Защитник «Зенита» Иван Новосельцев заявил, что супруга беременна не от него

Конфликт в семье футболиста «Зенита» (на правах аренды играет за ФК "Ростов", - прим. автр.) Ивана Новосельцева набирает обороты. В начале его супруга Катерина - женщина сейчас беременна, громогласно заявила на всю страну, что подозревает спортсмена в махинациях с недвижимостью. Мол, он переписал их квартиры, офис и гараж на свою мать. А сейчас женщина опубликовала видео, которое шокировало и ее саму, и ее поклонников.

- Я в шоке от того, что Ваня разносит слухи о том, что якобы это не его ребенок, - говорит Новосельцева. - Просто уже столько информации вынесла и до, и сейчас. И каждый раз мне эти слухи передают. Я на самом деле в большом шоке от этой информации, и не понимаю, чего он добивается. Мы живем в современном мире, где уже не стало проблемой узнавание - кто есть отец. Просто это такое оскорбление меня, как жены, а главное - как он уже унижает своего ребенка. Я не понимаю, чего он добивается? Мне настолько неприятно... Что он хочет? Я не знаю.

На самом деле, логичнее было бы задать все эти вопросы самому Ивану. Однако жена уверяет: причина его ухода до сих пор неизвестна, на связь он выходил всего лишь раз, а еще в Инстаграм добавил супругу и ее родных в черный список. Поэтому единственный способ коммуникации с футболистом - это ее страничка в Интернете.

novoseltseva_katerina Я уверенно шагаю в будущее с чистой и открытой душой!

- Сочувствую вам и недоумеваю... как такое вообще может иметь место с публичным человеком, - пишет один из подписчиков Катерины Новосельцевой. - Ваш муж ведет себя ну совсем не адекватно! Держитесь!

- Не слушай, держись, детка! Ты будешь самой лучшей, ласковой мамой! - поддерживает Катерину другая знакомая.

- Кошмар. Ниже дна просто. Разводитесь с ним, Катерина. И пусть он не будет отцом и по документам, - высказала свое мнение еще одна поклонница баскетболистки. - От таких нужно держаться подальше. Потом начнет запрещать выезды за рубеж или еще что-то. Катя, я вам желаю самого хорошего, и чтоб нашли своего человека.

- Это ужасно... но может стоит сделать тест на отцовство? - предложил еще один комментатор.

novoseltseva_katerina Когда хорошо,тогда хорошо

Известно, что очередное судебное заседание между супругами назначено на конец мая. Там, наконец, должны выяснить: какое имущество куплено в браке, и кто является его собственником. На первое заседание сам футболист не пришел, его интересы представлял адвокат.

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