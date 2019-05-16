Фыркающее чудо с колючками: как ежики выживают в мегаполисе

Любой крупный город для ежиков - школа выживания, территория повышенного риска. Несмотря на это, милые фыркающие создания не покидают шумные, опасные и стрессовые мегаполисы. Приспособились. Выбирают окраины, парки, скверы, места, где много насекомых. В Ростове-на-Дону их можно встретить в зоопарке, Ботаническом саду, пойме реки Темерник.

В прошлом столетии в донской столице и окрестностях встречались два вида ежей: южный (белогрудый) и ушастый. Первые отличаются вредным характером, их вкусняшками не проймешь - мордочку будут прятать и фыркать, выставляя колючки. А вот ушастые - симпатяги-лапочки, очень добрые, легко идут на контакт с человеком, но, увы, сейчас именно они считаются исчезающим видом и занесены в Красную книгу. Очень редко их можно встретить в 300 километрах восточнее Ростова-на-Дону – почти на границе с Калмыкией. Виной всему не столько человек, сколько меняющийся климат. Ушастым ежам по нраву полупустыни, а не влажный воздух.

А вот южный обитает в Ростове-на-Дону. Увы, но с каждым годом ежиков становится меньше.

- Выживают как могут, угроз вокруг много, в первую очередь — автомобили, ведь эти животные неторопливы, ночью часто выходят на дорогу в поисках пропитания, - говорит кандидат биологических наук, заместитель директора заповедника «Ростовский» Александр Липкович.

Ушастый еж любит людей, а южный - показывает колючки и фыркаетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В темное время суток эти представители семейства ежовых часто столуются у фонарей, на свет которых слетаются насекомые. А еще ежи питаются червями, улитками, мелкими позвоночными (ящерицами, змеями, птичьими яйцами и даже мышами). Летом ежи постоянного места отдыха не имеют, зимой спят в норках, в корнях деревьев.

- Если вы на улице поймали ежика, не торопитесь забирать его домой, отпаивать молоком, лучше отпустите его, пусть дальше бежит по своим важным делам, он найдет пропитание, - поясняет Александр Липкович. - Ежи любят насекомых, а от молока у них может начаться расстройство желудка. Содержать дома их не так просто, как кажется. Если кормить колбасками, да молочком, еж неизбежно заболеет.

Ученый рассказывает, что, изучая повадки ежей, неоднократно становился свидетелем их потасовок. Они, фыркая кидаются друг на друга, доказывая право быть главным. Нередко самому слабому достается от всех. Прям как у людей.

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