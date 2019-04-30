Василий Голубев за прошлый год заработал 6,7 млн рублей, его супруга — в семь раз больше

Глава донского региона в этот раз решил опубликовать данные о своих доходах и имуществе в 2018-м пораньше, чем это он сделал годом ранее: декларация губернатора появилась в свободном доступе на сайте правительства Ростовской области в канун майских праздников, тогда как в 2017-м это случилось уже после Дня Победы.

Итак, Василий Голубев в прошлом году заработал 6 млн 717 тысяч 178 рублей и 59 копеек. Его супруга Ольга, которая, как известно, занимается бизнесом (правда, что не раз подчеркивали в окружении губернатора, не в Ростовской области), отчиталась о сумме в 7,3 раза больше, чем у чиновного мужа: 49 млн 285 тысяч 924 рублей 70 копеек.

У обоих, к слову, доходы выросли: у него — на 326 тысяч, у нее — на 1,2 млн рублей. Но разница в заработке осталась при этом примерно такой же.

Зато имущественное положение губернаторской четы не изменилось.

Василий Голубев все так же имеет в собственности два особняка (357,9 и 120,2 кв.м) и земельный участок на 16 соток. Автотранспорта у него нет — с тех пор, как несколько лет назад он распрощался со своим мотовездеходом Yamaha, других средств передвижения губернатор не приобрел.

Ольга Голубева владеет тремя домами - 544,7, 158,7 и 17,3 кв.м, а также по ½ доли в двух нежилых зданиях (площадью в 6150,9 и 105,5 кв.м) плюс половиной большого участка- площадью в 1 гектар.

Автомобиль у нее прежний - кроссовер Audi Q5, который она приобрела еще в 2011-м взамен прежнего Mercedes-Benz ML-350.

Также у супругов Голубевых имеются несколько объектов недвижимости, находящихся в пользовании — это еще один весьма просторный коттедж (476,8 кв.м), летняя кухня (27,8 кв.м) и два участка (16 и 10 соток).