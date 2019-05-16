2019-05-16T11:43:03+03:00
Спорт

"Руководство области ставило задачу выйти в еврокубки? Окей, поздравляю их"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин вылетел из Кубка России
Илья БОГОМОЛОВ
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Пресс-конференция Валерия Карпина.Пресс-конференция Валерия Карпина.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин подвел итоги проигрышного матча против "Локомотива". Напомним, ростовчане уступили москвичам на своем поле (0:2) во втором матче Кубка России и вылетели из турнира на стадии полуфинала.

- Сегодня для вас был, наверное, матч года. Что пошло не так? - спросили журналисты у именитого наставника на послематчевой пресс-конференции.

- Ничего не пошло не так. Проиграли. Результат не так.

- Возможно, болельщики ждали большей самоотдачи?

- С ней как раз проблем не было. Надо поблагодарить ребят. Им только слова благодарности за самоотдачу. Команду нужно поблагодарить за игру. В том сезоне мы вообще боролись за выживание. Большой прогресс.

- Но осенью вы шли в лидирующей группе, а весной все изменилось...

- У нас зимой больше половины состава сменилось. Летом такой смены не было. Из-за этого пришлось заново строить игру в обороне, до атаки руки вообще не доходили. В первом круге этих проблем с защитой не было, во втором их было очень много. Тем не мене, в этом году мы в последнем туре не боремся за невылет — при том, что зимой пришлось поменять половину состава.

- Вам не хватает игроков?

- Игроки меня устраивают. Но такую лавину травм невозможно ни предсказать, ни компенсировать. Перелом плеча у Паршивлюка, сотрясение у Бьорна, травма Еременко. Все они даже не мышечные. Не тридцать же игроков держать в команде.

- Руководством области была поставлена задача - попасть в еврокубки. Можно сказать, что вы провалили сезон?

- Кто озвучивал эту задачу? Руководство области? Окей, поздравляю их.

Пресс-конференция после матча ОЛИМП Кубка России "Ростов" - "Локомотив" (0:2).

Валерий Карпин признал, что потеря 19 очков для команды - это проблема; и что в его работе в сезоне есть недочеты. Но уходить с поста тренера "Ростова" он не собирается, а наоборот, смотрит на потенциал "желто-синих" с оптимизмом.

- В прошлом году мы заняли 11-е место. В этом году еще неизвестно, но мы уже не стоим на вылет, хотя зимой поменяли половину состава, - подытожил он.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-Лиги "Ростов" сейчас на 8 месте с 38 очками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Главный тренер "Локомотива" подвел итог полуфинальному матчу Кубка России в Ростове-на-Дону (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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