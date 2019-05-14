Точка в скандальном шестом сезоне «Голос.Дети» поставлена: победа дочери певицы Алсу законная. Никаких накруток не было. Прокомментировать результаты проверки мы попросили маму финалиста ТВ-проекта Роберта Багратяна. Талантливый парень проиграл Микелле Абрамовой и не смог пройти в суперфинал.

- Я так и думала, потому что у них реально много поклонников, - сходу заявила Асмик. - Почему не должно так быть? Вы только посмотрите, сколько подписчиков у Алсу! Они много лет здесь живут, все знают их. Микеллу поддерживал весь шоу-бизнес, все коллеги. Почему бы и нет? Это разумно. Я думаю, так и должно быть.

Финалистом шоу Голос. Дети стала 10-летняя Микелла Абрамова. Фото: Максим Ли

Но жизнь после конкурса продолжается, какие успехи у Роберта.

- На День Победы он выступал на главной площади Ростова-на-Дону Театральной, где исполнил перед десятками тысяч человек песню «Дорогие мои старики!», которую должен был спеть в суперфинале «Голос. Дети». Так что земляки услышали это выступление первыми. Сейчас у нас много предложений участвовать в различных концертах и праздниках. На этой неделе Роберт будет выступать в концерте талантов, который организовала академия Игоря Крутого в Москве. Сына пригласили в Армению и даже Германию, чтобы участвовать в местной телепрограмме талантов. Мы пока думаем. Занимаемся уроками. Мы же столько пропустили: надо и школу закончить (смеется).

Мама финалиста скандального шестого сезона «Голос. Дети» Роберта Багратяна прокомментировала результаты смс-проверки Первого канала 00:00 00:00

А еще мальчуган активно репетирует и вместе с сестрой устраивает домашние концерты, которые только в Инстаграм набирают тысячи лайков.

robert_bagratyan Хочу выразить свою благодарность за Вашу поддержку!

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О том, как все происходило без телекамер и в атмосфере полной секретности, в эксклюзивном интервью газете «Комсомольская правда-Ростов» рассказала мама 13-летнего ростовчанина Роберта Багратяна. Артистичного парнишку называли одним из любимцев публики, а в день финального выступления он потерял голос, но все равно нашел в себе силы и зажег зал. (подробности)

МНЕНИЕ

"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»

- К сожалению, Микеллу очень жалко. Она попала в очень неприятную ситуацию по вине взрослых, которые в угоду своим амбициям решили сделать из нее карманную звезду. Но, к сожалению, не подумали, какие последствия могут быть у этого решения. Они не просчитали до конца ситуацию. В свое время Первый канал говорил, что взрослые не должны вмешиваться в результаты голосования (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ну что делать, мы в таком мире живем»: мама Роберта Багратяна отреагировала на результаты скандального финала шестого сезона шоу «Голос.Дети»

- У нас было сильное напряжение в последний день. Голоса у Роберта не было вообще, но потом все наладилось и он вышел на сцену, - рассказала она.

- Как вам результаты голосования? - задали мы вопрос, который сейчас активно обсуждают зрители проекта на просторах Интернета. (подробности)

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Роберт признается, что его глобальная цель - стать великим певцом.

- Чтобы все знали меня, - мечтает он. - Я напишу очень хорошую песню, чтобы она была у всех на слуху. Хотя понимаю, что надо предпринять очень много усилий, чтобы этого добиться. (подробности)

КСТАТИ

ТОП-10 неизвестных фактов об участнике шоу «Голос. Дети» Роберте Багратяне

Мама говорит, что Роберт пел всегда и везде: устраивал дома и в гостях импровизированные концерты. А когда пошел в школу, то напевал не только на переменах, но и на уроках. Именно это так впечатлило его первую школьную учительницу, что та вызвала к себе его родителей и посоветовала, отдать его в вокальную студию. (подробности)

КСТАТИ

Участник шоу «Голос.Дети» Роберт Багратян угрожал маме, что бросит петь, если та не отпустит его участвовать в конкурсе

Мама мальчика вспоминает, что они до последнего не были уверены, что дойдут до финала.

- Я ему говорила: «Там столько талантливых детей на кастинге - тысячи, а выберут всего сто. Забудь!», - говорит мать. - А он верил. Когда мы простояли весь день на кастинге, я честно ответила: «Роберт, забудь!» Но к вечеру нас прослушали, а через три дня перезвонили и сказали: «Готовьте, программу!».

Не просто пришлось юному ростовчанину и на слепых прослушиваниях. (подробности)