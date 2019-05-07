2019-05-07T14:49:36+03:00
Общество

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» из-за долгов будет отключать подачу голубого топлива в садовые товарищества и ТСЖ

Неплатежи сильно тормозят развитие газификации донского региона
Ольга КУПОРОВА
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Фото: "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону"Фото: "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону"
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Генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко на прошлой неделе встретился с журналистами в агентстве «Интерфакс», где в течение часа рассказал о развитии и проблемах предприятия.

- На сегодняшний день насчитывается более 1,4 млн абонентов, - сообщил Владимир Ревенко. - Уровень газификации региона составляет 88,8%. Природный газ используется в 1 072 поселениях области. А протяженность сетей суммарно приблизилось к отметке 41 188 км, в том числе в сельской местности - свыше 23 тысяч километров.

Прошлый год компания завершила с прибылью, которую традиционно направила в том числе на продолжение выполнения программы по газификации региона. К слову, «Газпром межрегионгаз» является инвестором Программы газификации регионов, которая реализуется с 2005 по 2020 годы. За последние

15 лет построен и введен в эксплуатацию 41 объект - межпоселковые газопроводы протяженностью 762 километра. В десяти районах области (Белокалитвинский, Багаевский, Чертковский, Кашарский, Милютинский, Октябрьский, Обливский, Мартыновский, Дубовский, Зимовниковский) идет строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 327 километров, что даст возможность дополнительно газифицировать свыше семи тысяч домовладений.

Однако развитию газоснабжения и газификации мешают неплатежи. На данный момент общий долг предприятий и населения превышает два миллиарда рублей. В должниках - многие теплоснабжающие организации (ТСО) донского региона (в прошлом году на общем фоне снижения задолженности промышленных предприятий значительно выросли неплатежи именно ТСО), на долю которых приходится задолженность в 600 млн рублей.

- Мы совместно с министерством ЖКХ Ростовской области провели анализ причин образования задолженности, - пояснил Владимир Ревенко. - Пришли к выводу, что ТСО не в полном объеме были учтены затраты. Министерство ЖКХ Ростовской области обещает обратить внимание на такие предприятия, чтобы привести тарифы в соответствие с затратами либо компенсировать выпадающие доходы за счет бюджетов соответствующих уровней.

В числе должников - садоводческие некоммерческие товарищества и товарищества собственников жилья.

- К примеру, долги СНТ «Изумруд» за потребленный газ превышают три миллиона рублей, - сообщил генеральный директор. - В этом садовом товариществе порядка 500 домовладений. Мы предлагали собственникам выход из сложившейся ситуации - заключить индивидуальные договоры. Для этого гражданам необходимо провести обследование сетей у любой организации, имеющей на это разрешение, после чего предоставить нам заключение технической экспертизы. Но жители пока на это не идут.

Что касается населения, то долги есть, за них дома и квартиры активно отключают от газоснабжения. В прошлом году без голубого топлива остались 12 000 должников, в нынешнем их число увеличилось более чем на 3 000 и сейчас уже превышает 15 000. На 1 апреля жители должны «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

762 млн рублей, причем 221 тысяча абонентов имеют просроченную задолженность, но все-таки эта цифра меньше прошлогодних показателей. Объективности ради стоит отметить, что жители Ростовской области все-таки более дисциплинированные, нежели в других субъектах Южного федерального округа. В целом по области просроченная дебиторская задолженность составляет 5,6%, когда в других регионах в 2-3 раза больше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» требуются сотрудники

Во время пресс-конференции Владимир Ревенко подробно рассказал о мерах безопасности и предотвращения несчастных случаев, а также кадровой политике предприятия. На данный момент ощущается нехватка кадров, в частности, требуются слесари, контролеры, сварщики и операторы. Компания берет на себя обучение сотрудников и предоставляет соцпакет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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