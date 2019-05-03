2019-05-03T09:28:32+03:00
Общество

Соцсети: в Ростове-на-Дону на Парамоновских складах обрушилась часть стены

Неизвестные вандалы постепенно разрушают памятник [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Парамоновские склады. Фото из группы ВК "Этнопарк "Парамоны"Парамоновские склады. Фото из группы ВК "Этнопарк "Парамоны"
Изменить размер текста:

В социальных сетях сообщили плохую новость. На Парамоновских складах обрушилась часть стены.

- Очень похоже, что целостность стены специально нарушили, чтобы шло разрушение всего здания, - написал автор поста и снимков. - А еще кто-то повадился разбирать кладку и воровать старинный кирпич с внутренней стены.

Было. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

Было. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

На фото действительно хорошо видны следы обрушения - на месте трех арочных проходов теперь одна большая дыра. И хотя новость сообщили уже поздно вечером 2 мая, в социальных сетях появились десятки комментариев возмущенных горожан.

Стало. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

Стало. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

- Очень скоро Парамоны останутся только в нашей памяти, - написал один из участников дискуссии. - Те кого нельзя называть, опять победили. Не дали им снести и строить, они растащат по камушку и все равно построят.

Официального подтверждения обрушения части стены пока не поступало.

Напомним, Парамоновские склады - комплекс складских сооружений 19 века в Ростове-на-Дону, который находится на берегу Дона, между проспектом Соколова и Университетским переулком. Является архитектурным памятником и одним из любимых мест жителей донской столицы. Последние годы активно обсуждалась судьба комплекса, общественники предлагали создать этнопарк, а вот бизнесмены, которых заинтересовало место, утверждали, что Парамоновские склады восстановлению не подлежат, а потому лучше на этом месте построить общественную баню, ВИП-отель и выставочный комплекс. Такое предложение активисты встретили в штыки.

РАНЕЕ

Виталий Кушнарев: Мы хотим снять с Парамоновских складов статус объектов культурного наследия

- Они находятся в аренде. Все, что могли мы, как администрация, сделали - заставили арендатора порядок навести. Но не до конца удовлетворены. Понимаете, мы столько говорим, что это памятник, а на самом деле кроме руин мы ничего не видим. Я даже боюсь свое истинное мнение высказать, раскритикуют меня. Честно сказать, я бы кардинально решал проблему. Реально – стоят два сарая, ничего, кроме разрухи и руин, а можно было бы сделать в этом месте такую красоту для людей, которая бы радовала горожан и приносила пользу. Я знаю историю. Памятниками Парамоновские склады стали, когда два бизнесмена не могли их поделить и по принципу "Не доставайся же ты никому!" объявили их объектами культурного наследия. Но нужно принять это как данность. (подробности)

На Парамоновских складах ликвидировали купальню

Как пояснили "КП" специалисты городской администрации Ростова-на-Дону, сейчас инвестор - ООО "Альянс-М" - занимается благоустройством складов и территории вокруг них. С объекта уже было вывезено 700 грузовиков мусора, идет ликвидация аварийных деревьев и конструкций. По последним данным, на месте "Парамонов" будет организован Центр современного искусства, но все строительные работы должны проводиться максимально аккуратно, при неосторожных действиях грунт в этом месте сойдет оползнем. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Волгодонске мужчина угнал у подруги машину
В Ростове-на-Дону у здания штаба Южного военного округа откроют «Аллею Героев»
«На руках маленький Дима Тарасов»: Фолловеры считают, что дочь Анастасии Костенко копия звездного футболиста
«Какие вы милые!»: Виктория Лопырева опубликовала новый снимок с сыном
И заработали фонтаны: парки Ростова-на-Дону открыли весенне-летний сезон
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который стащил строительные материалы
Под Ростовом в аварии с участием автобуса и двух легковушек погибла восьмилетняя девочка, трое пострадали
Соцсети: на Садовой лихач спровоцировал тройную аварию
Полиция: праздник 1 мая в Ростове-на-Дону прошел без происшествий
В Ростове-на-Дону 9 мая во время парада механнизированную колонну возглавят Т-34 и «Катюша»
В Ростовской области объявлен противопожарный режим
Вот это лещ! В Ростове-на-Дону телеведущий Дмитрий Дибров похвастался чебаком
В Ростове-на-Дону открыли движение по понтонному мосту на Зеленый остров
В Красносулинском районе 63-летняя пенсионерка задушила проводом своего знакомого
В Ростове-на-Дону в первомайском шествии профсоюзов приняли участие 15 тысяч человек
Житель Ростова-на-Дону стащил у дорожников тротуарные поребрики
На «Проспекте звезд» в Ростове-на-Дону увековечат имя художника Мартироса Сарьяна
В Ростовской области родным отважной школьницы, погибшей в годы Великой Отечественной войны, вручили орден «Доблести»
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону женщина-водитель Mazda CX-5 насмерть сбила девушку на переходе
«Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России
Жителей Ростова-на-Дону приглашают в Зеленый театр посмотреть любимые фильмы
В Ростове-на-Дону будут судить застройщиков, которые продавали квартиры в незаконных многоэтажках