Доплаты к пенсиям с мая 2019 в Ростове-на-Дону получат 194 тысячи донских пенсионеров. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России. В частности, с 1 апреля вступил в силу закон* о доплате индексации сверх прожиточного минимума пенсионера. Изменения позволят сначала довести общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты к пенсии, а уже после выплачивать сумму индексации пенсии сверх прожиточного минимума пенсионера.

В региональном отделении Пенсионного фонда уверяют: «Основная выплата будет осуществлена в мае 2019 года».Фото: Алексей ФОКИН

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

Раньше социальная доплата к пенсии предоставлялась таким образом, чтобы довести общую сумму месячного дохода пенсионера до его прожиточного минимума, который устанавливается для каждого региона. На Дону он составляет сейчас 8 488 рублей.

В каждом случае цифры свои. Мы возьмем для понимания такой пример: если в декабре прошлого года пенсионеру была назначена, скажем, страховая пенсия в восемь тысяч рублей, то до прожиточного минимума ее «доводили» федеральной надбавкой в 488 рублей.

В январе этого года таким льготникам была произведена индексация на 7,05 процента и размер суммы вырос, но только до 8 564 рублей (8 000 рублей + 7,05 %). Если разложить ее на составляющие, то повышение выплаты составило 76 рублей, так как пенсионер получал выплату из федерального бюджета. Поскольку после индексации его пенсия уже превысила прожиточный минимум для региона, то, следовательно, и социальная доплата в виде федеральных денег была приостановлена, а на руки пенсионер стал получать 8 564 рубля.

С с 1 апреля вступил в силу закон о доплате индексации сверх прожиточного минимума пенсионера.Фото: Олег ЗОЛОТО

КАК ТЕПЕРЬ

Теперь же по новым правилам социальная доплата к пенсии предоставляется таким образом, что прибавка к пенсии в результате индексации выплачивается сверх величины прожиточного минимума пенсионера. То есть в нашем случае, по новым правилам, прибавка составит 564 рубля. Формула выглядит так: пенсия (например, 8 000 рублей) + социальная доплата до прожиточного минимума (в нашем случае 488 рублей) + размер индексации (564 рубля) равно 9 052 рубля.

ДЕНЕЖКИ

Поскольку, закон был принят в апреле, а расчёт социальной доплаты происходил по прежним правилам (в данном случае с 1 января 2019 года**) и получателям страховых пенсий выплачивалась пенсия по действовавшим ранее правилам в течение четырех месяцев (с января по апрель 2019 года), то теперь согласно новому закону им будет выплачена разница за прошедшие четыре месяца. То есть с мая они уже будут получать пенсию по новым расчетам, и плюс разовую доплату за прошедший период (в нашем примере - по 564 рубля за каждый месяц, то есть 2 256 рублей).

По всем получателям, согласно закону, Пенсионный фонд должен произвести перерасчет до 1 июля 2019 года, но в региональном отделении уверяют: «Основная выплата будет осуществлена в мае 2019 года».

Доплаты к пенсиям с мая 2019 в Ростове-на-Дону получат 194 тысячи донских пенсионеров.Фото: Олег ЗОЛОТО

А КАК У ДРУГИХ

Выше мы привели пример расчета для получателей страховой пенсии. Что касается других категорий льготников**, то есть еще получатели ежемесячных денежных выплат - у них индексация произошла на 4,3 процента с 1 февраля 2019-го, а также получатели социальных пенсий - у них она увеличилась на два процента с 1 апреля этого года.

Следовательно, при получении ими выплат ниже прожиточного минимума и с учетом принятия нового закона (о нем мы подробно говорили выше) им должны пересчитать и социальную доплату. Только получателям ежемесячной выплаты разницу выплатят за февраль, март и апрель, а получателям социальных пенсий - за апрель.

Для того чтобы получить перерасчет выплат, никакого заявления писать не надо, приходить или звонить тоже. В Пенсионном фонде все сделают сами.

КОНКРЕТНО

Кому положена доплата

- пенсионеры, которые получали социальную доплату до проведения в текущем году индексаций пенсий и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ);

- пенсионеры – получатели федеральной социальной доплаты, пенсия и (или) ежемесячная денежная выплата которым назначены в 2019 году до индексации пенсии и (или) ЕДВ соответственно.

ВАЖНО!

С какого момента положен перерасчет выплат

- с 1 января 2019 года (индексация на 7,05%) - получателям страховых пенсий ;

- с 1 февраля 2019 года (индексация на 4,3%) - получателям ежемесячных денежных выплат;

- с 1 апреля 2019 года (индексация на 2%) - получателям социальных пенсий .

*Федеральный закон «О внесении изменений в статью 12.1 ФЗ «о государственной социальной помощи» и статью 4 ФЗ «о прожиточном минимуме в РФ».

АЛЛО!

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