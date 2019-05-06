Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: список, схема перекрытия во время Парада Победы.

Как рассказали в городском Департаменте автодорог, в день праздника будет ограничено движение транспортных средств с 06:00 до 24:00 по главной площади донской столицы - Театральной, где как раз и проходит парад.

Кроме того, не проехать в это время и по центральной улице - Большой Садовой: речь идет об участке от площади Театральной до проспекта Ворошиловского.

Аналогичная ситуация сложится и на улице Советской - на участке от площади Карла Маркса до площади Театральной, а также на проспекте Театральном - на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистическая.

Красный свет для автомобилистов на это время загорится и на пересечении улиц Максима Горького и Ченцова - на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни.

Также в этот день с 06:00 до 12:00 будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Шолохова, улице 20-й Линий и улице 19-я Линия до Закруткина.

А с 06:00 до 14:00 - на время прохождения колонны военной техники, будет частично ограничен проезд по проспектам Шолохова, Ворошиловскому, Кировскому и Театральному, площади Карла Маркса, улицам Большая Садовая, Красноармейская и Ченцова.

Автовладельцев просят выбирать альтернативны пути объезда этих участков дорог центра донской столицы или воспользоваться услугами общественного транспорта.

9 Мая в Ростове-на-Дону перекроют часть центральных улиц.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому

Работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому. Как рассказали в городском Департаменте транспорта, это связано с тем, что на части центральных улиц донской столицы будет ограничено движение из-за праздничных мероприятий, в том числе и парада, посвященного 9 Мая. Именно поэтом, стоит заранее изучить транспортные маршруты, чтобы успеть к пункту назначения вовремя. (подробности)

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К празднику со слезами на глазах сейчас активно готовятся. Но «Комсомолке» стала известна афиша культурных мероприятий на эти дни.

Как рассказали в городском Управлении культуры, по традиции в этот день пройдет парад. Зрителей ждут на Театральной площади к 10:00, там же состоится и народное шествие «Бессмертного полка». В этот же день гуляния пройдут и во всех городских парках, а уже вечером ожидаются большой концерт и салют. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Салют на День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2019 года перенесли в Суворовский

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, салют проведут тридцатью холостыми залпами с темпом в 30 секунд. При этом разрыв зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров. Всего же за это время ожидается более 350 фейерверочных и 180 холостых артиллерийских выстрелов в микрорайоне «Суворовский» Ростова-на-Дону.- Для проведения салюта будет привлечено более 30 военнослужащих, будет задействовано восемь артиллерийских орудий и комплексов, в том числе 122-мм гаубица Д-30, а также 105 и 125-мм фейерверочные комплексы 2А85, - говорят военные.

Жители города смогут увидеть в общей сложности девять видов праздничных салютов «Ассоль» (подробности)