«Бессмертный полк-2019» в Ростове-на-Дону: впервые в шествии примут участие юные художники с портретами героев

В этом году желающих принять участие в традиционной акции «Бессмертный полк» (напомним, регистрация не требуется, только портрет своего Героя, - прим. авт.) ждет несколько важных изменений. Место сбора остается привычным - на площади Карла Маркса. Здесь с самого раннего утра начнут работу пункты выдачи «солдатской каши», а на сцене грянет концерт творческих коллективов с песнями военных лет. Вот только сбор вместо восьми утра на этот раз будет длиться до десяти часов, чтобы встать в строй полка успели жители удаленных районов Ростова-на-Дону.

- Рекомендуем всем взять с собой букет цветов для возложения к Вечному огню в парке Фрунзе в память о всех не вернувшихся с войны, - говорят в штабе. - Шествие начнется после обязательного прохождения участниками рамок металлодетекторов, которые будут расположены на подходах к площади Карла Маркса. В связи с тем, что желающих принять участие довольно много (полагают, что придут около 80 тысяч человек), постарайтесь не брать с собой объемные сумки, рюкзаки, пакеты, а ограничиться запасом воды, необходимым на время шествия, и личными документами.

И еще одно изменение. В этом году в шествии впервые примут участие представители юнармии, воспитанники художественной школы с портретами своих героев, которые они написали самостоятельно, так как снимки не сохранились.

- Замечательная колонна творческой детворы будет сформирована впервые в Ростове, да и, пожалуй, в России, - говорит Андрей Кудряков, руководитель штаба акции «Бессмертный полк» в Ростовской области.

В этом году Ростов-на-Дону станет одним из немногих городов, где пройдет не только парад военной техники, но и вооружения времен Великой Отечественной войны. Это будут экспонаты Донского военно-исторического музея. За рулем - поисковики, реконструкторы и сотрудники музея.

- Будет представлена техника, которая участвовала в освобождении Ростова-на-Дону, - рассказал «КП» директор музея Иван Стреляев. - Это танки, бронемашины, авто- и мототехника, большей частью найденные на полях сражений и реставрированные нашими умельцами. На технике - ребята в формах разных родов войск с макетами оружия - автоматами, пулеметами.

В качестве флагмана парада военно-исторического времени выбран легендарный ГАЗ М-1 фаэтон 1938 года выпуска. Эта красивая машина с удивительной историей. Еще до войны на ней ездил начальник мариупольского НКВД, а после того, как она была разбита в аварии, ее приобрел водитель. Она долгое время хранилась у него в гараже, пока об этом не узнали в музее. Больше десяти лет назад ее выкупили и восстановили. Именно этот фаэтон снимался в фильме «Утомленные солнцем - 2» Никиты Михалкова, сериале «Молодая гвардия» Леонида Пляскина, кинокартине «Переводчик» режиссера Андрея Прошкина и в третьей ленте «По законам военного времени» (режиссер Максим Мехеда).

После прохождения по Театральной площади и Садовой военная техника своим ходом направится к площадке перед кинотеатром «Ростов», где будет работать выставка, а также открытая выездная студия радио «Комсомольская правда» - Ростов».

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