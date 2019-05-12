"Отличница, гимнастка, просто ангел": взрыв газа в Ростовской области унес жизнь 9-летней девочки

Взрыв в жилом доме в поселке Чистоозерном Ростовской области унес жизни двоих человек. Одном из них была 9-летняя Алена. Девочка находилась в спальне, рядом с эпицентром взрыва, который располагался в соседнем подъезде, ее родители смотрели телевизор в зале. Когда произошло ЧП, школьницу достали из-под завалов и передали в руки медиков, но она скончалась в карете скорой помощи.

"Комсомолке" удалось поговорить с бабушкой девочки Галиной Игнатенко.

- Она была самой замечательной девочкой... Отличница, гимнастка... У нее очень много друзей. Это просто ангел... - через боль рассказывает женщина.

В школе девочку вспоминают, как веселую, открытую и спортивную. Жители Чистоозерного до сих пор не могут поверить в смерть такого замечательного ребенка.

Алене было всего 9 лет.Фото: СОЦСЕТИ

Кроме нее из-под завалов достали тело 28-летнего мужчины. А также в больницу попали еще один жилец дома и 83-летняя пенсионерка. Последнюю в тяжелом состоянии доставили в реанимацию ЦРБ в городе Каменске-Шахтинском.

Напомним, взрыв разрушил две квартиры в двухэтажном доме, над ними рухнула крыша. Еще пять квартир повреждены частично. 16 жильцов дома эвакуированы, большая часть из них находится в пункте временного размещения в местной больнице. Они подавлены и не стремятся общаться с прессой.

Взрыв разрушил две квартиры.Фото: ГУ МЧС России по РО

Соседи злополучного дома по улице Ленина, 35 рассказывают, что ночью услышали сильный грохот и выбежали на улицу посмотреть, что случилось. Некоторые даже подумали, что вновь начались военные действия на Украине (от поселка до границы всего 30 километров). На месте люди увидели, что разрушен окраинных дом. У него рухнула стена на втором этаже, из окон повылетали стекла. Далее на место ЧП приехали несколько бригад спасателей, специалисты приступили к разбору завалов и к утру закончили. Основная версия трагедии - взрыв бытового газа, однако газовые службы проверяли этот дом поквартирно всего два месяца назад.

Фото с места происшествия.Фото: предоставлено очевидцем

Редакция "Комсомольской правды Ростов-на-Дону" выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибших.

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