«У ветеранов - слезы, когда они видят эти машины»: реставратор из Батайска вновь выведет технику на Парад Победы

- Эх, немного вы припоздали - на часок бы раньше, увидели бы весь наш автопарк в колонне, целиком: мы только с выставки в честь Дня Победы из Ростова приехали, - разводит руками Анатолий Аствацатуров, реставратор из Батайска, собравший своими руками коллекцию из семи десятков раритетных машин. - А скоро Парад Победы, опять поедем.

Впрочем, и так, глядя на припаркованную технику, легковушки и грузовики, глаза разбегаются.

- Что, интересно, а? - усмехается хозяин, похлопывая жилистой рукой с намертво въевшейся в пальцы смесью машинного масла, краски и металла по крылу упрямо выставившего вперед решетку радиатора "американца" «Студебеккера».

"Студебеккер" - внешне настоящий "американец".Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Он из тех, кто может легко и честно сказать, что его жизнь связана с любимым делом - машинами.

Анатолий Аствацатуров, которому сейчас уже 77, успел поработать после армии и механиком, и заведующим гаражом, и даже в автомагазине. И практически все время параллельно занимался еще и восстановлением техники.

На воссоздание одной машины уходит около года.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Кто-то говорит, что это хобби... А я отвечаю всегда: нет, не хобби и не увлечение это уже давно, а эдакая заразная болезнь, от которой уже не избавиться никогда, - объясняет он. - Нас здесь человек десять таких одержимых. Бывает, встретимся мы здесь с утра, поговорим, пообсуждаем что-то, потом переоденемся - и вперед трудиться. Да так, что и про обед забываем, только уж когда на часы глянешь - ого, елки-палки, считай, и ночь на дворе, но вот это еще надо доделать, здесь подрихтовать-поправить... Дело-то серьезное, кропотливое, тяжелое. Ну вот, представьте: на создание одной машины уходит примерно год. И так надо сделать, чтобы он был точной копией, потому что фальшь раритеты отвергают.

Техника восстанавливается с точностью до малейших деталей.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

«ЭМКУ» ОБНАРУЖИЛИ В БОЛОТАХ БЕЛОРУССИИ, «ПОЛУТОРКУ» - ПОД КАМЫШИНЫМ

А все начиналось с отца-фронтовика, который тоже был механиком и увлекался техникой.

- Папа мой, Герасим Мартынович, в войну на «полуторке» подвозил снаряды. Однажды были в одной станице, он показывает на поле рядом с ней, говорит: «Здесь вот машину разорвало со снарядами». Мы заходим в пшеницу, а там на самом деле воронка... - воспоминает Анатолий Аствацатуров. - После войны он постоянно свозил домой всю технику, которая оказывалась никому не нужной. Ну, и я увлекся. А потом, уже когда из армии пришел, постепенно втянулся сначала в восстановление автомобилей, потом - в реставрацию.

Автомобили уже готовы отправиться на Парад.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Сегодня в коллекции штук семьдесят автомобилей - самых разных, из них примерно десять - на ходу.

На вопрос, что самое ценное в его коллекции, Анатолий Герасимович машет рукой - все, говорит, любимые, и нет такой, которую бы выделил. И историю каждой он, разумеется, помнит назубок: в основном, друзья и знакомые подсказывали, где и что появилось новенького и интересного для него.

БМ-13 — советская боевая машина реактивной артиллерии на шасси ЗИС-5. Она же - грозная "Катюша".Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Вот, допустим, «Чайка», которую привезли из Пятигорска, а вот - довоенные «Опель-Капитан» и «Вандерер». Чуть дальше - BMW аж 1925 года выпуска, выменянный у кого-то на две бутылки вина.

В коллекции - множество интересных экспонатов...Фото: Илья БОГОМОЛОВ

А еще есть легендарная «Эмка» (ГАЗ-М1), случайно обнаруженная в болотах Белоруссии, и не менее знаменитый «Захар» (ЗИС-5), на который ставили сокрушительные реактивные «Катюши», и две «полуторки» (ГАЗ-АА) - одну из них, к слову, тоже вытащили из трясины, где она пролежала до того лет тридцать, вся с простреленными бортами и кабиной. Именно ее облик, кстати, увековечил в бронзе скульптор Сергей Исаков для памятника «Машине-солдату» во Всеволжске, через который проходила «дорога жизни» к блокадному Ленинграду.

...и многие еще ждут своего часа.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Имеется и мечта многих автоколлекционеров - американский «Бьюик», точно такой же, на каком раскатывала криминальная парочка Бони и Клайд.

- Недавно закончили делать «Студебеккер» - собрали на основе ГАЗ-63, - делится Анатолий Герасимович. - В Интернете находим конструкции и воссоздаем: кроим, варим, режем металл, красим. «Катюшу» вот, допустим, сделали на заводе - один в один, по чертежам, здесь все оригинальное, такое, как было в те годы, когда они на фронте служили. Деревянные двери, сиденья, движок... У военных в одной части попросили измерить, облазить экспонат, который у них стоит на постаменте, и потом точь-в-точь и изготовили. А потом собрали.

Легендарная "Полуторка", с которой скульптор Сергей Исаков создал монумент "Машина-Солдат", установленный на Дороге жизни, которая вела к блокадному Ленинграду.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

«НЕМЦЫ ПРЕДЛАГАЛИ ЗА ОДИН ЭКСПОНАТ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ - ПРОГНАЛ!»

Периодически его ремонтная база становится музеем, правда, импровизированным, потому что кругом - остовы машин, запчасти, детали и т.д. Но приезжают сюда и школьники, и студенты, и бойцы-новобранцы. Он готов даже отдать эту базу, созданную на территории бывшего АТП, за которую он сегодня платит аренду (20 тысяч рублей в квартал), под специализированный гараж или музей, но только, сокрушается Аствацатуров, никому это не нужно.

Команда Анатолия Аствацатурова.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Уж сколько всем говорил: ну, давайте сделаем что-то такое грандиозное, куда зайти приятно будет, где разглядеть все нормально можно, - с горечью говорит он, - но все бесполезно. Я ведь тоже не просто кустарь-умелец, у меня зарегистрированная общественная организация есть - «Военно-патриотическое объединение реставраторов военной техники»! А мне иногда граждане из власти говорят: мол, приезжайте на парад, ваши машины будут его украшением. И ведь никто даже не заикнется о том, чтобы, скажем, просто заправить эту технику, а она-то «кушает» будь здоров - по 20 литров, как минимум, каждая! Да и не любой бензин, а 80-й нужен, который сейчас и отыскать-то еще нужно. Не понимаю, почему такое важное, кажется, дело никого не интересует?!

Это, например, - довоенный BMW.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Все держится на благотворительных взносах - образно говоря, спонсорской помощи. Вопрос только в том, кому это все достанется в «наследство» потом? Понятно ведь, что без идейного вдохновителя дело дальше не пойдет.

Советский автомобиль-амфибия.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Ко мне часто сюда приезжают коллекционеры - продай, говорят, а я отказываю категорически, - сердится на незваных гостей Аствацатуров. - Это же - вся моя жизнь, история! У ветеранов слезы на глазах, когда они видят эту технику! Многим она жизнь спасла! Как ее продать? Немцы даже как-то были здесь - им приглянулись часы, которые раньше, в военное время, на вокзалах висели. Какие-то сумасшедшие деньги совали. Все равно прогнал.

Коллекционер-реставратор не прочь открыть на основе своей "ремонтной базы" полноценный музей.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Кстати, помимо автомобилей, у него имеется еще и антикварная коллекция - почти три тысячи экспонатов: шкатулки, знамена, военная форма и так далее. Ее основателем, к слову, тоже был отец, который привез матери в подарок после войны патефон и пластинку с голосом Сталина.