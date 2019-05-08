2019-05-08T13:23:08+03:00
Общество

Спустя девять лет выяснили, что летчику Ярошенко во время доставки из Либерии в США сломали кость

На месте перелома образовался артрит, из-за чего россиянин теперь едва передвигается
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Константин Ярошенко. Фото: семейный архивКонстантин Ярошенко. Фото: семейный архив
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Стали известны результаты медицинского обследования летчика Константина Ярошенко, у которого в тюрьме США резко ухудшилось здоровье. Некоторое время администрация колонии игнорировала жалобы уроженца Ростова-на-Дону, пока не стало понятно, что состояние россиянина критическое. У него проблемы с желудком, зубами, он с трудом ходит.

- Когда обследовали внутренние органы, во время манипуляции, если верить медикам, был удален полип желудка, - рассказала "КП-Ростов" супруга Виктория Ярошенко. - Об этом узнали уже после. Костю вызвали и сказали, что обнаружена опухоль, которая оказалась доброкачественной. Больше ничего не сказали. Врач, делавший диагностику, никаких документов не предоставил, потому остается только верить на слово.

А еще выяснили причину сильных болей в ноге, из-за которых Константин едва ходит. Как оказалось, у него был перелом большого пальца со смещением.

- Костя отлично помнит, что во время доставки из Либерии в США ему повредили большой палец ноги, боль была сильная, он сам пытался поставить на место, думая, что вывих, впрочем на нем тогда настаивали врачи, - пояснила Виктория. - Во время обследования ему сделали снимок и выяснили, что на самом деле это был перелом. Палец сросся неправильно, со смещением, из-за чего образовался артрит.

Виктория Ярошенко в прошлом году смогла попасть на свидание к мужу.

Виктория Ярошенко в прошлом году смогла попасть на свидание к мужу.

На данный момент родные, которые планировали добиваться перевода в другую тюрьму из-за того, что не оказывалась качественная медицинская помощь, приостановили процедуру. Они надеются, что Константину будет все-таки будет проведено лечение.

Напомним, 28 мая 2010 года агенты ФБР задержали в Либерии летчика Ярошенко, после чего доставили в США, где осудили за якобы сговор с целью контрабанды наркотиков из Южной Америки в штаты. Его приговорили к 20 годам тюрьмы (заключен в Форт-Диксе, штат Нью-Джерси). Сам осужденный свою вину не признал, заявив, что его арестовали по сфабрикованному делу. Еще осенью 2016 года Константин подписал согласие на свою передачу в Россию, но пока никаких сдвигов в этом процессе не произошло. Летчик многократно жаловался на подорванное здоровье и отсутствие качественной медицинской помощи.

РАНЕЕ

Тяжелобольного летчика Ярошенко четыре часа допрашивали в карцере

Тюрьма Форт-Дикс пошла на это сразу после того, как было подано ходатайство о новом судебном процессе над россиянином в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. А причиной стала жалоба сокамерника, которому Ярошенко якобы угрожал.

- Заключенный, имя которого, конечно, не называется, якобы заявил, что Ярошенко чем-то ему угрожает. Это бред, так как тяжелобольной россиянин не способен ни к каким агрессивным действиям. Считаю, что тюремные власти опять пытаются его сломать, - уверен адвокат россиянина Алексей Тарасов. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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