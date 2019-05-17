Родители девочки, погибшей при взрыве газа в Ростовской области, рассказали, как доставали дочь из-под завалов

Спустя пять дней после взрыва газа в поселке Чистоозерном Ростовской области родители погибшей 9-летней Алены согласились рассказать "Комсомолке" о той страшной ночи, 12 мая. Напомним, ЧП произошло около 0:20 на втором этаже двухэтажного жилого дома. Ударная волна разрушила три квартиры, еще четыре пострадали частично.

Первые кадры с места ЧП.Фото: ГУ МЧС России по РО

- Мы в это время спали в зале, а дочка - в спальне. Раздался взрыв. Я открыл дверь в ее комнату, а там рухнула стена, - вспоминает папа школьницы Евгений Бураков. - Я тут же начал копать. Спасибо друзьям и соседям, прибежали через несколько минут и помогли достать ребенка еще до приезда спасателей. Мы копали очень быстро. У меня в голове все пронеслось за несколько секунд, а парни говорят, что нашли минут за двадцать... Мы в таком шоке. Это наш ангел...

Алена любила всей семьей готовить разные блюда, училась на одни пятерки.Фото: из личного архива героя публикации.

Спальня, в которой была девочка, находилась в трех комнатах от эпицентра взрыва, но это не спасло Алену от тяжелых травм. Она скончалась в карете скорой помощи. Девочку похоронили на следующий день. Второй жертвой взрыва стал 29-летний мужчина, в квартире которого и рванул газ. Его тело спасатели достали из-под завалов только к утру. Жильцы дома думают, что именно он стал виновником трагедии.

- Я его не знала, - рассказывает мама девочки Марина. - Со слов соседей, в этот день он был сильно пьяный, еле стоял на ногах, с третьей попытки через балкон, чтобы попасть в свою квартиру. У нас благополучная семья. Мы не алкаши, мы жили ради нашей девочки. Алена была очень доброй, ласковой, заботливой. Училась на одни пятерки, была командиром класса, активно участвовала в жизни школы. Любила ходить на художественную гимнастику, была капитаном своей команды. Много грамот и медалей за соревнования, а так же грамоты по школьным олимпиадам. Алена никогда ничего плохого ни о ком не говорила, чтобы ни произошло. Мечтала вместе с подружкой открыть свой ресторан, стать тренером и учить детей, но в ту страшную ночь все остановилось...

На соревнованиях Алена поддерживала всю команду, переживала за каждую девочку.Фото: из личного архива героя публикации.

После ЧП губернатор Ростовской области распорядился выделить семьям погибших по миллиону рублей. Также на компенсацию частичной либо полной утраты имущества жильцов дома предусмотрено еще 1,15 миллиона. Размер выплат составляет от 50 до 100 тысяч на квартиру.

- Аленушка погибла, и никакие деньги ее не вернут, но я хочу справедливости, - продолжает Марина. - Нам отказали пока в материальной помощи, так как мы жили на съемной квартире. Губернатор обещал помочь с возведением частного дома, который мы строим уже несколько лет. Надеемся, что нас не оставят в этом вопросе.

Такую записку нашли под завалами в комнате девочки...Фото: из личного архива героя публикации.

Семья девочки благодарит главу сельского поселения Дениса Манченко и Наталью Стадничук за оказанную помощь и поддержку, а также всех друзей и соседей, которые помогали в поисках и похоронах Алены.

Спасательная операция продолжалась всю ночь и закончилась только к утру.Фото: Правительство РО

Добавим, в результате ЧП еще два человека получили травмы, одна из них - 83-летняя пенсионерка. Также 16 человек остались без крыши над головой. Предварительно, дом признан непригодным для восстановления. Его собираются снести, чтобы построить новый.

Официально виновник ЧП еще не назван. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", ведется расследование.