вода. Она не только жизненно важна для метаболизма, но и для нормального функционирования организма. Поэтому не стоит забывать о ней, когда отправляетесь на пикник. Зато с алкоголем лучше быть настороже.

- Он - одна из главных причин падений, тяжелых травм и смертельных исходов, - говорят в Управлении. - Влияние алкоголя на организм человека пагубно и необратимо. Неважно, какой крепости алкогольный напиток употребляет человек, вред здоровью от него одинаков.

Не секрет, что майские праздники - традиционное время для отдыха на пикниках.Фото: Евгения ГУСЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как не стать жертвой клеща

Май - особенно на Дону, период наибольшей активности клещей. Поэтому перед тем, как отправиться на пикник или на дачу, важно детально подойти к выбор гардероба: позаботиться о плотной закрытой одежде и отпугивающих клещей репеллентах.

Кроме того, нужно регулярно - то есть каждые два часа, проводите само- и взаимоосмотры, не садиться и не ложиться на траву, а после возвращения из леса или перед ночевкой снимать одежду, тщательно осмотреть ее и тело.

К тому же, не стоит заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

А еще специалисты советуют осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них приценившихся и присосавшихся клещей.

Кстати, мы выяснили, куда обращаться, если укусил клещ в Ростове-на-Дону (подробности)

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