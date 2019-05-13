В Ростове-на-Дону отпраздновали юбилей старейшего предприятия на Дону

Минувшие праздничные дни были насыщены интересными новостями. По всей стране отгремели торжественные мероприятия по случаю 74-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. А в Ростове-на-Дону помимо этого отмечали еще одно важное событие - юбилей одного из старейших предприятий железнодорожной отрасли. Именно в эти майские дни исполнилось 145 лет с момента основания Ростовского электровозоремонтного завода – РЭРЗ.

История завода неразрывно связана с городом. Отсчет славным событиям ведется с 3 мая 1874 года, когда были введены в эксплуатацию Главные мастерские Ростово-Владикавказской железной дороги с количеством работников около 350 человек. Один из первых паровозов 1900 года постройки, отремонтированный в этих цехах, установлен в качестве памятника на территории современного РЭРЗ. Он является редчайшим железнодорожным экспонатом в стране – в России известны всего два таких экземпляра!

Предприятие является свидетелем всех знаковых событий последних полутора веков: стачки 1902 года, революции 1917 года, Великой Отечественной войны... Именно с его территории началось освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. В 2007 году на территории одного из цехов обнаружены останки трех погибших бойцов, которые были торжественно перезахоронены на заводской Аллее славы.

Знаменательно, что в этом году к 145-летнему юбилею предприятия было приурочено важное событие как для коллектива завода, так и для всего города. На здании проходной, которая находится напротив Лендворца, 8 мая торжественно открыта памятная доска в честь Александра Ароновича Печерского – организатора и руководителя восстания узников нацистского лагеря «Собибор». Этому легендарному ростовчанину удалось совершить единственный удачный побег, в результате которого 300 человек обрели свободу.

В канун празднования Великой Победы было установлено, что Александр Печерский с 1930 по 1931 год трудился в цехах этого предприятия, так что нынешние работники могут по праву гордиться еще одним фактом славной истории своих мастерских. В числе гостей на открытии памятной доски присутствовала внучка героя Наталья Юрьевна. Она поучаствовала в торжественной церемонии и поблагодарила организаторов за такую возможность:

- Я уверена, здесь нет случайных и равнодушных людей. Хочется выразить огромную благодарность администрации города, руководству завода и всем людям, которые чтят память моего деда. Мы должны сделать все, чтобы наши потомки знали и помнили, что именно сделали для них предки.

Наталья Юрьевна поблагодарила всех за то, что люди чтят память ее деда, Александра Печерского. Фото: пресс-служба РЭРЗ

После торжественного открытия памятной доски праздничные мероприятия по случаю 145-летия завода переместились в здание Лендворца. Здесь на сцене в торжественной обстановке состоялась церемония вручения наград заслуженным работникам предприятия и праздничный концерт.

- Знаменательная дата – это возможность выразить благодарность заводчанам, которые своими руками творят железнодорожную историю страны, - отметил директор РЭРЗ Адель Шамильевич Мустафин. – Знания, трудолюбие и самоотверженный труд работников завода являются его достоянием. Я очень горд тем, что работаю в коллективе с богатой историей и крепким духом! Главная задача, которую мы ставим перед собой – это комфортные условия труда для наших работников и достойное качество продукции для наших заказчиков. Хочу пожелать развития нашему предприятию, поздравляю с праздником и низкий вам поклон!

Директор РЭРЗ Адель Шамильевич Мустафин поздравил заводчан и всех ростовчан с майскими праздникам и 145-летним юбилеем завода. Фото: пресс-служба РЭРЗ

Свои поздравления коллективу также адресовали министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин, заместитель главы администрации Железнодорожного района Ростова-на-Дону Владимир Макаров, председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Лидия Новосельцева.

Заслуженным работникам производства вручили памятные награды в честь 145-летия завода. Фото: пресс-служба РЭРЗ

- Очень символично, что юбилей завода совпал с майскими праздниками, - подчеркнула Лидия Александровна. – Многие ростовчане считают РЭРЗ музеем под открытым небом – столько событий, эпох, времен и людей видели цеха завода! Поэтому Союз машиностроителей пригласил предприятие в свои ряды, и мы очень активно работаем сплоченной единой командой. Ветераны машиностроения – это прочный фундамент знаний, опыта и мудрости, а молодежь завода – уверенное настоящее и будущее. Такие предприятия, как РЭРЗ, являются драйвером экономического развития. Мы сердечно поздравляем всех заводчан и благодарим их за эффективную работу и выполнение национальных задач, которые стоят перед государством!

Союз машиностроителей в лице председателя регионального отделения Союза машиностроителей России Лидии Новосельцевой наградил лучших работников завода. Фото: пресс-служба РЭРЗ

На протяжении всех 145 лет своей истории предприятие планомерно развивается, динамично расширяет номенклатуру выпускаемой продукции и наращивает объемы производства. Сегодня РЭРЗ входит в группу компаний «ЛокоТех», в которой среди девяти заводов по итогам 2018 года занимает второе место по всем основным показателям и показывает положительную динамику. В 11 цехах основного производства трудятся свыше 2000 человек. Главное направление деятельности – ремонт электровозов и компонентов локомотивов. Кроме того, завод производит широкий ассортимент запасных частей. Основной заказчик – ОАО «РЖД», который ставит задачу выйти на новый уровень надежности подвижного состава.

В 2018 году завод успешно прошел аудиторскую проверку на соответствие требованиям международного железнодорожного стандарта. Сейчас завод работает на пределе своих мощностей: в 2018 году выпущено более 500 секций подвижного состава, портфель заказов на 2019 и 2020 годы такой же объемный. Сегодня РЭРЗ является одним из передовых предприятий в своем сегменте. Коллектив с уверенностью смотрит в будущее и готов к новым трудовым достижениям!