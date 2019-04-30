2019-04-30T16:54:09+03:00
Общество

В Ростовской области развивается «Интернет вещей»

Эксперты сферы связи рассказали о своих задачах и достижениях
Юлия ЛАНДЫШ
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В Ростовской области развивается «Интернет вещей»В Ростовской области развивается «Интернет вещей»
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Развитие связи на территории Ростовской области идет быстрыми темпами. Уже к 3 июня регион должен полностью перейти на цифровое телевидение. Мощный рывок делают и другие услуги связи. Поэтому мы пригласили представителей отрасли обсудить достижения и насущные задачи в этом направлении.

- Какова техническая готовность региона к переходу на цифровое телевидение?

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи:

- В Ростовской области завершено создание сети цифрового эфирного вещания. Введены в эксплуатацию 84 объекта связи, показатель охвата сигналом - 99,74% населения. Отдельное внимание уделяется жителям 41 населенного пункта с неустойчивым цифровым сигналом, где проживают около 11 тысяч человек. Там предусмотрено использование спутниковых комплектов телевещания.

Для приема сигнала цифрового вещания телевизор должен иметь встроенный тюнер стандарта DVB-T2. Если его нет, нужно приобрести цифровую приставку, которая продается в магазинах бытовой электроники и отделениях почтовой связи. Семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума могут обратиться в органы соцзащиты по месту жительства за адресной помощью. На полученную сумму от 3 600 до 5 300 рублей можно приобрести необходимое оборудование.

В настоящее время количество «аналоговых» абонентов составляет около 5% и постоянно сокращается. Для разъяснения вопросов, связанных с переходом на цифровое вещание, в региональном министерстве организована «горячая линия»: 8(863) 266-55-05.

В Ростовской области утвержден паспорт региональной программы «Цифровое развитие экономики Ростовской области». Расскажите подробнее об этом.

Действительно, в апреле этого года был утвержден паспорт региональной программы «Цифровое развитие экономики Ростовской области» на 2019-2024 годы. Она включает в себя несколько проектов, одна из целей которых - увеличение доли организаций, подключенных к сети Интернет. До конца 2024 года доступ к сети получат все органы власти и 97% домохозяйств региона. Уже в этом году начнется реализация нового механизма «проактивного оказания услуг», таким образом, доля взаимодействия граждан и бизнеса с органами власти в цифровом виде увеличится с 15% до 70%.

- Какие услуги связи наиболее активно развиваются?

Виталий Соловьев, директор макрорегиона Кавказ АО «Компания ТрансТелеКом»

Виталий Соловьев, директор макрорегиона Кавказ АО «Компания ТрансТелеКом»

Виталий Соловьев, директор макрорегиона Кавказ АО «Компания ТрансТелеКом»:

- Рынок широкополосного доступа в Интернет входит в фазу насыщения. В крупных городах в многоэтажках мы видим по 3-5 интернет-провайдеров. Улучшается ситуация с доступом в Интернет в средних и малых городах, поселках. Например, ТТК в марте этого года подключил к своим услугам около 1 700 домохозяйств в поселке Лиховском г. Каменска-Шахтинского.

Цифровое телевидение, на мой взгляд, потребители уже «распробовали». Поэтому потенциал у данной услуги высокий, и она показывает хорошие темпы роста подключений. Количество абонентов «Интерактивного телевидения» от ТТК в прошлом году превысило знаковую отметку в 100 тысяч человек и продолжает быстро расти.

- Какие новые возможности станут доступны абонентам?

Артем Филин, директор по маркетингу и интегрированным маркетинговым коммуникациям Южного региона ПАО «ВымпелКом»

Артем Филин, директор по маркетингу и интегрированным маркетинговым коммуникациям Южного региона ПАО «ВымпелКом»

Артем Филин, директор по маркетингу и интегрированным маркетинговым коммуникациям Южного региона ПАО «ВымпелКом»:

- «Билайн» в 1,5 раза увеличил сеть 4G на Юге и в целом по России: в прошлом году компания каждые 30 минут запускала новую базовую станцию, за год их построено более 16 000. В Ростовской области в 2019 году сеть 4G появилась в 16 городах и 24 районах, и значительно увеличилась зона покрытия зона покрытия высокоскоростной сетью «четвертого поколения». Мы стараемся улучшать связь, чтобы наши клиенты могли комфортно пользоваться мобильным Интернетом как в период пиковых нагрузок, во время чемпионата мира по футболу, так и в повседневной жизни. В 2019 году «Билайн» сохранит высокие темпы развития сети в регионе.

- Каковы планы компании на 2019 год?

Евгения Горевая, директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Ростове-на-Дону

Евгения Горевая, директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Ростове-на-Дону

Евгения Горевая, директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Ростове-на-Дону:

- Мы продолжим предоставлять лучший сервис для тех, кто выбрал Дом.ru своим провайдером. В Ростове-на-Дону до конца года более 320 тыс. квартир и частных домов будут иметь возможность пользоваться всем спектром цифровых услуг. Сейчас общее количество каналов в цифровом ТВ «Дом.ru TV» увеличилось до 219, а 85 из них вещают в HD - это максимум среди операторов России. Для ценителей высокого качества у нас появились каналы уровня 4К, развиваются ОТТ и другие сервисы. Также мы предлагаем новое интеллектуальное решение - «умный» домофон, который позволяет управлять открытием дверей с мобильного телефона из любой точки мира и наблюдать за обстановкой на улице.

- Как развивается связь на территории Ростовской области?

Алексей Барков, директор Ростовского регионального отделения компании «МегаФон»

Алексей Барков, директор Ростовского регионального отделения компании «МегаФон»

Алексей Барков, директор Ростовского регионального отделения компании «МегаФон»:

- В прошлом году «МегаФон» активно включился в процесс подготовки инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Помимо организации телеком-инфраструктуры в аэропорту «Платов», на стадионе «Ростов-Арена», фан-зонах и зонах отдыха, мы запустили скоростной Интернет в самых отдаленных селах и хуторах с населением менее 1 000 человек. В Ростовской области было установлено 267 новых базовых станций стандартов 2G/3G/4G, модернизировано еще 148 объектов связи. В 43 населенных пунктах, где ранее у жителей не было доступа к мобильным услугам, единственный оператор связи - «МегаФон».

- В каких цифровых проектах участвует компания?

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Основная задача - построение цифровой России. Один из стратегических федеральных проектов - «Устранение цифрового неравенства», подключение к Интернету населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек. По сути мы обеспечиваем проникновение классических цифровых услуг во все уровни общества, а для этого модернизируем инфраструктуру госучреждений. В 2018 году мы завершили проект подключения к Интернету лечебных учреждений Ростовской области. В настоящее время охвачено 335 корпусов, следующим этапом станут фельдшерско-акушерские пункты. Часть медучреждений уже работает в единой информационной системе здравоохранения, которая позволяет вести электронные медкарты.

- Какова стратегия развития и ключевые точки роста компании?

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

- Tele2 активно инвестирует в развитие своей инфраструктуры. Причем в Ростовской области мы намерены значительно улучшить качество сети. Уже сейчас в регионе покрытие сети LTE превышает зону действия 3G - Интернет доступен 91,4% жителей области. Наша цель - сравнять зоны голосового покрытия и 4G, то есть везде, где есть наша голосовая связь, будет и высокоскоростной Интернет. Помимо этого, мы считаем своим приоритетом качество сервиса. Нам важно, чтобы абонент всегда мог получить консультацию по любому вопросу в любом канале, который является для него наиболее удобным.

- В каком направлении развивается цифровая связь?

Игорь Марьясов, директор МТС в Ростовской области

Игорь Марьясов, директор МТС в Ростовской области

Игорь Марьясов, директор МТС в Ростовской области:

- Одно из самых интересных направлений цифровизации, которое вошло в нашу жизнь, - Интернет вещей. С отдельными элементами этой системы мы уже сталкиваемся: удаленно управляемые банкоматы, «умные» охранные системы и датчики движения, мониторинг общественного транспорта. Однако мало кто понимает настоящий масштаб явления: в России, по данным AC&M Consulting, только в 1-м полугодии 2018 года было зарегистрировано 15,4 миллиона SIM-карт, работающих в сфере «Интернета вещей». При этом МТС остается бессменным лидером в этом сегменте с долей 42%. И в ближайшее время рост в этой области будет составлять 18-25% в год. Так что «умные» холодильники и кофеварки - наше уже совсем скорое будущее!

ИСТОЧНИК KP.RU

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