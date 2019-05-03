Соцсети: в Ростове-на-Дону на Парамоновских складах обрушилась часть стены

В социальных сетях сообщили плохую новость. На Парамоновских складах обрушилась часть стены.

- Очень похоже, что целостность стены специально нарушили, чтобы шло разрушение всего здания, - написал автор поста и снимков. - А еще кто-то повадился разбирать кладку и воровать старинный кирпич с внутренней стены.

Было. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

На фото действительно хорошо видны следы обрушения - на месте трех арочных проходов теперь одна большая дыра. И хотя новость сообщили уже поздно вечером 2 мая, в социальных сетях появились десятки комментариев возмущенных горожан.

Стало. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

- Очень скоро Парамоны останутся только в нашей памяти, - написал один из участников дискуссии. - Те кого нельзя называть, опять победили. Не дали им снести и строить, они растащат по камушку и все равно построят.

Официального подтверждения обрушения части стены пока не поступало.

Напомним, Парамоновские склады - комплекс складских сооружений 19 века в Ростове-на-Дону, который находится на берегу Дона, между проспектом Соколова и Университетским переулком. Является архитектурным памятником и одним из любимых мест жителей донской столицы. Последние годы активно обсуждалась судьба комплекса, общественники предлагали создать этнопарк, а вот бизнесмены, которых заинтересовало место, утверждали, что Парамоновские склады восстановлению не подлежат, а потому лучше на этом месте построить общественную баню, ВИП-отель и выставочный комплекс. Такое предложение активисты встретили в штыки.

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Виталий Кушнарев: Мы хотим снять с Парамоновских складов статус объектов культурного наследия

- Они находятся в аренде. Все, что могли мы, как администрация, сделали - заставили арендатора порядок навести. Но не до конца удовлетворены. Понимаете, мы столько говорим, что это памятник, а на самом деле кроме руин мы ничего не видим. Я даже боюсь свое истинное мнение высказать, раскритикуют меня. Честно сказать, я бы кардинально решал проблему. Реально – стоят два сарая, ничего, кроме разрухи и руин, а можно было бы сделать в этом месте такую красоту для людей, которая бы радовала горожан и приносила пользу. Я знаю историю. Памятниками Парамоновские склады стали, когда два бизнесмена не могли их поделить и по принципу "Не доставайся же ты никому!" объявили их объектами культурного наследия. Но нужно принять это как данность. (подробности)

На Парамоновских складах ликвидировали купальню

Как пояснили "КП" специалисты городской администрации Ростова-на-Дону, сейчас инвестор - ООО "Альянс-М" - занимается благоустройством складов и территории вокруг них. С объекта уже было вывезено 700 грузовиков мусора, идет ликвидация аварийных деревьев и конструкций. По последним данным, на месте "Парамонов" будет организован Центр современного искусства, но все строительные работы должны проводиться максимально аккуратно, при неосторожных действиях грунт в этом месте сойдет оползнем. (подробности)