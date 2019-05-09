Салют на День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2019 года: онлайн-трансляция

Где прогремит салют в День Победы, 9 мая 2019, в Ростове-на-Дону? На самом деле, цветастое шоу в небе развернется сразу в двух точках.

Первая, традиционно, на Театральной площади. Там с 18 до 22 часов будет идти праздничный концерт, который закончится массовой вокально-хореографической композицией "Россия моя, Россия!" и песней "День Победы". Во время последней (с 22:00 до 22:12) небо украсит разноцветными огнями праздничный фейерверк. Городские чиновники обещают, что он будет лучше, чем в прошлом году.

А вот военный салют, который организует ЮВО, пройдет в микрорайоне Суворовский. Артиллерия произведет более 350 фейерверочных и 180 холостых выстрелов. Разрыв зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров. Жители города смогут увидеть девять видов праздничных салютов: "Ассоль", "Ассоль-хамелеон", "Подсолнух", "Волна-3", "Вега-1, 2, 4". Они будут представлены в семи цветовых гаммах: серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой и желтой. Начало - также, в 22:00.

"Комсомолка" проводит онлайн трансляцию мероприятия. Выкладывайте фото и видео обоих салютов в Instagram с хештэгом #Ростов - и они появятся в нашей ленте.