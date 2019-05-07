«Мексика, ты уже как конструктор!»: Подписчики накинулись на экс-участницу «Дома-2» из-за пластических операций

К критике бывшей участнице «Дома-2» Марине Мексике не привыкать. Эта отвязная красотка знает правила эпатажа, потому вынуждена терпеть оборотную сторону - многочисленные нелестные комментарии на странице. Но с другой стороны, как еще подогревать интерес к себе? Вот девушка выложила новый пост-признание о последней пластической операции, которая была всего месяц назад. Мексика, стремясь к совершенству, поправила (в очередной раз) свой носик.

- Не смотря на то, что срок ещё маленький и носик отёкший, результат который я вижу меня очень устраивает, - поделилась с подписчиками Марина (авторские орфография и пунктуация сохранены). - Проблем с дыханием нет,сплю спокойно.

В качестве доказательства своей почти неземной красоты девушка выложила снимок. Ничего так, симпатичная. Со времен участие в «Доме-2» изменилась. На это и обратили внимание «добрые» подписчики.

- Мексика, ты уже как конструктор Лего, всю себя переконструировала, осталась цвет кожи поменять, - написал один из фолловеров.

Другие стали интересоваться волосами (как оказалось, тоже не свои), губками (поправлены) и щечками, откуда, как оказалось, Марина убрала филлеры. А еще были вопросы типа: «Зачем на титьках то тату делать?». Но они остались без ответов.

А что думаете вы по поводу «конструктора» Марины Мексики? Пишите в комментариях!

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