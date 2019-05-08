2019-05-08T10:20:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону к трем годам приговорили полицейского, жестоко избившего школьника за стикер на стекле патрульной машины

Стража порядка отправили в колонию общего режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейский избил подростка за обычный стикерПолицейский избил подростка за обычный стикерФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону к трем годам приговорили полицейского, избившего 15-летнего подростка. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, а после освобождение ему запрещено в течение двух лет идти на службу в правоохранительные органы.

Все случилось вечером 7 мая прошлого года, когда группа подростков гуляла в центре города. Заметив патрульную машину, один из парней ради забавы решил приклеить на стекло стикер с символикой ФК «Ростов». Водитель-полицейский шутку не понял.

- Действуя умышленно, явно превышая свои должностные полномочия, сотрудник полиции нанес несовершеннолетнему не менее семи ударов руками и ногами по голове и туловищу, причинив потерпевшему телесные повреждения, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

Подростка доставили в больницу, а вскоре в отношении стража порядка возбудили уголовное дело, а потом и уволили. Он признан виновным в «совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия». Согласно решению суда бывший полицейский также должен выплатить 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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