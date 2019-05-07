2019-05-08T15:50:49+03:00
Общество

«Мексика, ты уже как конструктор!»: Подписчики накинулись на экс-участницу «Дома-2» из-за пластических операций

Марина Черкасова показала нос после переделки
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Марина Мексика с последним вариантом носика. Фото: ms.mexikaМарина Мексика с последним вариантом носика. Фото: ms.mexika
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К критике бывшей участнице «Дома-2» Марине Мексике не привыкать. Эта отвязная красотка знает правила эпатажа, потому вынуждена терпеть оборотную сторону - многочисленные нелестные комментарии на странице. Но с другой стороны, как еще подогревать интерес к себе? Вот девушка выложила новый пост-признание о последней пластической операции, которая была всего месяц назад. Мексика, стремясь к совершенству, поправила (в очередной раз) свой носик.

- Не смотря на то, что срок ещё маленький и носик отёкший, результат который я вижу меня очень устраивает, - поделилась с подписчиками Марина (авторские орфография и пунктуация сохранены). - Проблем с дыханием нет,сплю спокойно.

В качестве доказательства своей почти неземной красоты девушка выложила снимок. Ничего так, симпатичная. Со времен участие в «Доме-2» изменилась. На это и обратили внимание «добрые» подписчики.

- Мексика, ты уже как конструктор Лего, всю себя переконструировала, осталась цвет кожи поменять, - написал один из фолловеров.

ms.mexikams.mexika
ms.mexika
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Другие стали интересоваться волосами (как оказалось, тоже не свои), губками (поправлены) и щечками, откуда, как оказалось, Марина убрала филлеры. А еще были вопросы типа: «Зачем на титьках то тату делать?». Но они остались без ответов.

ms.mexikams.mexika
Мир, май, стиль
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А что думаете вы по поводу «конструктора» Марины Мексики? Пишите в комментариях!

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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