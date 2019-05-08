В Ростове-на-Дону будут судить насильника-лифтера, подозреваемого в убийстве 23-летней девушки

Региональный следком официально сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении подозреваемого в убийстве Марии Перебейнос. Той самой девушки, которая в августе прошлого года пропала во время вечерней пробежки на Северном, а спустя два дня ее тело нашли в камышах. Убийцу вычислили только этой весной. Мужчина признал свою вину и всячески помогал во время расследования.

- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в информации СУ СК России по Ростовской области.

Марии было всего 23 годаФото: соцсети

За рамками сухого сообщения осталось имя подозреваемого - это Дмитрий Сурменко. В 2003-2004 годах он держал в страхе весь Северный. В течение месяца совершил серию нападений на девушек и женщин в многоэтажных домах. Все преступления происходили в одном квадрате: между улицами Комарова №9/2 и Космонавтов №10. Действовал грабитель и убийца по одной схеме: в лифте или у дома, когда не было прохожих, угрожая ножом, требовал украшения и деньги.

Он освободился в июле прошлого года. Мужчина сразу начал активно устраивать свою личную жизнь, в различных группах ставил объявления об оказании интимных услуг за деньги. Потом стал сожительствовать с молодой женщиной. Они снимали квартиру в квартале от доме, где жила Мария Перебейнос. В тот роковой вечер девушка выскочила на пробежку, в роще, у монастыря, стала разминаться, где ее и заметил прогуливающийся Дмитрий Сурменко. Он стал делать ей комплименты, пытаясь познакомиться, но девушка порыв мужчины не оценила, попросив не мешать ей заниматься. Рецидивист посчитал это оскорблением его мужского достоинства.

После освобождения Дмитрий предлагал свои услуги

- В ходе возникшей между ними ссоры, обвиняемый, действуя на почве личных неприязненных отношений, режущим предметом нанес ей удар в область шеи, отчего последняя скончалась на месте, - пояснили в следкоме. - После совершения убийства скрыл тело потерпевшей, спрятав его в зарослях камыша, находившихся вблизи места совершения преступления.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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