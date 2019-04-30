В Ростовской области развивается «Интернет вещей»

Развитие связи на территории Ростовской области идет быстрыми темпами. Уже к 3 июня регион должен полностью перейти на цифровое телевидение. Мощный рывок делают и другие услуги связи. Поэтому мы пригласили представителей отрасли обсудить достижения и насущные задачи в этом направлении.

- Какова техническая готовность региона к переходу на цифровое телевидение?

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи:

- В Ростовской области завершено создание сети цифрового эфирного вещания. Введены в эксплуатацию 84 объекта связи, показатель охвата сигналом - 99,74% населения. Отдельное внимание уделяется жителям 41 населенного пункта с неустойчивым цифровым сигналом, где проживают около 11 тысяч человек. Там предусмотрено использование спутниковых комплектов телевещания.

Для приема сигнала цифрового вещания телевизор должен иметь встроенный тюнер стандарта DVB-T2. Если его нет, нужно приобрести цифровую приставку, которая продается в магазинах бытовой электроники и отделениях почтовой связи. Семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума могут обратиться в органы соцзащиты по месту жительства за адресной помощью. На полученную сумму от 3 600 до 5 300 рублей можно приобрести необходимое оборудование.

В настоящее время количество «аналоговых» абонентов составляет около 5% и постоянно сокращается. Для разъяснения вопросов, связанных с переходом на цифровое вещание, в региональном министерстве организована «горячая линия»: 8(863) 266-55-05.

В Ростовской области утвержден паспорт региональной программы «Цифровое развитие экономики Ростовской области». Расскажите подробнее об этом.

Действительно, в апреле этого года был утвержден паспорт региональной программы «Цифровое развитие экономики Ростовской области» на 2019-2024 годы. Она включает в себя несколько проектов, одна из целей которых - увеличение доли организаций, подключенных к сети Интернет. До конца 2024 года доступ к сети получат все органы власти и 97% домохозяйств региона. Уже в этом году начнется реализация нового механизма «проактивного оказания услуг», таким образом, доля взаимодействия граждан и бизнеса с органами власти в цифровом виде увеличится с 15% до 70%.

- Какие услуги связи наиболее активно развиваются?

Виталий Соловьев, директор макрорегиона Кавказ АО «Компания ТрансТелеКом»

Виталий Соловьев, директор макрорегиона Кавказ АО «Компания ТрансТелеКом»:

- Рынок широкополосного доступа в Интернет входит в фазу насыщения. В крупных городах в многоэтажках мы видим по 3-5 интернет-провайдеров. Улучшается ситуация с доступом в Интернет в средних и малых городах, поселках. Например, ТТК в марте этого года подключил к своим услугам около 1 700 домохозяйств в поселке Лиховском г. Каменска-Шахтинского.

Цифровое телевидение, на мой взгляд, потребители уже «распробовали». Поэтому потенциал у данной услуги высокий, и она показывает хорошие темпы роста подключений. Количество абонентов «Интерактивного телевидения» от ТТК в прошлом году превысило знаковую отметку в 100 тысяч человек и продолжает быстро расти.

- Какие новые возможности станут доступны абонентам?

Артем Филин, директор по маркетингу и интегрированным маркетинговым коммуникациям Южного региона ПАО «ВымпелКом»

Артем Филин, директор по маркетингу и интегрированным маркетинговым коммуникациям Южного региона ПАО «ВымпелКом»:

- «Билайн» в 1,5 раза увеличил сеть 4G на Юге и в целом по России: в прошлом году компания каждые 30 минут запускала новую базовую станцию, за год их построено более 16 000. В Ростовской области в 2019 году сеть 4G появилась в 16 городах и 24 районах, и значительно увеличилась зона покрытия зона покрытия высокоскоростной сетью «четвертого поколения». Мы стараемся улучшать связь, чтобы наши клиенты могли комфортно пользоваться мобильным Интернетом как в период пиковых нагрузок, во время чемпионата мира по футболу, так и в повседневной жизни. В 2019 году «Билайн» сохранит высокие темпы развития сети в регионе.

- Каковы планы компании на 2019 год?

Евгения Горевая, директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Ростове-на-Дону

Евгения Горевая, директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Ростове-на-Дону:

- Мы продолжим предоставлять лучший сервис для тех, кто выбрал Дом.ru своим провайдером. В Ростове-на-Дону до конца года более 320 тыс. квартир и частных домов будут иметь возможность пользоваться всем спектром цифровых услуг. Сейчас общее количество каналов в цифровом ТВ «Дом.ru TV» увеличилось до 219, а 85 из них вещают в HD - это максимум среди операторов России. Для ценителей высокого качества у нас появились каналы уровня 4К, развиваются ОТТ и другие сервисы. Также мы предлагаем новое интеллектуальное решение - «умный» домофон, который позволяет управлять открытием дверей с мобильного телефона из любой точки мира и наблюдать за обстановкой на улице.

- Как развивается связь на территории Ростовской области?

Алексей Барков, директор Ростовского регионального отделения компании «МегаФон»

Алексей Барков, директор Ростовского регионального отделения компании «МегаФон»:

- В прошлом году «МегаФон» активно включился в процесс подготовки инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Помимо организации телеком-инфраструктуры в аэропорту «Платов», на стадионе «Ростов-Арена», фан-зонах и зонах отдыха, мы запустили скоростной Интернет в самых отдаленных селах и хуторах с населением менее 1 000 человек. В Ростовской области было установлено 267 новых базовых станций стандартов 2G/3G/4G, модернизировано еще 148 объектов связи. В 43 населенных пунктах, где ранее у жителей не было доступа к мобильным услугам, единственный оператор связи - «МегаФон».

- В каких цифровых проектах участвует компания?

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Основная задача - построение цифровой России. Один из стратегических федеральных проектов - «Устранение цифрового неравенства», подключение к Интернету населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек. По сути мы обеспечиваем проникновение классических цифровых услуг во все уровни общества, а для этого модернизируем инфраструктуру госучреждений. В 2018 году мы завершили проект подключения к Интернету лечебных учреждений Ростовской области. В настоящее время охвачено 335 корпусов, следующим этапом станут фельдшерско-акушерские пункты. Часть медучреждений уже работает в единой информационной системе здравоохранения, которая позволяет вести электронные медкарты.

- Какова стратегия развития и ключевые точки роста компании?

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

- Tele2 активно инвестирует в развитие своей инфраструктуры. Причем в Ростовской области мы намерены значительно улучшить качество сети. Уже сейчас в регионе покрытие сети LTE превышает зону действия 3G - Интернет доступен 91,4% жителей области. Наша цель - сравнять зоны голосового покрытия и 4G, то есть везде, где есть наша голосовая связь, будет и высокоскоростной Интернет. Помимо этого, мы считаем своим приоритетом качество сервиса. Нам важно, чтобы абонент всегда мог получить консультацию по любому вопросу в любом канале, который является для него наиболее удобным.

- В каком направлении развивается цифровая связь?

Игорь Марьясов, директор МТС в Ростовской области

Игорь Марьясов, директор МТС в Ростовской области:

- Одно из самых интересных направлений цифровизации, которое вошло в нашу жизнь, - Интернет вещей. С отдельными элементами этой системы мы уже сталкиваемся: удаленно управляемые банкоматы, «умные» охранные системы и датчики движения, мониторинг общественного транспорта. Однако мало кто понимает настоящий масштаб явления: в России, по данным AC&M Consulting, только в 1-м полугодии 2018 года было зарегистрировано 15,4 миллиона SIM-карт, работающих в сфере «Интернета вещей». При этом МТС остается бессменным лидером в этом сегменте с долей 42%. И в ближайшее время рост в этой области будет составлять 18-25% в год. Так что «умные» холодильники и кофеварки - наше уже совсем скорое будущее!