Михаил Емельянов об отставке Кушнарева, резонансных реформах и сериале «Ростов»

Депутат Госдумы от Ростовской области, первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» в нижней палате федерального парламента Михаил Емельянов в очередной раз побывал в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) и ответил на вопросы журналистов.

Беседа, как всегда, получилась яркой, содержательной и интересной.

Приводим сегодня основные ее моменты.

Итак, вот что сказал Михаил Емельянов...

ОБ ОСТАВКЕ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА РОСТОВА-НА-ДОНУ

- На моей памяти это уже четвертая добровольная отставка градоначальника в Ростове-на-Дону. Первая, если кто помнит, произошла, когда свой пост покинул первый мэр города Юрий Погребщиков. И потом каждый (мэр) уходил как бы добровольно. Я говорю «как бы», потому что за каждой отставкой, так или иначе, стоят «обстоятельства непреодолимой силы».

Если говорить о том, было ли это неожиданным, то, как это случилось, - да, неожиданно. Но то, что это должно произойти, мне было очевидным. Потому что Виталий Васильевич (Кушнарев) допустил несколько серьезных ошибок, была череда неудач: это и ситуация с гололедом и расчисткой снега в Ростове-на-Дону, когда власти оказались беспомощны и на 20 процентов увеличилось количество людей, получивших травмы, и транспортная реформа, когда люди пережили несколько неприятных месяцев, и, наконец, сегодняшняя мусорная реформа - выросла плата, не отработаны многие технологические моменты. Естественно, все это снижало рейтинг власти как таковой, и отставка была неизбежной. Но я уверен, что Виталий Васильевич останется в команде.

...О БУДУЩЕМ ГРАДОНАЧАЛЬНИКЕ

- Могу сказать, какие требования я мог бы предъявить к новому руководителю администрации города не как депутат Госдумы, а как коренной ростовчанин. Понятно, что нужен человек опытный, порядочный, сильный хозяйственник, который любил бы Ростов-на-Дону, - я хочу видеть любимый город чистым, ухоженным, без толчеи на остановках. И, что важно, это должен быть все-таки ростовчанин, а не приезжий. То есть не чужой. Чтобы город любить по-настоящему, его надо знать. И чтобы, даже когда он покинул бы свой высокий пост, все равно бы ходил по его улицам и видел, что он сделал, а еще больше - чего не сделал. Чтобы не было стыдно. И еще одно требование - уже политическое, от партии «Справедливая Россия»: нужно вернуться к прямым выборам мэров городов в Ростовской области, и в самом Ростове-на-Дону тоже. Эти так называемые сити-менеджеры себя не оправдали. Ведь идея-то нынешней системы была какая? Не выбирать популиста, а назначить профессионала. Но, выясняется, что чиновники не могут сами выбрать профессионала. А что касается еще одного «плюса», который якобы есть в новой системе «сити-менеджеров», - что можно его в любой момент снять в отличие от выборного мэра, то и на это у нас есть ответ: нужно предусмотреть этот механизм отзыва законодательно, вот и все. Нужна ответственность самих людей. Когда я в первый раз избрался в Госдуму в 1995-м, то за меня тогда проголосовали порядка 100 тысяч человек. И, знаете, я как представил себе, как это много, - такое количество, что они разом займут всю Театральную площадь, если соберутся вместе, и перед каждым я несу ответственность, и мне вот тогда стало не по себе, даже страшно. Потому что я чувствовал эту ответственность. И мэр должен чувствовать ее тоже.

...ОБ ИЗБРАННОМ ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАИНЫ

- Ну, вот выбрали на Украине клоуна-шоумена - и что дальше? Пусть живут теперь с ним. А почему? Потому что был протест населения - поэтому Зеленский. Да, Путин не поздравил его с избранием, и никто не поздравил из российских политиков. А вы ожидали, что будет как-то иначе? А с какой стати нам поздравлять Зеленского? Который выступает, по сути, за продолжение конфликта на Донбассе. Который хочет, чтобы Украина вступила в НАТО. Который против русского языка. Который абсолютная марионетка Штатов. Потому что на Украине устроен такой «оккупационный» режим - всем управляет посол США. И боролись две марионетки, Порошенко и Зеленский, и с точки зрения геополитических позиций это были два равноценных кандидата - оба антироссийские. Не было на самом деле борьбы политиков с нормальными программами. И даже если предположить, что Зеленский захочет что-то сделать для наших украинско-российских отношений, ему просто не дадут этого сделать. Сейчас ему подберут команду, у него появится нужный для американцев премьер-министр, силовики, и больших подвижек ожидать от него не надо. Другое дело, если Запад решит, что хватит уже конфронтации, потому что происходит опасное сближение России, Китая и Ирана, и РФ нужно вытаскивать из этого блока, тогда пойдет команда Зеленскому - и все начнет меняться.

...ОБ АЛЬТЕРНАТИВАХ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

- Ситуация сложная в стране. Шестой год падают реальные доходы населения, шесть лет мы толчемся около нуля по показателям экономического роста. Причем, все, чтобы этот самый рост был, у нас есть. Имеются, с одной стороны, потребности населения, которые надо удовлетворять, а с другой - имеются и свободные мощности, и квалифицированная рабочая сила. Макроэкономическая политика в стране неправильная - и бюджетная (то есть сознательное сокращение расходов, снижение потребительского спроса, нежелание повышать уровень жизни населения), и налоговая (повышение НДС на 2 процента выводит собственные средства предприятий, у них нет инвестиций, да еще и банковские кредиты из-за самой высокой в мире ключевой ставки ЦБ). Есть ведь иной путь развития страны - изменение бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики. Я неоднократно занимался экспертной работой на эту тему, есть совершенно ясные альтернативы. Если говорить, например, о бюджетной политике, то ведь нельзя зажимать потребительский спрос! Вот, скажем, Госдума не захотела индексировать пенсии военным пенсионерам - требовалось на это 11 млрд рублей. Большие деньги? Нет, в масштабах страны совсем небольшие. Далее: у нас безумно низкая монетизация экономики - чуть больше 40 процентов, такого нет ни в одной развитой стране: в Индии для сравнения - 80%, в Японии - 120% и так далее. У нас денег в стране больше, на самом деле, чем надо. Мы отдаем на Запад, в фонд благосостояния, 3 трлн рублей при нашем-то бюджете в 18 триллионов. Я спрашивал, не боится ли Минфин России, что с этими деньгами сделают то же самое, что и с венесуэльскими (валютный счет этой страны на 1 млрд евро заморозили, - прим. ред.)? А мне отвечают: этого не может быть. А почему, интересно?

...ОБ ИНИЦИАТИВАХ, КОТОРЫЕ НЕ УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ В ГОСДУМЕ

- На самом деле, таких законодательных инициатив, принятия которых «Справедливой России» не удалось в Госдуме, масса. Ну вот, допустим, решение о продлении оплачиваемого отпуска до трех лет и засчитывании его в стаж. Или инициатива о расширении границ использования материнского капитала, чтобы на эти средства можно было покупать отечественные автомобили. Почему не одобрили эти законопроекты? Ведь все они взяты не с потолка, они предметно просчитаны. Это не так, что сели там, условно говоря, три депутата и на коленке что-то прикинули. Нет, с нами работают ведущие экономисты, мы ведь и бюджет РФ, тоже альтернативный, рассчитываем, но он не нужен, видимо, сегодня.

...О СЕРИАЛЕ «РОСТОВ»

- Вообще у меня, как правило, нет времени на то, чтобы смотреть телевизор, - разве что новости. Но вот недавно не смог удержаться, узнав, что начинается сериал «Ростов» - про мой родной город, о том, как шла борьба с преступностью в 20-е годы. И включил телевизор. И был страшно разочарован. Посмотрел несколько серий - и очень расстроился. Ну, кого рука поднялась так оскорблять наш город? Там нет Ростова! Какой-то уездный маленький городишко. Да уже в те годы Большая Садовая наша имела примерно такой же вид, как сейчас. А люди? У нас нет таких людей! У нас так не говорят! Какой-то суржик из Мариуполя, но не ростовский говор. Перепевка «Ликвидации» и «Рожденной революцией». Саму идею испортили - ведь идея-то была хорошая. Там по сюжету банк грабят. А они видели, сценаристы-режиссеры, вообще здание Госбанка в Ростове-на-Дону? Были ведь уже в то время и здания думы, и валютного магазина, и так далее. Когда говорят, что не снимали, мол, в Ростове-на-Дону из-за того, что он стал слишком современным, я отвечаю: с ростовчанами всегда можно договориться - помогли бы, устроили все, как надо.