2019-05-02T13:59:00+03:00
Общество

Долой одежду! Звезда Playboy Мария Лиман отправилась в поля в шляпке и трусиках

Красавица из Ростова-на-Дону продолжает тревожить умы мужской половины человечества
Ольга КУПОРОВА
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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону. Фото: liman_mariaЗвезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону. Фото: liman_maria
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Модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман, ставшая известной после сотрудничества журналом Playboy, продолжает тревожить мужскую половину человечества. Она выложила новую карточку, но какую! Ничего лишнего, ну почти ничего.

- Трудимся и маемся? - игриво поинтересовалась красотка. - Предпочитаю день труда отмечать в поле! А ещё люблю цветы. А как Ваш день прошёл?

liman_marialiman_maria
Трудимся и маемся Предпочитаю день труда отмечать в поле И ещё люблю цветы
10775 отметок «Нравится»170 комментариевInstagram

Стоит ли говорить, что никто на последний вопрос не обратил внимание? В комментариях кто-то предложил девушке не стесняться и снять лишнюю одежду, кто-то назидательно интересовался тем, умеет ли девушка работать. Надо отдать должное красавице из Ростова, она за словом в карман не полезла. Отвечая, призналась, что «в огороде работала, собирала колорадских жуков», а вот «в кукурузу боялась холить, она была очень большая и ещё показывали фильм ужасов».

Напомним, сейчас модель активно снимается в телефильмах, при этом не перестает радовать поклонников новыми пикантными фотографиями.

liman_marialiman_maria
В последнее время лезут странные мысли с голову
17490 отметок «Нравится»390 комментариевInstagram

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Звезда Playboy Мария Лиман рассмешила ведущих Comedy Club

Известных шоуменов интересовал ответ на главный вопрос: «Почему ты снялась в Playboy?». Тогда красавица рассказала, что жила и работала в Праге, где ей предложили сняться в Playboy.

- Там съемка была слишком так… по-гинекологически, - пояснила она, сорвав дружный смех зала и ведущих. (Подробности)

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Драсавица явилась к журналистам в одном нижнем белье и зимних сапогах, а-ля валенках, украшенных снежинками.

При этом девушка сразу предупредила поклонников: «Для самых занудных хейтеров это не купальник, а обычное нижнее белье». И сообщила, что это был по-настоящему жаркий эфир. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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