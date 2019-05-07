В Азове археологи нашли кровать с подогревом 17 века

Азовские археологи сообщили об интересной и даже забавной находке. Забавной, конечно, для обычных людей, для ученых - объект долгого и пристального изучения. Работая в центральной части старинного города, археологи наткнулись на некое подобие печи - лежанку из сырцового кирпича с подогревом, которая датируется 17-18 веком.

- Лежанка подогревалась с помощью дымоходов, которые получали тепло от огня в печи, - пояснил заведующий отделом археологии музея-заповедника Андрей Масловский. - Горячий воздух проходил внутри лежанки, а дым выводился на улицу через вытяжное устройство. Подобные кровати с подогревом были в Азаке с середины XIV века, но данная находка относится уже к турецкому периоду (XV- XVIII век - автр) истории Азова.

Напомним, центральная часть современного города находится на территории некогда процветавшего золотоордынского торгового Азака, в котором проживало порядка 20 тысяч человек. Через него проходил «великий торговый путь» между Европой и Китаем. Здесь жили торговцы, рыбаки, ремесленники и, как теперь выясняется, алхимики. В 1695-1696 годах Петр I предпринял Азовские походы, которые привели к взятию крепости. Кстати, в старой части современного города еще сохранились фортификационные сооружения XVIII века - крепостные валы, ров, Алексеевские ворота (они входят в музейный комплекс).

Кровать с подогревом турецкого периода.На территории города археологи Азовского музея-заповедника продолжают разведочные работы. В настоящий момент они проводятся на местах, где в XIV-XV веках располагалась Генуэзская Тана. К сожалению, из-за высокой плотности застройки в турецкий период, докопаться до слоёв золотоордынского времени не представляется возможным. Тем не менее, даже разведочные шурфы преподносят археологам ценную информацию. В одном из них, расположенном по улице Энгельса, была зафиксирована отапливаемая лежанка, сложенная из сырцового кирпича. Подобные кровати с подогревом распространяются в Азаке с середины 14 века, но данная находка относится уже к турецкому периоду истории Азова. Этот шурф преподнес не только отапливаемую лежанку, необожженный кирпич, но и такие находки, как металлические гвозди, фрагменты бронзовых ядер и керамики.

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Гадать, где он применялся, не пришлось - в научной и художественной литературе есть масса изображений разнообразного оборудования алхимиков. Подобный "прибор" описан в средневековых трактатах по химии. Шары использовали для проведения реакций, где требовался длительный подогрев в закрытой емкости. Археологи считают, что окончательной целью древних ученых, колдующих с различными веществами, были лекарства или дорогостоящий парфюм (подробности)