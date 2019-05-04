2019-05-04T21:59:21+03:00
Звезды

Российскую художницу затравили в Instagram после репоста Диты фон Тиз

Звезда бурлеска сначала предложила девушке сотрудничество, а затем отказалась из-за нападок активистов
Илья БОГОМОЛОВ
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Блистательная Дита фон Тиз. Фото: Steve Erle, www.dita.netБлистательная Дита фон Тиз. Фото: Steve Erle, www.dita.net
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28-летняя художница из Ростова-на-Дону Светлана Шубина оказалась в центре международного культурного скандала. Несколько дней назад девушка выложила в Instagram видео, как она рисует известную артистку Диту фон Тиз в образе цирковой укротительницы, и отметила американскую диву в этом посте. Далее, буквально, состоялся ее звездный час: звезда бурлеска репостнула ее ролик и предложила сотрудничество.

sveta_hassveta_has
Inspired by @ditavonteese Cat Tamer act #svetashubina #midcentury #pinupart #femmefatale #cattamer
6486 отметок «Нравится»131 комментариевInstagram

Но пару дней спустя художница выложила иллюстрацию с рекламой корейских ювелирных компаний. На ней было изображено кольцо с рисунком громовой птицы (сверхъестественное существо в мифологии североамериканских индейцев), а под ним - полуобнаженная девушка с элементами индейской одежды и трубкой мира. Казалось бы, что тут такого, но западные пользователи Instagram, которые после репоста Диты стали проявлять повышенное внимание к страничке ростовчанки, обвинили автора рисунка в расистском культурном присвоении. Мол, такие изображения оскорбляют коренное американское население и служат его неправильному представлению в массах.

- Это второй инстаграмер из Европы, от которого я отписываюсь, абсолютно не знающий о стирании культуры, геноциде, травме поколений и борьбе за представительство, через которую прошли коренные народы в Северной Америке, - написала в своем блоге зарубежная активистка Мишель.

frumpkinspicefrumpkinspice
Today's racist cultural appropriation bullshit brought to you by Russian artist (who I followed until this post; also note how they've turned comments off only for this post of theirs).
15 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram

- Вы отвратительны! Узнайте, что такое культурное присвоение и фетишизация культуры. Вы неуважительно относитесь к коренным жителям и жалуетесь, что к вам пристают, хотя на самом деле вы просто невежда, - прокомментировала видео ростовчанки другая активистка.

Недовольные писали не только Шубиной, но и Дите фон Тиз, что вынудило последнюю удалить видео с ее изображением и заверить поклонников, что сотрудничать с художницей она не будет.

- Я достучалась до нее, и она удалила пост. Я призвала ее разобраться, почему такие образы настолько оскорбительны, - написала Дита о Светлане в своем блоге. - Мне хотелось бы верить, что у большинства из нас есть возможность учиться, расти и развивать свое искусство таким образом, чтобы оно давало силы другим.

ditavonteeseditavonteese
Дита фон Тиз
46343 отметок «Нравится»221 комментариевInstagram

Впрочем, пользователей, вставших на сторону художницы, тоже немало: и из России, и из-за рубежа. На своей страничке девушка призналась, что за два дня получила тонны сообщений со словами поддержки, и поблагодарила поклонников своего творчества.

Напомним, что 46-летняя Дита фон Тиз (настоящее имя - Хизер Рене Свит) — артистка, выступающая в стиле бурлеска, а также фотомодель и певица. Несколько раз снималась в кино и в клипах популярных на весь мир рок-групп. В 2005—2007 годах была была замужем за музыкантом Мэрилином Мэнсоном.

ПОДРОБНОСТИ

Комментарий от Светланы Шубиной:

- Картинка (с индейской тематикой, - прим. ред.) была скрыта со страницы до того, как Дита написала свое видение ситуации. Причина в том, что после публикации я и мои знакомые, попросившие нарисовать для них иллюстрацию, стали получить бесчисленное множество сообщений оскорбительного характера. Некоторые с риторикой "найду - убью". Согласитесь, это недопустимо. Тот факт, что жалобы пользователей в администрацию Instagram не привели к удалению поста, а также тиражирование картинки и пропаганда, так называемой, "белой вины" в тематических сообществах только подстегивали недовольных. Было решено, что игра не стоит свеч. Комментировать отказ Диты от продолжения сотрудничества не буду, ее позиция понятна. Пожалуйста, не раздувайте скандал на пустом месте. Спасибо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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