Как ходят автобусы в Ростове-на-Дону с 4 по 9 мая 2019: некоторые маршруты изменились

Как ходят автобусы в Ростове-на-Дону в связи с ограничениями движения транспорта на Театральной площади, Большой Садовой, Театральном проспекте и улице Советской. Напомним, в ближайшие дни в южной столице пройдут мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, такие как репетиция парада и, собственно, сам праздник.

АВТОБУСЫ № 3, 3А, 7, 67, 88 и 98

С 16 часов 4 мая до часа ночи 5 мая, а также 7 числа с 6 до 16 часов этот транспорт поедет по схеме: Большая Садовая – Кировский проспект (на время прохождения военной колонны - Ворошиловский проспект) – улица Красноармейская – Театральный проспект – проспект Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

8 мая с 7 до 14 часов: Большая Садовая – Театральный проспект – проспект Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

9 мая с 6 до 24 часов: Большая Садовая – Ворошиловский проспект – улица Красноармейская – Театральный проспект – проспект Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

АВТОБУСЫ № 70 и 80

С 16 часов 4 мая до часа ночи 5 мая, а также 7 числа с 6 до 16 часов их движение будет организовано по схеме: Большая Садовая – Кировский проспект – проспект Шолохова – 20-я Линия и далее по маршрутам в обоих направлениях. На время прохождения военной колонны: Большая Садовая – Ворошиловский проспект – улица Станиславского – Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – улица Сарьяна и далее по маршрутам следования. В обратном направлении вместо улицы Нижненольной - 1-я Линия.

8 мая с 7 до 14 часов: Большая Садовая – Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – улица Сарьяна и далее по маршрутам следования. В обратном направлении: улица Советская – улица Нижненольная – улица Закруткина – Театральный проспект – Большая Садовая и далее по маршрутам следования.

9 мая с 6 до 24 часов: Большая Садовая – Ворошиловский проспект – улица Станиславского – Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – улица Сарьяна и далее по маршрутам. В обратном направлении вместо улицы Нижненольной - 1-я Линия.

АВТОБУСЫ № 24 и 98 МТ

С 16 часов 4 мая до часа ночи 5 мая, а также 7 числа с 6 до 16 часов будет действовать следующая схема: улица Красноармейская – Кировский проспект – улица Станиславского – Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – 1-я Линия – улица Закруткина – 19-я Линия и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: 19-я Линия – улица Закруткина – Театральный проспект – улица Социалистическая – Кировский проспект – улица Красноармейская и далее по маршрутам следования.

8 мая с 7 до 14 часов: Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – 1-я Линия – улица Советская и далее по маршрутам следования. В обратном направлении: улица 1 я Майская – улица Верхненольная – улица Нижненольная – улица Закруткина Театральный проспект и далее по маршрутам следования.

9 мая с 6 до 24 часов: улица Красноармейская – Ворошиловский проспект – улица Станиславского – Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – 1-я Линия – улица Закруткина – 19-я Линия и далее по маршрутам следования. В обратном направлении: 19-я Линия – улица Закруткина – Театральный проспект – улица Станиславского – Ворошиловский проспект – улица Красноармейская и далее по маршрутам следования.

АВТОБУСЫ № 55 и 80 МТ

С 16 часов 4 мая до часа ночи 5 мая, а также 7 числа с 6 до 16 часов: улица Красноармейская – Кировский проспект – улица Станиславского – Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – улица Сарьяна и далее по маршрутам следования. В обратном направлении: улица Сарьяна – улица Мясникова – 1-я Линия – улица Закруткина – Театральный проспект – улица Социалистическая – Кировский прроспект – улица Красноармейская и далее по маршрутам следования.

8 мая с 7 до 14 часов: Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – улица Сарьяна и далее по маршрутам следования. В обратном направлении: улица 1 я Майская – улица Верхненольная – улица Нижненольная – улица Закруткина - Театральный проспект и далее по маршрутам следования.

9 мая с 6 до 24 часов: улица Красноармейская – Ворошиловский проспект – улица Станиславского – Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – улица Сарьяна и далее по маршрутам следования. В обратном направлении вместо улицы Нижненольной - 1-я Линия.

АВТОБУС № 62

С 16 часов 4 мая до часа ночи 5 мая, а также 7 числа с 6 до 16 часов и 9 мая с 6 до 24 часов движение будет организовано по схеме: Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – 1-я Линия – улица Закруткина – 19-я Линия и далее по маршруту следования. В обратном направлении: 19 я Линия – улица Закруткина Театральный проспект и далее по маршруту следования.

8 мая с 7 до 14 часов: Театральный проспект – улица Закруткина – улица Нижненольная – улица Мясникова – 1-я Линия – улица Советская и далее по маршрутам следования. В обратном направлении: улица 1 я Майская – улица Верхненольная – улица Нижненольная – улица Закруткина Театральный проспект и далее по маршрутам следования.

ТРОЛЛЕЙБУС № 1

С 16 часов 4 мая до часа ночи 5 мая, а также 7 числа с 6 до 16 часов, 8 числа с 7 до 14 часов и 9 мая с 6 до 24 часов троллейбусы будут ездить по улице Красноармейской.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ № 2 и 22

С 16 часов 4 мая до часа ночи 5 мая, а также 7 числа с 6 до 16 часов, 8 числа с 7 до 14 часов и 9 мая с 6 до 24 часов данный транспорт поедет по схеме: Привокзальная площадь – улица Красноармейская – Театральный проспект – проспект Шолохова – 20 я Линия – Базарная площадь – площадь Толстого – площадь Свободы – 19-я Линия и далее по маршрутам следования. В обратном направлении: 19-я Линия – площадь Карла Маркса – 20-я Линия – улица Лекальная – 22-я Линия – проспект Шолохова – Театральный проспект –улица Красноармейская – Привокзальная площадь. На время прохождения военной колонны троллейбусы будут ездить только до площади Свободы.

ТРАМВАЙ № 4

На время проведения мероприятий (во все указанные выше часы) работать не будет.

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